Das Aprilwetter mit Regen und Schnee sorgt für Spielabsagen am Ostermontag. In Schnaittenbach wird trotzdem angepfiffen, und der TuS bleibt 2017 weiterhin ungeschlagen.

Amberg. Mit dem Sieg über Ammerthal II holte die Bafra Truppe den fünften Sieg in Folge und schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle in Richtung Tabellenmittelfeld. Raigering II freute sich nach einer zerfahrenen Partie gegen den SV Loderhof über drei Punkte, die den definitiven Klassenerhalt bedeuten. Die SpVgg Ebermannsdorf setzt ihren Abwärtstrend fort. Nach dem zweiten Spitzenspiel binnen zwei Tagen bleibt Ursensollen im Aufstiegsrennen, obwohl am Samstag gegen Schmidmühlen verloren wurde. Gegen Rosenberg hat die DJK dann aber Wiedergutmachung betrieben.SV Köfering 1:1 (1:0) 1. FC SchlichtTore: 1:0 (20.) Michael Belmer, 1:1 (53.) Dominik Obermaier - SR: Erdogan Sahinbay - Zuschauer: 60.(svk) Die ersten Minuten gehörten den Gästen, jedoch war es der SVK, der nach einem schönen Spielzug durch Kapitän Michael Belmer in Führung ging. In der restlichen ersten Hälfte konnte sich keine Mannschaft klare Torchancen erspielen. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Dominik Obermeier nach einer Freistoßhereingabe den Ausgleich. Der SVK versuchte im Anschluss, die Führung wieder herzustellen, konnte allerdings keine große Durchschlagskraft entwickeln. Kurz vor Schluss vergab man noch zwei größere Chancen, hatte jedoch auch Glück, dass Schlicht keinen Gegenstoß in ein Tor ummünzen konnte.TuS Schnaittenbach 4:2 (3:1) DJK Ammerthal IITore: 1:0 (18.) Dominik Moucha, 1:1 (19.) Stefan Ehbauer, 2:1 (31.) Thomas Bösl, 3:1 (42.) Gabi Schimon, 3:2 (47.) Andreas Koller, 4:2 (63.) Sebastian Dietrich - SR: Wolfgang Bäumler - Zuschauer: 65.Trotz dicker Schneeschicht auf dem Spielfeld wurde das Match in Schnaittenbach angepfiffen. Beide Mannschaften hatten große Probleme, sich auf die Platzverhältnisse einzustellen. Ein Passspiel war nicht möglich und so versuchten sie, mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Die Hausherren gingen in Führung, jedoch folgte prompt der Ausgleich. Schnaittenbach hatte im Anschluss seine beste Phase und erhöhte bis zum Pausenpfiff auf 3:1. Nach der Pause verkürzten die Gäste sofort auf 3:2 und hatten in der Folge mehr vom Spiel. Die Hintermannschaft und Torwart Dani Wunschel verteidigten jedoch aufopferungsvoll. Den Schlussstrich zog Geburtstagskind und Kapitän Sebastian Dietrich, der mit einem Kopfballtreffer den 4:2-Endstand herstellte.SV Raigering II 1:0 (0:0) Loderhof/SulzbachTor: 1:0 (54.) Marco Shookla - SR: Thorsten Pentner - Zuschauer: 30.(gtha) Der SV Raigering II tat sich gegen den SV Loderhof-Sulzbach schwerer, als es die Tabellensituation vermuten lässt. Die Gäste standen in der Defensive wie ein Bollwerk und spielten diszipliniert. Die Panduren besaßen dadurch die klaren Feldvorteile, aber es gelang ihnen nicht, die Abwehr zu knacken. So entstand der Treffer des Tages aus einem Gestopsel heraus. Marco Shookla nutzte die undurchsichtige Szene und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.DJK Ursensollen 2:1 (1:1) TuS RosenbergTore: 0:1 (7.) Andreas Pirner, 1:1 (24., Foulelfmeter) Thomas Kotzbauer, 2:1 (89.) Stefan Schneider - Gelb-Rot: Stefan Götz (85., TuS) - SR: Keith Routon - Zuschauer: 40.(mdl) Der TuS Rosenberg präsentierte sich als der erwartet unangenehme Gegner und spielte von Beginn an forsch nach vorne. Mit einem sehenswerten Spielzug war es Pirner, der Forster im DJK-Gehäuse keine Chance ließ. Direkt im Gegenzug zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf im Strafraum der Gäste auf den Punkt, und Kotzbauer verwandelte sicher zum Ausgleich. In der Schlussviertelstunde nahm die Begegnung richtig Fahrt auf. Rosenberg haderte zum Ende hin des Öfteren mit den Entscheidungen des Schiedsrichters und brachte sich dabei selbst aus dem Rhythmus. Die DJK versuchte, mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen. Ein solcher brachte die Führung für die Hauer-Elf: Stefan Schneider drückte den Ball nach einer Hereingabe von Kotzbauer über die Linie.SpVgg Ebermannsdorf 1:2 (0:0) Illschwang/SchwendTore: 0:1 (77.) Eigentor, 1:1 (80.) Dominik Fischer, 1:2 (85.) Mario Heldrich - SR: Stephan Steinberger - Zuschauer: 150.In der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Für die SpVgg schaffte es Carsten Roth aus fünf Metern nicht, den Ball zu versenken und auf der anderen Seite rettete Marco Günther gleich doppelt auf der Linie. Auch in der zweiten Halbzeit gab es zahlreiche Tormöglichkeiten, die alle ungenutzt blieben. In der 77. Minute legte sich der ansonsten souveräne Ebermannsdorfer Keeper Maximilian Heller den Ball nach einer harmlosen Flanke selbst ins Netz. Seine Mannschaftskollegen schlugen aber direkt im Gegenzug durch Dominik Fischer zurück. Dann das unnötige 1:2 für die Gäste, als man Mario Heldrich auf der rechten Seite völlig allein ließ.