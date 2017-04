SpVgg Schirmitz Sa. 15 Uhr SV Raigering

(gth/agt) Die kleine Niederlagenserie des SV Raigering in der Bezirksliga ist beendet. Im Spitzenspiel gegen den 1. FC Schwarzenfeld gelang ein gerechtes Unentschieden. Nun gilt es den Aufwärtstrend aufzunehmen und in Schirmitz nachzulegen. Der Panduren-Cheftrainer Martin Kratzer erwartet ein schweres Spiel. "Die Spielweise der Schirmitzer ist unangenehm. Sie sind sehr kampfstark. Und gerade gegen vordere Mannschaften, wächst die SpVgg über sich hinaus." Bemerkenswert sind die beiden Siege der Schirmitzer gegen Tabellenführer Pfreimd und ihre Heimbilanz mit 19 Punkten aus zehn Spielen. Um Schirmitz zu knacken, fordert Kratzer Mut in den Eins-gegen-Eins-Situationen und Torabschlüsse aus der zweiten Reihe von seinen Jungs. Raigering muss nun vor allem die erste Halbzeit des Spiels gegen Schwarzenfeld abhaken. Tempolos und ohne Mut ging es kaum nach vorne und die Spieler riefen viel zu wenig läuferische Tugend ab. Mit der taktischen Disziplin war Kratzer letzte Woche aber zufrieden. Die Raigeringer standen geordnet und ließen wenige Chancen zu. Durch ihr Unentschieden und die Niederlage der Pfreimder gegen Schirmitz ist in der Tabelle zudem noch alles offen.SpVgg Vohenstrauß So. 15 Uhr DJK Ensdorf(tra) Die Hausherren liegen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz, haben allerdings lediglich einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz und sechs Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz. Zuletzt holte die Truppe von Ronny Tölzer zwei Heimsiege in Folge. Um einen weiteren Meilenstein in Richtung Klassenerhalt zu machen, peilen die Vohenstraußer auch gegen Ensdorf einen Sieg an. In der Verfassung, in der sich die Vilstaler im letzten Spiel gegen Tabellenletzten TSV Tännesberg präsentierten, erscheint dies durchaus machbar. Nach zwei guten Partien gegen Raigering und Wernberg, die beide knapp verloren gingen, erwischte die Truppe von DJK-Coach Christof Schwendner gegen das Schlusslicht einen rabenschwarzen Tag und musste am Ende froh sein, einen Punkt gerettet zu haben. Nach einem perfekten Start mit dem frühen Treffer nach zwei Minuten gelang den Mannen um Kapitän Stefan Trager fast nichts mehr. Lediglich zehn Minuten vor der Pause erspielte sich die DJK drei gute Tormöglichkeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Gegen Vohenstrauß muss die Mannschaft ein vollkommen anderes Gesicht zeigen. Personell kann Übungsleiter Schwendner nahezu aus dem Vollen schöpfen.