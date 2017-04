Das Wochenende der Überraschungen in der Kreisliga Süd: Der Spitzenreiter TuS/WE Hirschau kassiert eine Heimniederlage, Traßlberg gibt ein Lebenszeichen von sich - und der 1. FC Neukirchen verlässt die Abstiegsplätze durch einen unerwarteten Dreier.

Amberg. Mit 2:1 bescherte Neukirchen der DJK Utzenhofen die erste Heimniederlage und kletterte auf Rang 12. David Kubik per Doppelpack und Inter Amberg schockten den Tabellenführer, machten das Rennen an der Spitze wieder spannend.TuS/WE Hirschau 0:3 (0:1) Inter AmbergTore: 0:1/0:2 (29./64.) David Kubik, 0:3 (82.) Jiri Scheinherr - SR: Timmy Joe Schlesinger (SV Altenstadt/Voh.) - Zuschauer: 249(cgh) Das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga Süd ist wieder spannend, verantwortlich dafür ist der klare und in der Höhe auch verdiente Sieg des SV Inter beim TuS/WE. Die anfängliche Abtastphase beendete David Kubik nach einer knappen halben Stunde, der eine Flanke von Dominik Kozisek verwertete. Das einzige Ausrufezeichen der Hausherren setzte Michael Pienz kurz vor dem Pausenpfiff, der beim Abschluss allerdings entscheidend gestört wurde. Den Knackpunkt der Partie erlebte die ansehnliche Kulisse dann nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit: Zunächst setzte Yunus Sari einen Kopfball nur knapp neben das Inter-Gehäuse, fast im Gegenzug stellte David Kubik auf 0:2, vorausgegangen war allerdings ein Foulspiel an Benny Sehr. Für die Entscheidung sorgte dann Jiri Scheinherr acht Minuten vor dem Schlusspfiff, der nach einem Abschlag von Inter-Keeper Christopher Hahn den Endstand erzielte. Beim TuS/WE ist eine deutliche Leistungssteigerung in den nächsten Partien vonnöten, sonst droht ein bitteres Saisonende.DJK Utzenhofen 1:2 (0:1) 1. FC NeukirchenTore: 0:1/0:2 (45./47.) Christoph Wuttig, 1:2 (77.) Michal Vanous - SR: Christian Struppeck - Zuschauer: 95(aun) In den Anfangsminuten passierte nicht viel, lediglich ein paar "Schüsschen" von den Utzenhofener Stürmern sorgten für nicht viel Gefahr. Danach kam die DJK besser ins Spiel und bestimmte die Partie. Weil die DJK nicht an die Leistung der vorangegangenen Spiele anknüpfen konnte, gelang auch gegen die aufopferungsvollen kämpfenden Neukirchner kein Sieg und die erste Heimspielniederlage der Lauterachtaler in dieser Saison war perfekt. In der 45. Minute wollte Fabian Hiereth den Ball zum Torwart zurückgegeben, doch Christoph Wuttig sprintete dazwischen und es stand 0:1 für die Gäste. Etwas flexibler war die Neukirchner Spielweise dann im zweiten Abschnitt. Bereits in der 47. Minute, als die Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, gelang den Gästen das zweite Tor, Torschütze war wiederum Christoph Wuttig. Auch danach kontrollierten die Gäste das Geschehen. Ab der 70. Spielminute fand Utzenhofen wieder etwas besser ins Spiel, aber die sattelfeste Hintermannschaft der Gäste war nicht zu überwinden. Bis in der 77. Minute Michael Vanous der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang.TSV Königstein 2:5 (1:4) SVL TraßlbergTore: 0:1 (3., Foulelfmeter) Michael Behrend, 0:2 (12.) Joachim Schneider, 0:3 (15.) Johann Henschke, 1:3 (16.) Andreas Farnbauer, 1:4/1:5 (38./63.) Johann Henschke, 2:5 (67., Foulelfmeter) Christian Ringler - SR: Gerd Rösel - Zuschauer: 108(jsb) Schon nach drei Minuten gingen die Gäste durch einen von Michael Behrend verwandelten Foulelfmeter in Führung. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, bei dem es Schlag auf Schlag ging. Schneider nutzte eine Unordnung in der Königsteiner Hintermannschaft zum 0:2. Als Johann Henschke nach einem langen Ball auf 3:0 erhöhte, waren gerade einmal 15 Minuten gespielt. Traßlberg präsentierte sich gnadenlos effektiv, jeder Schuss landete im Königsteiner Tor. Nach dem Anschlusstreffer von Farnbauer keimte auf Königsteiner Seite aber wieder Hoffnung auf (16.). Die Heimelf hatte mehr Spielanteile und war darauf bedacht, noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer zu erzielen. Stattdessen erhöhten die Gäste durch Henschke sogar auf 4:1. Nach dem Wechsel war es wieder Henschke, der einen Konter zum fünften Traßlberger Treffer und Vorentscheidung vollendete (63.). Christian Ringler verwandelte einen Foulelfmeter noch zum 2:5, mehr gelang den Königsteinern an diesem gebrauchten Tag nicht mehr.Germania Amberg 0:3 (0:1) ASV HaselmühlTore: 0:1/0:2 (10./51.) Philipp Paintner, 0:3 (60.) Joel Lichtenfeld - Gelb-Rot: (86.) Iwan Riel (Germania), wiederholtes Foulspiel - Zuschauer: 80 - Besonderes Vorkommnis: (21.) Patrick Stiegler (ASV) parierte einen Handelfmeter von Dominik Peter - SR: Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf)Gründlich daneben ging das Kirwaspiel für Germania Amberg nach einer dürftigen Vorstellung. Obwohl die Hausherren von Beginn an die Spielkontrolle übernahmen, gingen die Gäste direkt mit dem ersten gelungenen Angriff in Führung. ASV-Stürmer Matthias Schmidt spielte sich bis zur Torauslinie durch und legte zurück auf Philipp Paintner der aus kurzer Distanz vollendete. Knapp zehn Minuten später bot sich den Germanen die große Chance zum Ausgleich, als Schiedsrichter Moritz Fischer nach einer Flanke von Manuel Scharl auf Handelfmeter entschied. Den schwach geschossenen Strafstoß parierte Gästeschlussmann Patrick Stiegler. Kurz nach dem Wechsel baute Haselmühl die Führung aus: Germanenverteidiger Tobias Rudlof vertändelte 20 Meter vor dem Tor den Ball, Matthias Schmidt lief allein auf Andreas Appel zu, der dessen Schuss zwar parieren konnte, doch Philipp Paintner staubte ab. Gut eine halbe Stunde vor dem Ende entschied Joel Lichtenfeld die Partie: Einen Freistoß an der Strafraumkante nagelte er in den Torwinkel.SSV Paulsdorf 4:1 (3:1) SV FreudenbergTore: 0:1 (9.) Michael Schlegl, 1:1 (15.) Christian Schreier, 2:1 (24.) Tobias Scherm, 3:1 (44.) Patrick Schedlbauer, 4:1 (85.) Tobias Scherm - SR: Michael Sperger (FC Rosenhof) - Zuschauer: 160(ac) Mit dem 4:1 Erfolg im Gemeindederby machte der SSV Paulsdorf einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, während der SV Freudenberg wieder zittern muss. Dabei begann die Partie ganz nach dem Geschmack der Gäste, denn nach einem Steilpass war Michael Schlegl schneller als die Paulsdorfer Abwehr und schob zur Führung ein (9.). Aber die Heimelf kam nun besser ins Spiel und Christian Schreier gelang nach einer Viertelstunde der Ausgleich. Der Torschütze war dann der Vorbereiter für die Paulsdorfer Führung, als er Tobias Scherm auflegte, der einnetzte (24.). Nach gleich verteiltem Spiel gelang Patrick Schedlbauer mit einem verdeckten Schuss das 3:1 kurz vor dem Wechsel. Die Gäste übernahmen das Kommando, hatten aber keine nennenswerte Gelegenheit, bis die Paulsdorfer Abwehr den Ball vertändelte; der Anschlusstreffer konnte mit letzten Einsatz verhindert werden. Dann traf Scherm mit einem Kopfball nur das Torgebälk (79.), ehe ihm nach Vorarbeit von Christian Schreier die Entscheidung gelang. SSV-Keeper Thomas Heldmann verhinderte in den Schlussminuten mit einer Glanzparade bei einem 18-Meter-Freistoß von Johannes Dotzler einen Freudenberger Treffer.SV 08 Auerbach 1:1 (0:1) FC EdelsfeldTore: 1:0 (9.) Manuel Trenz, 1:1 (67.) Ströhl Simon - SR: Heiko Hoffmann (TSV 1921 Himmelkron) - Zuschauer: 200(sht) Eine Ecke der Bergstädter konnte der Gästekeeper zwar nach vorne abwehren, doch der Ball landete genau bei Trenz an der Strafraumgrenze und dieser nahm Maß und traf zum 1:0 ins lange Eck. Auch in der Folgezeit blieb die Heimelf tonangebend. Die größte Möglichkeit hatte Trenz mit einem Freistoß, doch der Ball klatschte von der Latte ins Feld zurück. Nach der Pause wurde die Partie nicklicher und hektischer. In der 57. Minute konnten die Bergstädter ein unübersichtliche Situation nicht klären und die Gäste kamen rechts im Strafraum zum Abschluss, den Keeper Hutzler abwehren konnten und den anschließend Ball köpfte Zitzmann kurz vor der Linie zur Seite. Dann ahndete der Schiedsrichter ein Handspiel im Mittelfeld nicht, der Ball wurde in den Strafraum gepasst, wo Ströhl ungedeckt stand und zum 1:1 ins lange Eck traf. In der Schlussphase war die Partie sehr zerfahren aufgrund vieler Foule immer wieder unterbrochen.1. FC Rieden 4:5 (3:4) SC Luhe-WildenauTore: 0:1 (6.) Andreas Igl, 0:2 (15.) Jan Aubrecht, 0:3 (18.) Andreas Igl, 1:3/2:3 (24./28.) Tobias Eichenseer, 2:4 (36., Handelfmeter) Nico Argauer, 3:4 (45.) Pascal Hirteis, 4:4 (83.) Daniel Grabinger, 4:5 (88.) Nico Argauer - SR: Roland Kosak (DJK-SV Berg) - Zuschauer: 100 - Rot: (35.) Daniel Wein (Rieden), Handspiel auf Torlinie - Gelb-Rot: (60.) Johannes Schreier (Luhe), wiederholtes Foulspiel(riw) Ein irres, verbissen aber nicht unfair geführtes Spiel wurde den Zuschauern in Rieden geboten. Durch Schlafmützigkeit und individuelle Fehler in der Hintermannschaft lag Rieden schon in der 18. Minute eigentlich aussichtslos im Rückstand. Mit einem Doppelschlag (24., 29.) durch Tobias Eichenseer kämpfte sich Rieden wieder eindrucksvoll ins Spiel zurück. Von da an entwickelte sich eine rassige Partie mit ausgeglichenen Spielanteilen. Den nächsten Nackenschlag für Rieden gab es, als Daniel Wein für den bereits geschlagenen Torwart den Ball mit einem Reflex mit der Hand auf der Linie abwehrte. Mit dem Strafstoß legt Luhe-Wildenau wieder auf 2:4 vor. Nach einem Foul an Pascal Hirteis setzte dieser den Freistoß aus 22 Metern zum 3:4 in die Maschen. SC-Spieler Johannes Schreier hatte bereits Gelb (47.), foulte im Mittelfeld Julian Reindl (60.) und wurde mit gelb-rot des Feldes verwiesen. FC-Verteidiger Daniel Grabinger erzielte per Kopf den Ausgleich. Rieden drängte vehement auf den Sieg, jedoch holte SC-Angreifer Nico Argauer einen Freistoß an der Strafraumkante heraus, den Argauer selbst über die Linie drückte.