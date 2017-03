Einem Novum droht das Ende. Erstmals spielen alle vier Vereine aus Sulzbach-Rosenberg in einer Liga. Doch die Zeit dieser Derbys in der Kreisklasse Süd wird bald vorbei sein. In Großalbershof treffen sich zwei, die sich schon kennen.

Amberg. Denn ein Club hegt Aufstiegsambitionen, das verbliebene Trio findet sich in der Tabelle auf den letzten vier Rängen wieder. Tabellenführer SV Schmidmühlen und sein Verfolger TuS Rosenberg (zwei Partien Rückstand) haben die besten Aussichten, sich zum Saisonende auf den aufstiegsrelevanten Plätzen einzunisten. Die Verfolger SV Köfering, SV Raigering II, DJK Ursensollen oder SpVgg Ebermannsdorf brauchen in den verbleibenden Partien schon eine super Serie, um da noch einmal ranzukommen. Der Spitzenreiter aus dem Vilstal erwartet die SpVgg Ebermannsdorf, die den dezenten Kontakt zum Führungsduo nur fortführen kann, wenn sie den Schlager der Liga nicht verliert. Auch der Rangzweite aus Rosenberg steht vor nicht unlösbaren Hausaufgaben, auch wenn der SV Hahnbach II auch erst einmal bezwungen sein möchte.Die Verfolger stehen also im Zugzwang, wenn sie nicht weiter abreißen lassen möchten. Diese Meute führt der SV Köfering an, der seine Visitenkarte beim Schlusslicht SV Loderhof abgibt. Roland Jobst, der Coach der Gäste, freute sich über einen guten Trainingsbesuch und auch eine gelungene Vorbereitung mit einem einzigen Wermutstropfen, denn Max Hirsch hat sich im letzten Vorbereitungsmatch das Schlüsselbein gebrochen."Wir wollen unseren Platz da vorne festigen und schielen mit einem Auge nach oben, falls einer von denen da oben noch zusammenbricht", steckt der Übungsleiter die Ziele. "In Loderhof wird es keine leichte Aufgabe, denn der SVL will ja den Klassenerhalt noch schaffen. Aber wenn wir vorne dabei bleiben wollen, sollte doch ein Sieg her", bleibt der Gästetrainer optimistisch.Auch für den SV Raigering II geht die Fahrt in die Herzogstadt. Die kleinen Panduren gastieren beim SV Kauerhof, der mit 14 Punkten aus 15 Spielen seine Schäfchen noch nicht im Trockenen hat und auf Platz elf logiert - der letzte Rang über dem Strich. Die Schwarz-Gelben wollen sich jedenfalls baldmöglichst in Sicherheit bringen und da käme ein Punktezuwachs gegen die Bezirksligareserve zum richtigen Zeitpunkt. Auch die DJK Ursensollen mit dem besten Angriff der Liga (43 Treffer) hat noch nicht alle Hoffnungen aufgegeben, sich noch einmal nach oben heranzupirschen. Dazu braucht es aber einen Sieg im Kreisderby bei der DJK Ammerthal II, die mit erst neun Pluspunkten auf einem direkten Abstiegsrang steht.Wichtige Punkte um den Ligaerhalt werden auch beim Aufsteigerduell FC Großalbershof gegen den TuS Schnaittenbach vergeben, der sechs Punkte mehr auf der Guthabenseite stehen hat. Wollen die Forsthofer da herankommen, bräuchten sie natürlich einen Sieg in diesem Sechs-Punkte-Spiel. Schließlich messen sich noch der SV Illschwang/Schwend und der FC Schlicht. Aufgrund der Tabellenkonstellation sollte eigentlich bei beiden Mannschaften nichts mehr anbrennen.

Kreisklasse Süd

Wir wollen unseren Platz da vorne festigen und schielen mit einem Auge nach oben, falls einer von denen da oben noch zusammenbricht. Roland Jobst, Trainer des SV Köfering

18. SpieltagRosenberg - Hahnbach II Sa. 15 UhrAmmerthal II - Ursensollen Sa. 16 UhrLoderhof/S. - Köfering So. 15 UhrIllschwang - Schlicht So. 15 UhrGroßalbershof - Schnaittenbach So. 15 UhrKauerhof - Raigering II So. 15 UhrSchmidmühlen - Ebermannsdorf So. 15 Uhr1. SV Schmidmühlen 16 37:15 372. TuS Rosenberg 14 31:7 323. SV Köfering 16 37:14 294. SV Raigering II 17 24:29 295. DJK Ursensollen 16 43:22 286. SpVgg Ebermannsdorf 15 23:20 277. SV Illschwang/Schwend 16 23:18 248. SV Hahnbach II 15 19:18 239. 1.FC Schlicht 16 25:24 2010. TuS Schnaittenbach 16 33:41 1511. SV Kauerhof 15 27:37 1412. FC Großalbershof 16 18:44 913. DJK Ammerthal II 16 18:49 914. SV Loderhof/Sulzbach 14 10:30 5