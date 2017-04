Der SV Freudenberg meldet sich zurück im Kampf gegen den Abstieg, und das mit einem 1:0-Sieg gegen Germania Amberg. Für die Überraschung des 19. Spieltages der Kreisliga Süd sorgt aber die DJK Utzenhofen.

Amberg. Denn diese gewann mit 2:1 gegen den Tabellenführer TuS/WE Hirschau. Eine Niederlage, aber kein Beinbruch, denn Hirschau bleibt mit fünf Punkten Abstand und einem Spiel weniger vorne. In Traßlberg gehen langsam die Lichter aus, die 1:2-Pleite in Haselmühl sorgt für kaum noch Hoffnung beim abgeschlagenen Schlusslicht - denn zur gleichen Zeit sorgte der Vorletzte aus Neukirchen mit einem 6:2-Kantersieg gegen Edelsfeld für Furore.Inter Amberg 2:1 (0:1) TSV KönigsteinTore: 0:1 (15.) Bernd Holzwarth, 1:1 (58.) Benjamin Kruppa, 2:1 (66.) David Kruppa - Gelb-Rot: (80.) Albert Sejdiu (Inter) - SR: Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf) - Zuschauer: 100.Der TSV Königstein war ziemlich verwirrt, als Inter gleich in der ersten Minute gleich wie die Feuerwehr loslegte und durch Kubik und Scheinherr schon die ersten Möglichkeiten zur Führung hatte. Aber nach einem Eckball brachte Holzwarth den TSV sogar in Führung. Inter wollte den Ausgleich unbedingt, aber Königstein hielt dagegen. Nachdem Inter-Keeper Hahn eine Situation im Strafraum klärte (35.) und der Schiedsrichter nicht den geforderten Elfmeter gab, lief Granit Sejdiu einen Konter, feuerte den Ball aber scharf rechts am Tor vorbei. Inter wollte spürbar den Ausgleich. Dauer setzte einen Freistoß (48.) an die Latte. Der Treffer des eingewechselten David Kruppa (56.) wurde vom Unparteiischen als Abseits gewertet. Dann sorgte Benjamin Kruppa für den langersehnten Ausgleich zum 1:1 mit einem Sonntags-Schuss aus 25 Metern unhaltbar für den sonst sehr gut parierenden TSV Keeper Florian Hölzl. Inter machte weiter Druck, und die Erlösung kam, als David Kruppa nach Hereingabe von Dauer das 2:1 erzielte (66.). Königstein ackerte weiter, und dem agilen Scheidler wäre in der hitzigen Schlussphase beinahe noch der Ausgleich geglückt, als er schon vorbei an Inter-Keeper Hahn nur noch einschießen musste, das Tor aber kläglich verfehlte (71.).SV Freudenberg 1:0 (1:0) Germania AmbergTor: 1:0 Gerhard Greß (37.) - SR: Stefan Betz (SV Etzenricht) - Zuschauer: 130.(koa) Der Aufwärtstrend beim SVF geht weiter. Durch einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg steuert man weiter Richtung gesichertes Mittelfeld. Die Gäste des SC Germania präsentierten sich keineswegs enttäuschend, waren aber in den entscheidenden Szenen nicht zwingend genug, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Das Tor des Tages zum 1:0 erzielte wie auch vergangene Woche Gerhard Greß (37.). Bis dahin sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach dem Wechsel übernahmen die Germanen mehr und mehr das Kommando, aber spätestens bei Keeper Meiler war Endstation. Bei den Hausherren versäumte man es, den entscheidenden Konter zu setzen, um nicht bis zum Ende der Partie bangen zu müssen. Neuzugang Christian Richter war hier ein wichtiger Stabilisator vor der Abwehr, so dass Freudenberg den Sieg über die Zeit brachte. Sollte man im Nachholspiel am Freitag, 7. April, gegen Traßlberg nachlegen können, wäre man die größten Abstiegssorgen los.SC Luhe-Wildenau 2:1 (1:0) SV 08 AuerbachTore: 1:0 (28.) Johannes Schreier, 1:1 (67.) Sebastian Ficker, 2:1 (71.) Andreas Igl - SR: Markus Bäuml (SV Kohlberg-Röthenbach) - Gelb-Rot: (87.) Erl (Auerbach), Meckern - Zuschauer: 120.(sht) Nach kurzer Abtastphase hatten die Bergstädter leichte Vorteile. Vor allem Ficker brachte sich immer wieder gefährlich in Szene. Nach guter Vorarbeit von ihm über links brachte Engelhardt den Ball im Strafraum zur Mitte, und Dominik Meyer kam im Strafraum zum Abschluss, aber zwei Verteidiger auf der Linie klärten zur Ecke. Mit zunehmender Spielzeit erarbeiteten sich die Hausherren im Mittelfeld ein Übergewicht und brachten die Gästeabwehr immer mehr in Verlegenheit. Nach einer abgewehrten Ecke traf Johannes Schreier aus 18 Metern zum 1:0 ins lange Eck. Auch nach der Pause wirkten die Gastgeber frischer und kamen mit viel Körpereinsatz zu den besseren Möglichkeiten. Erst als auch die Auerbacher den Kampf und den Einsatz der Hausherren annahmen, kamen auch sie zu ihren Chancen. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf setzte sich Ficker im direkten Zweikampf durch und traf zum 1:1 (67.). Jetzt wurde die Partie zunehmend nicklicher und auch der Schiedsrichter lieferte seinen Beitrag dazu. Nach einer umstrittenen Freistoßentscheidung wurde der Ball in den Strafraum geschlagen, und Igl verlängerte zum 2:1 (71.). In den verbleibenden 20 Minuten riskierten die Auerbacher alles, doch der erhoffte Treffer wollte nicht mehr fallen.ASV Haselmühl 2:1 (1:1) SVL TraßlbergTore: 0:1 (15.) Alexander Egerer, 1:1 (33.) Stephan Nörl, 2:1 (50.) Daniel Ibler - SR: Maxim Kuldyaev - Zuschauer: 130.(pme) Bis auf eine hochkarätige Chance für die Gäste spielte sich das Spielgeschehen in der Anfangsphase größtenteils im Mittelfeld ab. Das Führungstor für den SVL fiel nach einem Eckball. Die ASV-Abwehr brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Alex Egerer drosch ihn aus zehn Metern unter die Latte. Danach gewann Haselmühl langsam die Oberhand und hatte mehr Spielanteile. Bei zwei Kontern über den schnellen Ibler mussten der Gästetorwart und ein Abwehrspieler klären. Der Ausgleich für die Vilstalelf fiel aber auch nach einer Standardsituation, einen Freistoß von Joel Lichtenfeld köpfte Stefan Nörl platziert ins lange Toreck. Die zweite Spielhälfte war gerade fünf Minuten alt, als Daniel Ibler nach einem schönen Spielzug über drei Stationen den 2:1-Siegtreffer erzielte. Vor allem in der Schlussphase warfen die Traßlberger alles nach vorne, ihre Mühen wurden aber nicht belohnt.1. FC Neukirchen 6:2 (0:1) FC EdelsfeldTore: 0:1 (29.) Maximilian Schoener, 1:1 (47.) David Hendrych, 2:1 (51.) Stephan Pilhofer, 3:1 (57.) Ales Zach (Elfmeter), 3:2 (65.) Marc van der Assen, 4:2 (70.) Timo Bielesch, 5:2 (75.) Ales Zach, 6:2 (77.) Timo Bielesch - SR: Kotscher Rashed - Zuschauer: 378.(röt) In der 25. Minute ein Paukenschlag, als eine klare Abseitsposition vor dem Neukirchener Strafraum nicht geahndet wurde und zum 0:1 für den Gast durch Maximilian Schoener führte. Nach kurzer Verunsicherung fand der 1. FCN aber wieder ins Spiel. In der zweiten Hälfte brachten zwei schnelle Tore den Gastgeber in Front. Spielertrainer David Hendrych erzielte zunächst den Ausgleich (47.), nachdem Timo Bielesch aufs Tor schoss und Hendrych den Abpraller vom Torwart einschob. Kurz danach erzielte Stephan Pilhofer im Zusammenspiel mit Manuel George per Freistoß die 2:1-Führung. Danach entfaltete der Gastgeber weitere Energie und bestimmte das Geschehen. Zum 3:1 trug Ales Zach bei, als er einen Elfmeter (57.) nach Handspiel verwandelte. Das Spiel schien zunächst entschieden, bis Marc van der Assen den Anschlusstreffer (65.) markierte. Doch das schnelle 4:2 in der 70. Minute brachte den FCN endgültig auf die Siegesstraße. Ales Zach vollendete nach unübersichtlicher Situation vor dem Tor zum 5:2. Den Schlusspunkt setzte Timo Bielesch, als er ein Zuspiel von Maxi Witzel vor das Tor einschob. Mit der sehr guten Vorstellung in der zweiten Halbzeit ist die Heimelf motiviert für die ausstehenden acht Spiele, um den Relegationsplatz zu erreichen.1. FC Rieden 2:3 (1:2) SSV PaulsdorfTore: 0:1 (5., Foulelfmeter) Peter Schmidl, 0:2 (22.) Christian Schreier, 1:2 (28) Marco Honig, 1:3 (59.) Christian Schreier, 2:3 (67., Eigentor) Peter Schmidl - SR: Tobias Beer (SV Schwarzhofen) - Zuschauer: 200.(riw) Wie sich angedeutet hatte, war Paulsdorf der aggressive und kompromisslose Gegner und entführte aus dem Vilstal nicht nur drei Punkte, sondern beendete die beeindruckende fast zweijährige Heimserie des 1. FC Rieden. Die letzte Niederlage der Riedener datiert vom 19. April 2015! Der FC geriet von Anfang an gehörig unter Druck. SSV-Kapitän Peter Schmidl prüfte bereits in der ersten Minute Torwart Feigl mit einem strammen Schuss aus 15 Metern. Ins Hintertreffen geriet der FC Rieden mit einem durch Peter Schmidl verwandelten Foulelfmeter. Paulsdorf war durch Konter brandgefährlich. Einen davon schloss Christian Schreier (22.) zum 0:2 ab. Die stabile Defensive der Paulsdorfer hebelte mit dem ersten sehenswerten FC-Angriff Pascal Hirteis über die linke Seite aus. Seinen Querpass von der Grundlinie in den Fünf-Meter-Raum legte Tobias Eichenseer auf Marco Honig ab, der das Leder im rechten Winkel versenkte (28.). Durch ungenaue Zuspiele brachte sich Rieden immer wieder selbst in Bedrängnis. So auch in der 59. Minute, als im Mittelfeld der Ball leichtfertig verschenkt wurde. Durch seinen energischen Einsatz war wiederum Christian Schreier erfolgreich. Nach einem Eckball erzielte SSV-Kapitän Peter Schmidl per Kopf ein Tor - jedoch ins Eigene. Ab diesem Zeitpunkt nahm Rieden den Kampf an, doch ohne Erfolg.DJK Utzenhofen 2:1 (0:0) TuS/WE HirschauTore: 1:0 (78.) Stefan Fromm, 1:1 (84.) Benedikt Sehr, 2:1 (87., Handelfmeter) Christian Lang - SR: Andreas Wittmann (FC Haunstetten) - Zuschauer: 105.(aun) Der DJK Utzenhofen gelang die Überraschung mit einem 2:1-Sieg über den Spitzenreiter TuS/WE Hirschau, der aber den ersten Rang der Kreisliga beibehalten kann. Dank einer imponierenden Moral bleibt Utzenhofen zu Hause unbesiegt. DJK-Torwart Markus Ludwig bewahrte in der 15. Minute seine Mannschaft durch eine Glanzparade vor dem Rückstand. Ab Mitte der ersten Hälfte befreiten sich die Lauterachtaler wieder und das Spiel wogte hin und her, blieb aber weiterhin ohne Höhepunkte. Die zweite Hälfte das gleiche Spiel: Wenig Strafraumszenen mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Bis zur 78. Minute: Da wurde auf der rechten Seite Stefan Fromm (DJK) übersehen und dieser brauchte nur zum 1:0 einschieben. Plötzlich entstanden auch Strafraumszenen und in der 84. Minute glich Benedikt Sehr per Kopf aus. Beide Mannschaften wollten nun den Sieg, der in 87. Minute durch einen Handelfmeter für die DJK Utzenhofen durch Christian Lang entschieden wurde.