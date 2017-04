Amberg. Der SSV Paulsdorf II steht nach einem deutlichen Sieg über Ensdorf II wieder auf dem zweiten Tabellenrang. Für Germania Amberg gab es die dritte Pleite in Folge. Und unbeirrt marschiert der TuS Hohenburg Richtung Kreisklasse.

SSV Paulsdorf II 4:1(2:1) DJK Ensdorf IITore: 1:0 (28.) Sascha Döhler, 1:1 (30.) Dominic Falter, 2:1 (42.) Felix Winde, 3:1 (77.) Markus Schindler, 4:1 (88.) Sebastian Wittl - SR: Josef Schatz (SV Freudenberg) - Zuschauer: 45.(ac) Nach etwas zähem Beginn brachte Sascha Döhler seine Reihen in Führung. Dominic Falter glich aber schnell aus. Neuzugang Felix Wilde brachte seine Mannschaft mit seinem ersten Treffer auf die Siegerstraße. Nach der Pause war der SSV überlegen und erhöhte durch Markus Schindler und Sebastian Wittl.SG Ehenfeld II 0:1 (0:0) SV Freudenberg IITore: 0:1 (47.) Josef Schießlbauer - SR: Sergiy Kuzmenko (SGS Amberg) - Zuschauer: 40 - Rot: (90.) Michael Kugler (SG Ehenfeld II), Notbremse.(rus) Die Gäste gingen von Beginn an aggressiv zu Werke, wären nach vier Minuten aber fast in Rückstand geraten, als Martin Winkler am Pfosten des SV-Gehäuses scheiterte. Danach war es aber mit der Herrlichkeit der Heimelf vorbei. Selbst nach dem Führungstreffer des SV gab es kein Aufbäumen der Winkler-Elf.SG Rieden II 3:2 (1:0) DJK Utzenhofen IITore: 1:0 (34.) Tobias Dobler, 1:1 (51.) Moritz Riehl, 1:2 (54.) Stefan Geitner, 2:2 (60.) Johannes Weigert, 3:2 (67.) Eigentor - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 50.SVL Traßlberg II 4:0 (2:0) FC Edelsfeld IITore: 1:0 (14.) Ibrahim Fuseini, 2:0 (20.) Nikolai Schaller, 3:0 (72.) Manfred Haller, 4:0 (87.) Nikolai Schaller - SR: Hans Manthey (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 40.SV Schmidmühlen II 0:0 ASV Haselmühl IISR: Johann Lorenz (TSV Kareth Lapersdorf) - Zuschauer: 43.Germania Amberg II 0:1 (0:0) SG Etzenricht IITore: 0:1 (48.) Klaus Moucha - SR: unbekannt - Zuschauer: 80.(tne) In einem zerfahrenen ersten Durchgang blieben Chancen Mangelware. Die Germanen waren die agilere Mannschaft, hatten aber keine Tormöglichkeiten. Nur drei Minuten nach der Pause tauchte Gästestürmer Klaus Moucha frei vor dem Germanen-Tor auf und ließ Schlussmann Andreas Mutzbauer keine Chance. Die Hausherren brauchten einige Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen. In der Schlussviertelstunde drängten die Germanen auf den Ausgleich. Die beste Chance bot sich knapp zehn Minuten vor dem Ende Patrick Wagner, der den Ball aus kurzer Distanz über den Querbalken setzte. Bastian Walentek setzte einen Freistoß von der Strafraumkante über das Tor.TuS Hohenburg 2:0 (0:0) Inter Amberg IITore: 1:0 (70.) Michael Landshammer, 2:0 (75.) Steven Esoff - SR: Manfred Heiselbetz (SV Pölling) - Zuschauer: 60 - Rot: (68.) Markus Weber (TuS Hohenburg), Foulspiel.