Amberg. Da spritzt der Sekt bis ins Vils- und Lauterachtal: Der SV Eintracht Schmidmühlen mit Meistertrainer Marco Eckstein sicherte sich am Sonntag Nachmittag im letzten Spiel der Saison 2016/17 mit einem 2:1-Sieg beim SV Illschwang/Schwend die Meisterschaft in der Kreisklasse Süd und schaffte damit den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga Süd. Die Tore für den Meister schossen Christopher Roidl (22.) und Alexander Graf (87.). Fabian Hartmann verkürzte in der Schlussminute (90.+1) per Elfmeter noch auf 1:2. Bild: Ziegler