Elf Tore fallen beim Derby der DJK Ammerthal II gegen die DJK Ursensollen. 0:5 liegen die Ammerthaler nach einer halben Stunde bereits zurück, als Spielertrainer Markus Pöllinger sein Team doch wieder ins Rennen bringt - innerhalb von nur sechs Minuten.

Amberg. Im Gegensatz zum Torfestival in Ammerthal und der 1:6-Niederlage von Tabellenschlusslicht SV Loderhof/Sulzbach verliefen drei weitere Begegnungen der Kreisklasse Süd völlig torlos. Tabellenführer Schmidmühlen trennte sich - wie schon im Hinspiel - mit 3:3-Unentschieden von Ebermannsdorf.TuS Rosenberg 0:0 SV Hahnbach IISR: Andreas Basler (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 100.FC Großalbershof 1:3 (1:2) TuS SchnaittenbachTore: 1:0 (6.) Julian Wedel, 1:1 (10.) Alexander Ram, 1:2 (22.) Thomas Bösl, 1:3 (59.) Gabi Schimon - SR: Patrick Arnold - Zuschauer: 50.(fnk) Zu Beginn startete der FC Großalbershof gut in die Partie und setzte mit dem Führungstreffer durch Julian Wedel (6.) einen kleinen Orientierungspunkt, danach gelang allerdings nicht mehr viel. Der TuS nutzte seine Chancen durch Alexander Ram (10.) und Thomas Bösl (22.). Nach der Pause stellte Gabi Schimon (59.) nach einem fatalen Abwehrfehler den 1:3-Endstand her. Die Hausherren steigerten nun die Angriffe und beherrschten das letzte Drittel, scheiterten jedoch ein ums andere Mal vor dem gegnerischen Tor. Ein Treffer in der Schlussminute wurde von Schiedsrichter Patrick Arnold, der mit acht Gelben Karten so manchen hitzigen Spieler etwas bremsen musste, als Abseits gewertet.DJK Ammerthal II 4:7 (4:5) DJK UrsensollenTore: 0:1 (3.) Karel Palka, 0:2 (10.) Sebastian Keith, 0:3 (13.) Tobias Eichermüller, 0:4/0:5 (25./29.) Sebastian Keith, 1:5/2:5/3:5 (34./37./40) Markus Pöllinger, 4:5 (44.) Dominik Weiß, 4:6 (68.) Tobias Eichermüller, 4:7 (79.) Sebastian Keih - SR: Erdogan Sahinbay (Amberg) - Zuschauer: 80.(rbaa) Ein überaus turbulentes Derby lieferten sich die Kontrahenten, in dem beide Abwehrreihen wahrlich nicht ihren besten Tag erwischten. Elf Tore bekamen die Zuschauer unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Erdogan Sahinbay zu sehen. Die spielerische Klasse der zerfahrenen Partie bewegte sich trotz der vielen Einschläge jedoch auf mäßigem Niveau. Das Spiel lebte ausschließlich vom Kampf und zahlreichen individuellen Fehlern. Der Favorit aus Ursensollen legte los wie die Feuerwehr und traf bereits in der 3. Minute durch Karel Palka zum 0:1. Danach hielt der Sturmlauf der Gäste weiter an, während die Einheimischen noch gar nicht auf dem Platz zu sein schienen. Nach knapp einer halben Stunde schraubte Ursensollen den Spielstand bereits auf 0:5. Alles schien auf eine klare Angelegenheit hinaus zu laufen, doch Ammerthals Spielertrainer Markus Pöllinger ließ mit seinem Hattrick binnen sechs Minuten wieder Hoffnung aufkeimen. Was für ein irrer Spielverlauf: Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel der 4:5-Anschlusstreffer durch Dominik Weiß und die Begegnung war urplötzlich wieder spannend.Gleich nach Wiederbeginn lag sogar der Ausgleich in der Luft, doch die Elf von Gebhard Hauer überstand die kurzzeitige Druckphase. Tobias Eichermüller stellte nach einem weiteren folgenschweren Patzer in der Ammerthaler Defensive mit dem 4:6 die Weichen auf Sieg. Für die Entscheidung sorgte Ursensollens Bester, Sebastian Keith (79.), der ein weiteres Gastgeschenk dankend annahm und zum 4:7 einlochte.SV Loderhof/Sulzbach 1:6 (0:3) SV KöferingTore: 0:1 (9.) Marc Arbogast, 0:2 (23.) Patrick Grieshaber, 0:3 (44.) Marc Arbogast, 0:4 (75.) Patrick Grieshaber, 0:5/0:6 (81./83.) Michael Belmer,1:6 (88.) Christoph Völkl - SR: Markus Egmold - Zuschauer: 50.(bt) Nicht viel zu bestellen hatte der SV Loderhof/Sulzbach bei seiner 1:6-Heimniederlage. Bereits in der ersten Halbzeit machte der Tabellendritte mit drei Toren alles klar. Im zweiten Spielabschnitt reichte den Gästen die letzte Viertelstunde, um drei weitere Tore zu erzielen. Die Heimmannschaft war spielerisch nicht in der Lage, eine Niederlage abzuwenden. Der kämpferische Einsatz und der Ehrentreffer nach einem Freistoß kurz vor Ende änderte daran nichts.Illschwang/Schwend 0:0 1. FC SchlichtSR: Gerhard Wagner (SV Pölling) - Zuschauer: 70.(rof) Der SV Illschwang/Schwend startete engagiert aus der Winterpause und konnte bereits nach wenigen Minuten die erste Torchance durch Spielertrainer Alexander Heldrich verzeichnen. Im weiteren Spielverlauf erkämpften sich die Hausherren trotz beengter Platzverhältnisse einen leichten Feldvorteil. Zahlreiche Chancen konnten jedoch nicht zum Führungstreffer genutzt werden. Dies wurde auch mit den eingewechselten Mario Heldrich und Manuel Koller nicht besser. Auch die Gäste vom Rennweg kamen zu kaum Tormöglichkeiten und so blieb es bei einem torlosen Remis.SV Kauerhof 0:0 SV Raigering IISR: Schötz (SV Hahnbach) - Zuschauer: 60.(bgü) Mit einem leistungsgerechtem Remis endete die Partie den Geschehnissen entsprechend. Beide Teams standen im Defensivbereich diszipliniert sowie sicher und ließen nur sehr wenige Torgelegenheiten zu. Das in der ersten Hälfte flotte Spiel, verflachte nach dem Wechsel zusehends. Weil beide Mannschaften das letzte Risiko scheuten, verbuchten am Ende gerechterweise beide jeweils einen Punkt.SV Schmidmühlen 3:3 (1:3) SpVgg EbermannsdorfTore: 1:0 (17.) Christopher Roidl, 1:1 (20.) Marco Günther, 1:2 (28.) Andreas Hirsch, 1:3 (33.) Carsten Roth, 2:3 (48.) Alexander Graf, 3:3 (77.) Christopher Roidl - SR: Walter Schaffert - Zuschauer: 120.(fop) Wie schon im Hinspiel trennten sich die Mannschaften aus Schmidmühlen und Ebermannsdorf mit 3:3. Viele Zuschauer sprachen von ausgleichender Gerechtigkeit: Im Hinspiel holte Schmidmühlen glücklich einen Punkt, dieses Mal war es Ebermannsdorf. Schmidmühlen legte fulminant los und ging durch Christopher Roidl mit 1:0 in Führung (17.). Ebermannsdorf schlug jedoch binnen 15 Minuten eiskalt zurück. Haarsträubende Stellungsfehler wurden durch Marco Günther (20.), Andreas Hirsch (28.) und Carsten Roth (33.) genutzt. Die Heimmannschaft scheiterte mit guten Möglichkeiten immer wieder an Gästekeeper Maximilian Heller und rannte zur Halbzeit einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff (48.) verkürzte Alexander Graf zum 2:3. Christopher Roidl nutzte eine der vielen Großchancen zum 3:3.