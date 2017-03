Die Traßlberger Reserve startet mit ihrem dritten Sieg in die Restsaison der A-Klasse Süd. Wieder ist es der SV Inter Bergsteig II, bei dem sie sich - nach zehn verlorenen Partien in Folge - die drei Punkte holt.

Amberg. Der Tabellenführer TuS Hohenburg gewann erwartet deutlich mit 4:0 beim Drittletzten aus Freudenberg. Die beiden Verfolger Ehenfeld und Paulsdorf trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden und bleiben somit weiterhin punktgleich.SG Rieden II 1:3 (0:2) DJK Ensdorf IITore: 0:1 (26.) David Jakubietz, 0:2 (28.) Johannes Luschmann, 0:3 (77.) Tobias Westiner, 1:3 (89.) Johannes Weigert - SR: Hans Weigl - Zuschauer: 110.(riw) Die SG Rieden/Vilshofen legte gut los, fing sich jedoch einen Doppelschlag ein und schon war das Derby entschieden. Das 0:1 resultierte aus einem Freistoß, den Torwart Marko Männer nicht festhalten konnte: David Jakubietz verwandelte den Abpraller per Kopf. Johannes Luschmann baute die Ensdorfer Führung aus. Rieden hatte gute Einschussgelegenheiten, die DJK-Keeper Martin Edenharter jedoch allesamt abwehrte. Das 0:3 fiel nach einer Standardsituation durch einen Kopfball von Tobias Westiner. Johannes Weigert konnte kurz vor Schluss noch verkürzen.Germania Amberg II 2:1 (0:0) DJK Utzenhofen IITore: 1:0 (54.) Bastian Walentek, 2:0 (65.) Maximilian Danzer, 2:1 (75.) Stefan Federhofer - SR: Andy Jakesch (1.FC Schlicht) - Zuschauer: 50.(tne) Einen erfolgreichen Auftakt in das neue Jahr feierte die Kreisligareserve des SC Germania Amberg mit 2:1 gegen die DJK Utzenhofen II. Im ersten Durchgang begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Abwehrreihen standen sicher, und Chancen waren Mangelware. Nach gut zehn Minuten im zweiten Durchgang gingen die Hausherren in Führung. Bastian Walantek tauchte nach Zuspiel von Paul Schweiger frei vor dem Tor auf und verwandelte eiskalt. 25 Minuten vor Ende schob Maximilian Danzer überlegt ein. Die Germanen schalteten daraufhin einen Gang zurück, so dass die Gäste immer besser ins Spiel kamen. Folgerichtig verkürzte die DJK nach einem Angriff über die rechte Seite durch Stefan Federhofer 15 Minuten vor Schluss auf 2:1.SVL Traßlberg II 4:1 (4:0) Inter Amberg IITore: 1:0 (2., Foulelfmeter) Alexander Steinhof, 2:0/3:0/4:0 (25./27./43.) Alexander Egerer, 4:1 (60.) Benjamin Schneider - SR: Josef Schierlinger (Sulzbach-Rosenberg) - Zuschauer: 9.SG Ehenfeld 1:1 (0:0) SSV Paulsdorf IITore: 0:1 (47.) Thomas Rubenbauer,1:1 (80.) Tobias Karimi - Besonderes Vorkommnis: (48.) Thomas Rubenbauer (Paulsdorf) verschießt Foulelfmeter - Gelb-Rot: (86.) Martin Winkler (Ehenfeld/Hirschau) - SR: Andy Sacharjuk (SG Siemens Amberg) - Zuschauer: 50.(cgha) In einem kampfbetonten Spitzenspiel zeigte die SG Moral und verdiente sich einen Punkt gegen die favorisierten Gäste aus Paulsdorf. Im ersten Abschnitt standen beide Abwehrreihen sicher, einzig Gästetorjäger Thomas Rubenbauer hatte nach einer halben Stunde die Führung auf dem Fuß. Er scheiterte aber an SG-Keeper Simon Wittmann. Derselbe Spieler war es, der kurz nach Wiederanpfiff seine Farben in Führung brachte: Zunächst hielt Wittmann den Foulelfmeter, den Nachschuss verwandelte der SSV-Stürmer aber.In der Folgezeit zogen sich die Gäste zurück und lauerten auf Konter. Die Hausherren steckten aber nie auf und zehn Minuten vor Ende schickte Stefan Enderer mit einem feinen Zuspiel Tobias Karimi auf die Reise. Der markierte mit Hilfe des Innenpfostens den umjubelten Ausgleich.SV Schmidmühlen II 1:1 (0:0) SG Etzenricht IITore: 1:0 (65.) Johannes Lautenschlager, 1:1 (90.) Eigentor - Besondere Vorkommnisse: (56.) Armin Lamecker (Schmidmühlen) verschießt Foulelfmeter - SR: Andrej Hart - Zuschauer: 40.(fopa) Erneut reichte es für den SV Schmidmühlen II nur zu einem Unentschieden. Und wieder war es die letzte Minute, die den Sieg vereitelte. In der ereignisarmen ersten Hälfte hatte keine Mannschaft Vorteile. Nach dem Halbzeitpfiff legte Schmidmühlen deutlich besser los. In der 56. Minute wurde Mathias Segerer unfair zu Boden gebracht, doch Armin Lamecker setzte den Foulelfmeter neben das Tor.Routinier Johannes Lautenschlager machte es in der 65. Minute besser und erzielt das verdiente 1:0. Im Anschluss gab es kaum noch Torraumszenen, bis der gut leitende Schiedsrichter Andrej Hart in der Nachspielzeit auf Freistoß für die Gäste entschied. Den scharf hereingebrachten Schuss setzte Stefan Graf unglücklich ins eigene Netz.FC Edelsfeld II 1:1 (1:1) ASV Haselmühl IITore: 0:1 (21.) Ali Rauf, 1:1 (39.) Stefan Schöner - SR: David Berendes (Neukirchen) - Zuschauer : 50.(bkna) Zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf ließ der FCE gegen Haselmühl liegen. In der ersten Hälfte lagen die Vorteile noch bei den Gästen, aber nach dem Ausgleichstreffer wendete sich das Blatt. Nach der Pause bestimmte Edelsfeld das Spielgeschehen, versäumte es allerdings, daraus Kapital zu schlagen. So musste man sich letztendlich mit der Punkteteilung zufrieden geben.TuS Hohenburg 4:0 (3:0) SV Freudenberg IITore: 1:0 (8.) Michael Landshammer, 2:0 (19.) Steven Esoff, 3:0/4:0 (29./90.) Michael Landshammer - SR: Josef Dirner (FC Trautmannshofen) - Zuschauer: 35.