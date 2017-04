Amberg. Der TSV Theuern und der SV Etzelwang sind in der A-Klasse Nord weiterhin das Maß aller Dinge. Dahinter haben sich aber noch ein paar Mannschaften in Stellung gebracht, um bei einem eventuellen "Schwächeanfall" eines der Spitzenteams parat zu sein. Im Keller wollen drei Teams die Abstiegsrelegation vermeiden, die DJK Ursensollen II ist wohl nicht mehr zu halten. Dem TSV Theuern steht zu Hause gegen den Träger der roten Laterne vom Rengberg, wenn der Kontrahent nicht unterschätzt wird, wohl eine lösbare Aufgabe bevor. Auf den SV Etzelwang wartet dagegen ein richtiger Kracher: Es geht gegen den FSV Gärbershof (3.), den Abo-Vize früherer Jahre, der selbst noch einmal gut ins Geschäft kommt, wenn er in Etzelwang nicht leer ausgeht. Ein wichtiges Match für zwei Mannschaften auf Augenhöhe.

Die SF Ursulapoppenricht sind auf dem vierten Platz angekommen, nach oben kann nur noch mit einer Serie was gehen. Dazu braucht es einen Erfolg über die DJK SB Amberg, die auf einer gesicherten Position die zweite Tabellenhälfte anführt. Auch die DJK Gebenbach II ist noch nicht ganz aus dem Rennen. Um den Augenkontakt nach oben nicht zu verlieren, bräuchte es beim ESV Amberg einen Dreier. Die Eisenbahner selbst gehören mit dem FV Vilseck II und dem TSV Neudorf zu den Mannschaften, die die Relegation vermeiden wollen.Im nördlichen Landkreis messen sich im Stadtderby der SV Sorghof II (6.) und der FV Vilseck II (12.). Die kleinen Indianer gehen sorgenfrei in dieses Duell und wollen noch den einen oder anderen Platz gut machen. "Es macht Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten", so SV-Coach Harald Luft, der auch schon den FV betreut hat. "Das Team ist hungrig, willig, hört zu und will was lernen." Der TSV Neudorf (13.) braucht jeden Zähler. Die Punkte will er sich gegen den SV Michaelpoppenricht (9.) sichern, der über dem Strich steht und bei dem auch nichts mehr anbrennen sollte. Schließlich erwartet der TuS Rosenberg II (10.) mit dem FC Kaltenbrunn (7.) einen spielstarken Gegner, der nicht mit leeren Händen in den Landkreis Neustadt fahren möchte.