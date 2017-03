Inter Amberg kämpft weiter um den Aufstieg. Gegen Tabellenschlusslicht Traßlberg reichte es letzte Woche zu einem knappen 1:0-Sieg. Am Samstag ist Drittletzter Königstein am Bergsteig zu Gast - im Hinspiel kamen die Gastgeber nicht über ein Remis hinaus.

Amberg. Tabellenvorletzter Neukirchen hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben und schätzt seine Chancen im Derby gegen Edelsfeld nach dem Unentschieden im Hinspiel gar nicht so schlecht ein. Rieden will als torgefährlichstes Team der Liga die Paulsdorfer Defensive testen. Tabellenführer Hirschau muss zur DJK Utzenhofen, die zu Hause noch ungeschlagen sind.SV Freudenberg Germania Amberg(koa) Sollten die Gäste ihr noch ausstehendes Nachholspiel erfolgreich gestalten, würden sie von Platz vier der Tabelle auf Rang zwei vorrücken und wären somit im Aufstiegsrennen dick im Geschäft. Auf Seiten der Gastgeber fuhr man doch etwas überraschend letzten Sonntag mit drei Punkten aus Auerbach nach Hause. Dieser Sieg war aber absolut verdient, vor allem weil Interimscoach Johannes Dotzler (Spielertrainer Florian Neiß fehlte berufsbedingt) die Mannschaft optimal auf die schwierigen Platzverhältnisse einstellte. Der SV fand die richtigen Werkzeuge, um den SV 08 zu knacken. Dieser Sieg verschafft den Gastgebern etwas Luft im Abstiegskampf, aber sie sollten sich nicht darauf ausruhen. Im Hinspiel an der Bayreuther Straße zeigten die Freudenberger, dass sie mit den Germanen mithalten können - durch eine fragwürdige Entscheidung des Linienrichters wurden sie damals um den verdienten Lohn gebracht. Im Kader des SV gibt es lediglich kleine Veränderungen, Keeper Patrick Meiler kehrt ins Tor zurück, Florian Peter stößt ebenfalls zur Mannschaft. Verletzungsbedingt verzichtet werden muss weiterhin auf Daniel Bosser sowie Spielertrainer Florian Neiß. Im Anschluss findet im Sportheim das Bockbierfest des SVF statt.1. FC Neukirchen FC Edelsfeld(röt) Die Heimelf will vor dem Nachbarduell die Erwartungen nicht zu hochschrauben, hat jedoch eine realistische Chance auf Punkte. Trotz der scheinbar deutlichen 0:4-Niederlage in Rieden steckt in der Mannschaft das Potenzial, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. In der zurückliegenden Partie konnte das Team lange Zeit bestehen. Die fragwürdige Entscheidung auf Handelfmeter brachte einen Bruch in das Spiel des FCN. Nachdem ein Neukirchener Abwehrspieler aus kurzer Distanz angeschossen worden, wurde der gegebene Elfmeter zur 2:0-Vorentscheidung verwandelt. Das Vorrundenspiel gegen Edelsfeld endete mit einem 0:0-Unentschieden. Eine ähnlich gute Leistung müsste der Gastgeber wieder erbringen, um sein Punktekonto von derzeit elf Punkten (Rang 13) zu verbessern. Der Gast musste zuletzt zwar eine Heimniederlage gegen Haselmühl einstecken, steht mit 21 Punkte aber im gesicherten Mittelfeld. Bis auf den verletzten Jürgen Pilhofer stehen dem FCN alle Spieler zur Verfügung. Die Reserve spielt um 13:15 Uhr gegen den FC Großalbershof II.Inter Amberg TSV KönigsteinIm Hinspiel in Königstein kam Inter nicht über ein Remis hinaus. Dem Spitzenreiter TuS/WE Hirschau machte der TSV ebenso das Leben schwer. Die Ringler-Truppe wird auch diesmal versuchen, bitter nötige Punkte im Abstiegskampf zu sichern. Inter will sich im Kampf um den Aufstieg behaupten und so appelliert Trainer Markus Kipry ganz klar an seine Mannschaft, dass der TSV nicht unterschätzt werden darf. Volle Konzentration und eine geschlossene Mannschaftsleistung sind gefragt, um dem Ziel wieder einen Schritt näher zu kommen.ASV Haselmühl SVL Traßlberg(pme) Zum ersten Heimspiel nach der Winterpause empfängt der ASV den SVL Traßlberg im Vilstalstadion. Die Haselmühler sind mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen den Tabellennachbarn FC Edelsfeld gestartet und konnten so mit 21 Punkten mit diesem gleichziehen. Die Gäste mussten gegen Inter Bergsteig Amberg eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen und belegen dadurch weiterhin mit acht Punkten den letzten Tabellenplatz. Das Hinspiel endete, nach einem frühen Führungstreffer für den SVL, am Ende noch unentschieden. Die Traßlberger dürfen nicht unterschätzt werden, denn sie haben mit dem neuen Trainergespann Thomas und Michael Behrend in der Winterpause auch ein starkes Sturmduo bekommen. Auf diese beiden muss die ASV-Abwehr ein besonderes Augenmerk richten. Christian Preischl hat sich in Edelsfeld verletzt und wird höchstwahrscheinlich fehlen, Matthias Schmidt könnte aber wieder von Spielbeginn an auflaufen. Mit einem Heimsieg würde man zum gesicherten Mittelfeld aufschließen und sich vom hinteren Tabellendrittel etwas absetzen. Die zweite Mannschaft spielt um 13.15 Uhr gegen den SVL Traßlberg II.1. FC Rieden SSV Paulsdorf(riw) Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass der FC Rieden als torgefährlichstes Team der Liga gegen Paulsdorf - der Mannschaft mit der drittschlechtesten Defensivabteilung - leichtes Spiel hätte. Doch so einfach wird es für Rieden nicht werden. War Paulsdorf am zehnten Spieltag noch Schlusslicht, haben sie sich vor der Winterpause mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen nach oben gekämpft. Jetzt besteht durchaus die Chance, sich mit einem Sieg direkt hinter Rieden in der Tabelle einzuordnen. Der Trend beim SSV zeigt also beständig nach oben und bestätigt, dass der derzeitige Tabellenplatz das wahre Leistungsvermögen nicht widerspiegelt. Rieden darf Paulsdorf also keinesfalls unterschätzen. Beim 5:3-Hinspiel-Erfolg war der Gegner stark ersatzgeschwächt, Rieden hingegen konnte in Bestbesetzung auflaufen. Hinzu kommt, dass SSV-Trainer Wolfgang Grünwald die FC-Spieler aus zahlreichen Spielbeobachtungen bestens kennt und sich nicht so leicht überraschen lässt.SC Luhe-Wildenau SV 08 Auerbach(sht) Der Auftakt in den Punktspielbetrieb am vergangenen Wochenende ist missglückt und die Auerbacher mussten eine 0:2-Heimniederlage einstecken. Die Vielen Ausfälle waren letztendlich nicht gleichwertig zu ersetzen. Auch im anstehenden Auswärtsspiel wird die Personalsituation nicht besser. Mit Sebastian Ficker und Bastian Engelhardt kommen zwar zwei Spieler in den Kader zurück, dafür wird aber Kevin Hudert verletzungsbedingt ausfallen. Er gesellt sich damit zu Förster, Freiberger und Michael Schnödt, auf die Auerbach weiterhin verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Looshorn und Heberl steht noch ein Fragezeichen, aber sie werden wohl einsatzfähig sein, so wie auch Bastian Scholz ebenfalls wieder zur Verfügung stehen wird. Die Gastgeber spielten viele Jahre höherklassig und mussten erst letzte Saison den Abstieg antreten. Hier lief es zunächst sehr holprig an und besser als Platz acht war der SC bisher noch nicht platziert. Der Start in den Spielbetrieb 2017 gelang der Mannschaft aber perfekt: Sie entführte mit einem 2:1-Sieg drei Punkte aus Königstein.DJK Utzenhofen TuS/WE HirschauSpitzenreiter Hirschau fährt am Sonntag zur DJK Utzenhofen, die sich letzte Woche klar mit 0:5 gegen Germania Amberg geschlagen geben und die Amberger mit dieser Niederlage auch in der Tabelle vorbei ziehen lassen musste. Dennoch bleibt Utzenhofen zu Hause weiterhin unbesiegt. Die Gäste aus Hirschau möchten das nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag gegen Paulsdorf unbedingt ändern.

Kreisliga Süd

19. SpieltagInter - Königstein Sa. 16.00 UhrFreudenberg - Germania Sa. 16.00 UhrLuhe-Wildenau - Auerbach So. 15.00 UhrHaselmühl - Traßlberg So. 15.00 UhrFC Neukirchen - Edelsfeld So. 15.00 UhrRieden - Paulsdorf So. 15.00 UhrUtzenhofen - Hirschau So. 15.00 Uhr1. TuS/WE Hirschau 17 26:11 402. SV Inter Amberg 18 34:18 323. SV 08 Auerbach 18 36:25 324. Germania Amberg 17 29:17 305. DJK Utzenhofen 18 31:26 286. 1.FC Rieden 17 40:27 267. FC Edelsfeld 17 27:26 218. ASV Haselmühl 17 26:25 219. SC Luhe-Wildenau 16 23:20 2010. SSV Paulsdorf 17 22:35 1911. SV Freudenberg 16 22:28 1612. TSV Königstein 17 20:33 1413. 1. FC Neukirchen 17 17:37 1114. SVL Traßlberg 16 16:41 8