Amberg. Etzelwang überzeugte im Spitzenspiel der A-Klasse Nord trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle. Die Sportfreunde Ursulapoppenricht verabschiedeten sich mit einer Heimniederlage aus dem Rennen um die beiden ersten Plätze.

TuS Rosenberg II 1:3 (1:2) FC KaltenbrunnTore: 1:0 (15., Elfmeter) Marco Utz, 1:1 (44.) Taiwo Adelusi, 1:2 (45.+2, Elfmeter) Peter Stich, 1:3 (55.) Tobias Kellner - SR: Vincent Schödlbauer (FC Hersbruck) - Zuschauer: 32 - Gelb-Rot: (78.) Andreas Schwender (Rosenberg).(kok) Nach einer starken Anfangsphase ging der TuS Rosenberg II nach 15 Minuten verdient durch einen Elfmeter von Marco Utz in Führung. Doch gegen Ende der ersten Hälfte drehte der FC Kaltenbrunn das Match. Aus abseitsverdächtiger Position glückte Taiwo Adebsi in der 44. Minute der Ausgleich. Kurz darauf zeigte Schiedsrichter Vincent Schödlbauer auf den Punkt und Adebsi verwandelte für Kaltenbrunn. Seine Entscheidung für den Platzverweis eines Rosenberger Abwehrspielers nahm Schödlbauer aber wieder zurück. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel netzte Tobias Kellner zum dritten Treffer für den FC Kaltenbrunn ein - wieder aus abseitsverdächtiger Position. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen, konnten am Spielstand aber nichts mehr ändern. Zu allem Überfluss beendete der TuS die Partie nach wiederholtem Foulspiel und dem folgenden Platzverweis von Andreas Schwendner mit zehn Mann.SG Neudorf 0:0 MichaelpoppenrichtSR: Wolfgang Bäumler (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 30.SV Sorghof II 1:3 (0:1) FV Vilseck IITore: 0:1 (14.) Marco Hörl, 1:1 (47.) Kubilay Kuscuoglu, 1:2 (81.) Dominik Rohm, 1:3 (87.) Marco Hörl - SR: Philipp Hummel (FC Amberg) - Zuschauer: 100.(era) Im zwölften Anlauf gelang der FV-Reserve endlich der erhoffte Derbysieg. Der Erfolg der Gäste war verdient, da sie mehr investierten als die Gastgeber. Zudem profitierte der FV II von einigen Schwächen in der umformierten SV-Defensive. Marco Hörl markierte das frühe 1:0 für die Gäste, bei dem es trotz weiterer Chancen bis zum Halbzeitpfiff blieb. Nach dem Seitenwechsel schien sich die Partie zu wenden, als Kubilay Kuscuoglu der Ausgleich zum 1:1 gelang. Doch der FV II überstand diese kritische Phase und ging durch einen Treffer von Dominik Rohm wieder in Front. Nach einem Konter stellte Hörl den 1:3-Endstand her.SV Etzelwang 2:1 (1:0) FSV GärbershofTore: 1:0 ( 35.) Tobias Kummer, 1:1 (68.) Gregor Fürst, 2:1 (82.) Jürgen Hartmann - SR: Mario Hefner (Schlicht) - Zuschauer: 80.(spe) Lange konnte der SV Etzelwang seine Überlegenheit nicht in den Führungstreffer ummünzen. Erst dem agilen Rechtsaußen Tobias Kummer gelang mit einem schönen Linksschuss aus 16 Metern flach ins kurze Eck die verdiente Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel dann die Doppel-Chance zur 2:0-Führung, doch Jürgen Hartmann und Matthias Fenzel scheiterten knapp. Nach dem Seitenwechsel wirkte die Heimmannschaft gehemmt und wurde immer passiver. Gärbershof gelang es nun, Druck aufzubauen und den SV Etzelwang immer mehr in die Defensive zu drücken. In dieser Phase fiel der Ausgleich durch einen schönen Fernschuss von Gregor Fürst, der dem Torwart keine Chance ließ. In der Schlussphase war die Partie ausgeglichen mit wenig Torchancen, Etzelwang bewies jedoch den größeren Siegeswillen. Nach einer schönen Seitenverlagerung sicherte Jürgen Hartmann dem SVE drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.Ursulapoppenricht 2:4 (1:3) DJK AmbergTore: 0:1 (3., Elfmeter) Roman Schmidt, 1:1 (15.) Benjamin Lorenz, 1:2 (25.) Fares Alzamel, 1:3 (28., Elfmeter) Roman Schmidt, 2:3 (66.) Benjamin Lorenz, 2:4 (88.) Oleg Knaub - SR: Reinhard Marschick (Kohlberg) - Zuschauer: 45.Bereits nach drei Minuten traf Roman Schmidt für die lauffreudigen Gäste. Die Sportfreunde präsentierten eine schwache Leistung und so mussten eine Standardsituation und viel Glück herhalten, dass Jonas Vogel der Ausgleich gelang. Die Heimmannschaft machte einen Fehler nach dem anderen und so erzielten Fares Alzamel sowie erneut Roman Schmidt mit einem Doppelschlag den 1:3-Halbzeitstand für die DJK. Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Gäste ihre Führung. Mehr als der Anschlusstreffer durch Benjamin Lorenz (66.) war für die Sportfreunde nicht drin. Oleg Knaub brachte mit seinem Tor nach 88 Minuten den Auswärtsdreier unter Dach und Fach.ESV Amberg 0:0 DJK Gebenbach IISR: Andrej Hart (TSV Kümmersbruck) - Zuschauer: 55.Der Gastgeber konnte während der gesamten Spielzeit auf Augenhöhe mithalten und sein Vorhaben, möglichst viele Punkte aus dem Duell zu ziehen, bestmöglich umsetzen. Keine Mannschaft konnte sich richtige Torchancen herausarbeiten.TSV Theuern abges. DJK Ursensollen IIDie Begegnung wurde wegen Spielermangel der DJK Ursensollen II abgesagt. Das Sportgericht muss nun das Spiel werten, einen Nachholtermin gibt es laut Spielleiter Karl Vollmer nicht mehr.