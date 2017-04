Der TuS Hohenburg strebt nach Höherem, das bekommt die Etzenrichter Reserve in der A-Klasse Süd zu spüren. Hoffnung dagegen beim SVL Traßlberg II.

Amberg. Das Schlusslicht gewann mit 2:1 in Haselmühl und schloss punktemäßig zum Vorletzten DJK Utzenhofen II auf.Inter Amberg II 1:2 (0:0) SV Schmidmühlen IITore: 0:1 (65.) Kai Artmann, 0:2 (78.) Tobias Bauer, 1:2 (85.) Benjamin Schneider - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 40.SV Freudenberg II 1:0 (0:0) Germania Amberg IITore: 1:0 (90.)Schießlbauer Josef - SR: Markus Neumeyer (TSV Kümmersbruck) - Zuschauer: 65.(koa) Einen wichtigen und auch verdienten Heimsieg landete die Freudenberger Reserve gegen die Gäste aus Amberg. Vor allem in Abschnitt eins hatten die Hausherren eine Vielzahl guter Einschussmöglichkeiten (Algeier, Schiesslbauer), die aber allesamt vergeben wurden. Die größte Möglichkeit nach dem Wechsel hatten die Germanen, aber SV-Keeper Weiß behielt die Nerven und vereitelte bravourös. Als sich beide Seiten auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, erzielte in der letzten Minute Josef Schießlbauer mit einem strammen Schuss aus 22 Metern den verdienten Siegtreffer.SG Etzenricht II 0:5 (0:2) TuS HohenburgTore: 0:1 (20.) Michael Landshammer, 0:2 (22.) Steven Esoff, 0:3 (59.) Landshammer, 0:4/0:5 (71./86.) Steven Esoff - SR: Wolfgang Bäumler (Waldthurn) - Zuschauer: 30.Ausnahmsweise spielte die SG auf der Siegfried-Merkel-Anlage statt im Höhbauer-Stadion. Die Luftveränderung wirkte sich offenbar negativ aus. Der Sieg des TuS war auch in dieser Höhe völlig verdient. Die Gäste bauten von Anfang an mächtig Druck auf. Während die Spielgemeinschaft um Trainer Kushtrim Mehmeti in den 90 Minuten zu keiner hundertprozentigen Chance kam, kombinierte die TuS-Offensive geschickt, die Treffer im zweiten Abschnitt waren clever heraus gespielt. Bedauerlicher als die Niederlage waren zwei Verletzungen. Für SG-Kapitän Matthias Beutner war die Partie wegen einem Nasenbeinbruch nach zwei Minuten zu Ende, Sascha Wagner fiel in der 25. Minute mit einer wohl schwerwiegenderen Knieverletzung aus.ASV Haselmühl II 0:2 (0:1) SVL Traßlberg IITore: 0:1 (42.) Alexander Steinhof, 0:2 (57.) Patrick Donhauser - SR: Josef Schatz - Zuschauer: 65 .Beim ASV ging an diesem Tag nicht viel zusammen und so musste man sich gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Traßlberger geschlagen geben.DJK Ensdorf II 0:0 FC Edelsfeld IISR: Alexander Nistschuk (SVL Traßlberg) - Zuschauer: 20.SG Rieden II 1:1 (1:1) SSV Paulsdorf IITore: 0:1 (25.) Andreas Wiessnet, 1:1 (44.) Pattrick Mehringer - SR: Anton Münch (Amberg) - Zuschauer: 20 - Gelb-Rot: (76.) Jonas Hofrichter (SG Rieden).DJK Utzenhofen II 1:2 (1:0) SG EhenfeldTore: 1:0 (34.) Simon Falk, 1:1 (54.) Mohammad Haseminsab, 1:2 (90.) Thomas Kummer - SR: Wolfgang Meier (SV Eintracht Seubersdorf) - Zuschauer: 30.(auna) Die DJK Utzenhofen beherrschte Spiel und Gegner, aber in der letzten Minute spielte DJK-Torwart Thomas Ehrensberger den Ball auf den Fuß von Thomas Kummer, dieser schoss aufs leere Tor und es hieß 2:1 für die Gäste.