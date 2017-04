Zwei Absagen, ein Spielabbruch - auch die A-Klasse Süd bleibt nicht vom Schneefall an Ostern verschont. Kurios dabei der Verlauf der Partie bei der Freudenberger Reserve.

Amberg. Jonas Reindl hatte schon zwei Tore geschossen und den die SG Rieden II mit 2:0 in Front gebracht, doch dann machte das Wetter der ambitionierten Elf aus dem Vilstal einen Strich durch die Rechnung. Schiedsrichter Hans Manthey (DJK Ehenfeld) entschied nach 45 Minuten, die Begegnung nicht fortzusetzen.Pech für Rieden. Denn: "Das Spiel wird neu angesetzt und bei 0:0 begonnen", erklärt Spielleiter Karl Vollmer. Wann, ist noch offen, ebenso wie die anderen nachzuholenden Spiele.DJK Utzenhofen II 2:0 (2:0) SSV Paulsdorf IITore: 1:0 (14.) Moritz Riehl, 2:0 (28.) Wolfgang Braun - SR: Manfred Heiselbetz (SV Mühlhausen-Sulzbürg) - Zuschauer: 20(auna) In der 14. Minute gelang das 1:0 durch Moritz Riehl und in der 28. Minute das 2:0 durch Wolfgang Braun. Mit diesem Sieg gab die DJK den letzten Tabellenplatz an Traßlbergs Reserve ab.SV Freudenberg II abgebr. SG Rieden II0:2 stand es nach der ersten Halbzeit. In der Pause entschied Schiedsrichter Hans Manthey (DJK Ehenfeld), das Spiel nicht fortzusetzen.Inter Amberg II 1:1(1:1) Germania Amberg IITore: 0:1 (24., Elfmeter) Bastian Walentek, 1:1 (33.) Benjamin Schneider - SR: Josef Schatz (SV Freudenberg) - Zuschauer: 35 - Gelb-Rot: (89.) Sedar Göksu (Bergsteig Amberg).ASV Haselmühl 1:1 (0:1) TuS HohenburgTore: 0:1 (19.) Florian Schießl, 1:1 (89.) Khaled Qassm Abdolah - SR: Andrej Hart (TSV Kümmersbruck) - Besonderes Vorkommnis: (75.) Michael Landshammer (Hohenburg) verschießt Foulelfmeter - Zuschauer: 20. Haselmühl musste nach gutem Spiel und einem bereits abgewehrten Eckball im Nachschuss das 0:1 hinnehmen. Michael Landshammer setzte 15 Minuten vor Schluss einen Foulelfmeter deutlich über das Tor. Nach einem Freistoß gelang Khaled Qassm Abdolah in der 89. Minute noch der glückliche Ausgleich gegen den Tabellenführer.