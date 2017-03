Amberg. Keine leichten Aufgaben für das Führungsduo der A -Klasse Nord, denn der TSV Theuern und der SV Etzelwang stehen vor kniffligen Auswärtshürden. Vor allem die Verfolger FSV Gärbershof, SF Ursulapoppenricht und DJK Gebenbach II lauern auf Ausrutscher, müssen aber erst einmal selbst ihre Hausaufgaben erledigen.

Nach einer rapiden Talfahrt bis in die B-Klasse hat sich der FC Kaltenbrunn wieder stabilisieren können und spielt nach einem überschaubaren Start nun eine gute Rolle in der Liga. Die Gastgeber agieren gegen den Spitzenreiter aus Theuern natürlich in der Außenseiterrolle, sind aber dennoch nicht chancenlos.Auch der SV Etzelwang (2.) steht bei der DJK Amberg (8.), die mit einer positiven Bilanz die zweite Tabellenhälfte anführt, vor einer Nagelprobe. Die Verfolger können sich nur weiter heranpirschen, wenn sie sich derzeit keine Schnitzer erlauben. Das müsste dem FSV Gärbershof (3.) beim TSV Neudorf (13.) gelingen, aber den Hausherren steht das Wasser bis zum Hals und sie werden mit viel Kampfgeist dagegen halten.Ähnlich ist die Ausgangssituation beim Match FV Vilseck II (12.) gegen die DJK Gebenbach II (5.). Nur Punktgewinne verbessern die Lage der Clubs - je nach ihren Ambitionen: In Richtung Ligaverbleib bei den Garnisonsstädtern und das "Hinschmecken" an die Aufstiegsplätze für die Landesligareserve der DJK.Die SF Ursulapoppenricht (4.) setzt die Zeichen auf Sieg und der sollte beim Tabellenletzten, der DJK Ursensollen II, auch herausspringen. Die Gastgeber wollen ihre triste Bilanz mit einem Sieg und 16 Niederlagen aufbessern, aber das wird gegen die agilen Sportfreunde nur schwer gelingen. Die wiederum sollten sich keine achte Saisonniederlage leisten, denn dann würde der Abstand nach vorne zu groß.Neben der fast schon abgestiegenen DJK Ursensollen II steht im Tabellenkeller der Relegationsplatz im Fokus. Den möchte neben dem FV Vilseck II und dem TSV Neudorf auch der ESV Amberg (11.) unbedingt vermeiden. Alle anderen Mannschaften der Liga sollten eigentlich nicht mehr in diese Bredouille kommen. Dominik Steup, der Coach der Eisenbahner, ist guter Dinge, dass sie "die nötigen Punkte noch holen werden. Die Vorbereitung war gut, auch dank der Kooperation mit dem FC Amberg standen gute Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir investieren viel, um im Abstiegskampf zu bestehen." Jedenfalls hoffen die Amberger, beim Tabellennachbarn in diesem Sechs-Punkte-Spiel nicht leer auszugehen. Beim SV Michaelpoppenricht (10.), der fast gesichert ist, wird es für die Eisenbahner schwierig, etwas zu holen. Sollte die Heimelf ihren siebten Dreier feiern können, müsste der SV Michaelpoppenricht den Ligaerhalt eingetütet haben.Der SV Sorghof II empfängt den TuS Rosenberg II. Die Gastgeber haben fünf Punkte mehr und sind zwei Ränge besser postiert. Ob das für die kleinen Indianer ausreicht, alle drei Punkte im Reservat zu behalten, bleibt abzuwarten.

A-Klasse Nord

19. SpieltagVilseck II - Gebenbach II So. 13.15 UhrSorghof II - Rosenberg II So. 13.15 UhrUrsensollen II - U.Poppenricht So. 13.15 UhrDJK Amberg - Etzelwang So. 15.00 UhrGärbershof - Neudorf So. 15.00 UhrM.Poppenricht - ESV Amberg So. 15.00 UhrKaltenbrunn - Theuern So. 15.00 Uhr1. TSV Theuern 17 40:9 392. SV Etzelwang 17 56:33 373. FSV Gärbershof 16 45:22 324. SF Ursulapoppenricht 18 29:28 315. DJK Gebenbach II 16 40:24 306. FC Kaltenbrunn 17 28:26 277. SV Sorghof II 18 24:28 278. DJK Amberg 15 28:22 239. TuS Rosenberg II 17 34:35 2210. SV Michaelpoppenricht 16 25:24 2111. ESV Amberg 17 26:42 1512. FV Vilseck II 16 20:29 1313. TSV Neudorf 17 24:40 1314. DJK Ursensollen II 17 11:68 3