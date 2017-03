Amberg. Ein Quintett der A-Klasse Süd macht sich berechtigte Hoffnungen auf höhere sportliche Weihen, am Tabellenende ist die Lage für den SV Traßlberg II düster und die DJK Utzenhofen II parkt derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Das Spitzenspiel der Liga steigt im Kaolinpott, wenn sich die punktgleichen SG Ehenfeld/Hirschau II und Tabellenführer SSV Paulsdorf II messen. Die Gäste kommen mit dem besten Sturm der Liga (43 Treffer), die Hausherren stellen mit erst 15 Gegentreffern in 16 Spielen die sicherste Abwehr. Ein Unentschieden würde wohl den Tabellenzweiten TuS Hohenburg auf die "pole position" heben, der sich nach einem schwächeren Saisonstart stark gemausert hat. Nun erwarten die Lauterachtaler den SV Freudenberg II. Gut im Rennen ist auch der Kreisklassenabsteiger Germania Amberg II, der bei erst 15 absolvierten Begegnungen nur drei Zähler Rückstand auf die Spitze hat. Am Langangerweg erwarten die Germanen nun die DJK Utzenhofen II, die über den vorletzten Platz nicht hinausgekommen ist. Noch einmal drei Punkte dahinter ist bei auch erst 15 Spielen der Neuling SG Rieden II/SV Vilshofen positioniert. Eine starke Vorstellung des Aufsteigers, der nun im immer jungen Vilstalduell den Aufstiegskollegen DJK Ensdorf II zum Derby erwartet. Ein Schlüsselspiel im Tabellenkeller steigt beim SVL Traßlberg II, wenn der Träger der roten Laterne den SV Inter Bergsteig Amberg II erwartet. "Die erfahrenen Spieler waren eine Bank im Training, das kann man von den Jungen so nicht behaupten", klagt Inter-Trainer Marcus Mikalauskas. Die Reserve des SV Inter konnte auch nur ein einziges Vorbereitungsspiel gegen Kümmersbruck austragen, alle anderen Spielen mussten ausfallen. Okan Türksever und Ibrahim Fusseini haben den Verein in Richtung Traßlberg verlassen, Keeper Gerald Vielberth vom FC Schwarzenfeld hat sich Inter abgeschlossen.