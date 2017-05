Amberg. (lz) Kampflos wird Tabellenführer SV 08 Auerbach in der Frauenbezirksliga zu Punkten kommen, da sein Gastgeber, der Tabellenletzte SV Etzenricht, aus personellen Gründen passen musste. Das Team aus dem nördlichen Landkreis hofft auf die Bezirksoberliga, die DJK Utzenhofen sorgt sich dagegen weiter um den Ligaerhalt.

Für alle anderen Landkreisteams ist die Saison bereits gelaufen. Der SV Mitterkreith verteidigte seine gute Platzierung durch seinen 4:1 (2:1) Erfolg über die SG Ursensollen/Illschwang. Bis zur Pause konnte die SG auf Augenhöhe mithalten, dann nutzte die Heimelf ihre Vorteile zum angestrebten Dreier aus. Der Treffer von Lena Schmaußer blieb für die Gäste trotz guter Chancen der Ehrentreffer. Einen knappen 1:0-Auswärtssieg verdiente sich ein sehr engagierter TSV Theuern II beim FC Oberviechtach-Teunz. Von Beginn an entwickelte sich ein Fußballspiel, in dem um jeden Zentimeter Boden gekämpft wurde. Die Heimelf war durch ihre schnellen und routinierten Angreiferinnen stets gefährlich, dennoch hatten die Vilstalerinnen immer eine Antwort darauf parat. Mit einem klasse Zuspiel in die Schnittstelle der Abwehr lief Anna Wanninger alleine auf die Torfrau zu und vollstreckte überlegt zum 0:1. Nach der Pause sahen die Fans einen offenen Schlagabtausch auf beiden Seiten. Die Fans der Heimmannschaft hatten den Torschrei dreimal auf den Lippen, aber der Pfosten und zwei Glanzparaden von Torfrau Leni Bodendörfer verhinderten dies. Auch die Gäste hätten ein paar mal die Weichen auf einen ungefährdeteren Sieg stellen können, aber so blieb es beim knappsten aller Resultate.Tapfer wehrte sich die DJK Utzenhofen beim Ligazweiten, der FT Eintracht Schwandorf, konnte aber die 0:2-Niederlage bei den Naabstädtern nicht verhindern. Bereits zur Pause führte die Heimelf durch Treffer von Secil Samli und Miriam Beck und ließ auch in der Folgezeit nichts mehr anbrennen.Endgültig auch theoretisch hat sich die SpVgg Ebermannsdorf nach dem knappen 3:2 (3:1) gegen den TSV Flossenbürg in Sicherheit gebracht. Der Wiederaufsteiger hat seine Schäfchen dagegen noch nicht im Trockenen und kann von der DJK Utzenhofen noch eingeholt werden. In der flotten Begegnung im Vilstal brachte Julia Meidinger die SpVgg nach zehn Minuten in Führung, Nadine Träger glich quasi im Gegenzug aus.Dann setzte Vanessa Waal mit ihren beiden Treffern nach 28 und 37 Minuten die Zeichen auf Sieg. Der Neuling gab sich nicht geschlagen, kam durch Sophia Scheinkönig (73.) noch einmal zum Anschlusstreffer und hätte mit ein wenig Fortune auch einen Zähler aus dem Vilstal entführen können.