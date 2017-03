Amberg. Seit dem 27. November ruhte das Leder in der Kreisklasse Süd: An der Spitze der Liga thront der SV Schmidmühlen. Zu den Vilstalern könnte der TuS Rosenberg aufschließen, wenn er seine Hausaufgaben macht und die Nachholspiele siegreich gestalten kann.

Dann wäre aber auch die sechsköpfige Verfolgergruppe mit dem SV Köfering an der Spitze ziemlich abgehängt. Am Tabellenende ist die Lage vor allem für den SV Loderhof, die DJK Ammerthal II und den FC Großalbershof ernst, zumal sonst nur noch das Duo TuS Schnaittenbach und SV Kauerhof die Tücher zwar noch nicht im Trockenen, aber wenigstens fünf Zähler Vorsprung auf dieses Trio hat.Dieses Triumvirat in unteren Gefilden hat nun am Wochenende unisono Heimrecht und das sollte mit Punktenachwuchs genutzt werden.Am Samstag erwartet die DJK Ammerthal II den FC Schlicht. Zwei Siege hat die Bayernligareserve erst eingefahren, da müssen schnell bessere Zeiten eingeläutet werden.Das Derby zwischen dem SV Loderhof und dem TuS Rosenberg steht am Sonntag im Fokus des Interesses. Alfred Glashauser schwingt nun seit der Winterpause das sportliche Zepter beim SVL und gibt als oberstes Ziel den Klassenerhalt vor."Vier Stammspieler fallen uns allerdings aus, drei davon sogar bis Saisonende", blickt der neue Coach auf die personelle Situation."Aber die Truppe ist intakt und daher haben wir Hoffnung, unser Ziel zu erreichen". Gegen den Nachbarn ist das Derby "immer eine heiße Geschichte", zumal die Hüttenstädter Wiederaufstiegsambitionen hegen und sich für das Hinspielresultat (0:1) noch revanchieren wollen.Auch für den FC Großalbershof, der erst zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte Kreisklassenluft schnuppert, läuft es bei erst neun Pluspunkten noch nicht rund. Dreimal mehr Zähler hat der Gast, die SpVgg Ebermannsdorf eingefahren und Unterschiede liegen hier vor allem auch im defensiven Bereich, denn der Gast aus dem Vilstal hat bisher 20 Gegentreffer kassiert, die Jungs vom Forsthof dagegen schon 44.Schließlich braucht auch der Aufstiegskollege TuS Schnaittenbach noch Punkte. Beim TuS gibt die DJK Ursensollen ihre Visitenkarte ab, die sich mit dem besten Angriff der Liga (41 Tore) im Vorderfeld der Liga eingenistet hat.