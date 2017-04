An der Spitze der Kreisklasse Süd hat sich der SV Schmidmühlen einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Dahinter folgt ein Quartett, das sich Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz ausrechnet. Im Liga-Keller hingegen versucht der SV Kauerhof, sich in Sicherheit zu bringen.

Amberg. Gelingt den Schwarz-Gelben dies, dürfte das Trio Loderhof, Ammerthal II und Großalbershof Abstieg und Relegation untereinander ausspielen. Nahezu ein kompletter Nachhol-Spieltag sowie der reguläre 21. Spieltag am Montag stehen am verlängerten Osterwochenende an. Während der SV Raigering II und der SV Illschwang/Schwend nur einmal um Punkte spielen, müssen zehn Teams zweimal ran. Mit ihrem bereits ausgetragenen Nachholspiel haben Loderhof und Rosenberg binnen sechs Tagen sogar drei Einsätze. Zwei Auswärtsspiele warten auf Tabellenführer Schmidmühlen. Der Kracher ist am Karsamstag das Match beim Tabellenzweiten DJK Ursensollen, die durch einen Heimerfolg über die Vilstaler das Aufstiegsrennen noch einmal spannend machen könnte.Die nächste Aufgabe beim gefährdeten FC Großalbershof scheint nur auf dem Papier leichter zu sein. Auch für die DJK Ursensollen schlagen die Stunden der Wahrheit, denn das Match am Montag gegen den ambitionierten TuS Rosenberg (4.) ist für beide Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel. Auf Rang drei hat sich der SV Köfering positioniert, der zweimal zu Hause antreten darf. Die Jobst-Mannen erwarten zunächst die angeschlagene DJK Ammerthal II, die selbst jeden Zähler benötigt, um das Abstiegsgespenst noch verscheuchen zu können. Danach geht es gegen den gesicherten FC Schlicht, aber die Jungs vom Rennweg wollen die Punkte auch nicht verschenken. Der TuS Rosenberg will nach zwei Heimniederlagen aus dem Stadtderby bei den Schwarz-Gelben etwas Zählbares hohlen. Die Hüttenstädter wollen auch beim Schlüsselspiel auf dem Rengberg nicht leer ausgehen. Auch die SpVgg Ebermannsdorf ist noch im Rennen, das Spiel beim sorgenvollen FC Großalbershof wird bestimmt kein Osterspaziergang und auch die Punkte aus der Partie gegen den SV Illschwang/Schwend sind noch nicht in der Scheuer. Der FC Großalbershof (12.) steht gegen die SpVgg Ebermannsdorf und den SV Schmidmühlen vor zwei wichtigen und schweren Hausaufgaben. Die DJK Ammerthal II muss auf fremdem Terrain in Köfering und Schnaittenbach etwas erben. Noch schwieriger ist die Lage für den SV Loderhof, der in Schlicht und bei den kleinen Panduren etwas Zählbares holen sollte.