Für Traßlberg geht der Kampf gegen den Abstieg mit dem neuen Trainerduo Thomas und Michael Behrend weiter, für Hirschau geht's darum, die Spitzenposition in der Kreisliga Süd zu verteidigen. Beide haben unangenehme Gegner vor sich. In Rieden wird spekuliert, ob Neukirchen mit seinem Spielertrainer aufläuft.

Amberg. Der 18. Spieltag ist angesetzt, der erste nach der Winterpause. Der SVL bekommt mit dem SV Inter Bergsteig Amberg eine kaum zu bewältigende Hürde vorgesetzt, der TuS/WE erwartet eine Mannschaft, die zuletzt mit vier Siegen in Folge aufhorchen ließ.1. FC Rieden 1. FC Neukirchen(riw) Für den FC Rieden ist der Start in die Restrückrunde auch den Beginn einer Serie von vier Heimspielen. Den Beginn macht dabei die Begegnung gegen den Vorjahresmeister der Kreisklasse 1. FC Neukirchen. Nach der stressigen Vorbereitungszeit brennen die Mannen um Trainer Ruschitzka-Stigler auf den Auftakt. Mit dem erfahrenen Winterneuzugang Daniel Grabinger von der DJK Ammerthal erhofft sich Rieden eine weitere Stabilisierung in der Defensive und der eine oder andere Spieler aus der Zweiten hat sich mit den gezeigten Leistungen für einen Einsatz empfohlen. Neben den Langzeitverletzten Jo Badura und Martin Hillen haben sich auch noch Pascal Hirteis und Daniel Wein sich in den Testspielen Blessuren zugezogen. Für Rieden kann mit einem Erfolg den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Neukirchen hingegen steht mit dem Rücken zur Wand - ein Sieg ist Pflicht, um nicht vollends auf einem direkten Abstiegsplatz festzukleben. Rieden darf jedoch nicht den Fehler machen, sich vom Tabellenplatz des Gegners und dem 4:0-Sieg aus dem Hinspiel blenden zu lassen. Für den Ausgang der Partie wird mitentscheidend sein, ob nach der Winterpause der lange verletzte Spielertrainer und Torgarant der Neukirchner, David Hendrych wieder auflaufen und sein Team mitreißen kann.SV 08 Auerbach SV Freudenberg(sht) Der SV Freudenberg wird mit allen Mitteln versuchen, nach dem Abstieg der vergangenen Saison aus der Bezirksliga einen weiteren Abstieg aus der Kreisliga zu vermeiden. In Freudenberg mussten die Auerbacher trotz überlegener Spielführung in der Schlussminute den Ausgleich durch einen umstrittenen Elfmeter hinnehmen. Gegen Freudenberg muss das 08-Trainerduo fast auf die halbe Mannschaft der Vorrunde verzichten. Spielführer und bester Auerbacher Torschütze Matthias Förster fehlt ebenso wie Michael Schnödt und Bastian Engelhardt. Nach wie vor verletzt und damit nicht einsatzfähig sind Sebastian Ficker und Jonas Freiberger. Ein Lichtblick dafür ist die Rückkehr des Langzeitverletzten Daniel Maier, der sich im ersten Vorbereitungsspiel vor der Saison eine schwerwiegende Verletzung zuzog und langsam wieder in den Spielbetrieb zurückkehrt. Komplett neu im Kader ist Bastian Scholz (Bruder von Trainer Marko Scholz), der zur Entspannung der Personalsituation zur Verfügung steht. Scholz war bis zum Sommer vergangenen Jahres Trainer beim Kreisligisten TSV Allach bei München. Vor seinem Engagement in München war er bei seinem Heimverein Illschwang als Trainer und Spieler tätig.Germania Amberg DJK Utzenhofen(tne) Thomas Ficarra beginnt seine Abschiedstournee als Trainer der Germanen, denn Verein und Coach einigten sich im Winter darauf die Zusammenarbeit nach dieser Saison zu beenden. Zudem hatte der SCG im Januar einen überraschenden Abgang zu verzeichnen, denn Stürmer Michael Behrend wechselte zurück zu seinem Heimatverein nach Traßlberg. Im ersten Spiel nach der Winterpause steht für die Hausherren ein echter Kreisligaklassiker auf dem Programm, denn bereits zum 22. Mal stehen sich beide Mannschaft in einem Kreisligaspiel gegenüber. Die Gäste gehen mit dem leichten Vorteil in die Partie ihr erstes Pflichtspiel nach der Pause bereits am vergangenen Wochenende bereits bestritten zu haben. Im Nachholspiel gewann die DJK knapp mit 2:1 in Königstein und überholte so die Hausherren. Mit einem Sieg können die Germanen aber wieder an den Gästen vorbeiziehen und den dritten Tabellenplatz zurück erobern. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften nach einer hitzigen Begegnung, inklusive zweier Platzverweise 2:2.TuS/WE Hirschau SSV Paulsdorf(cgh) Zehn Spiele stehen noch auf dem Programm und natürlich will Hirschau auch nach diesen zehn Spielen da stehen, wo man sich momentan befindet: Ganz vorne in der Kreisliga Süd. Erster Kontrahent im Sportpark in Hirschau am Sonntag um 15.15 Uhr ist die Truppe von Wolfgang Grünwald, der SSV Paulsdorf. Nur fünf Punkte Luft auf den Relegationsplatz treiben den Verantwortlichen weiterhin die Sorgenfalten ins Gesicht, Hoffnung macht dem SSV aber die aktuelle Serie von vier Siegen aus den letzten sechs Punktspielen. Warnung genug also für die Kaoliner, wo Coach Jörg Gottfried auf eine zufriedenstellende Vorbereitung zurückblickt, auch wenn die Testspielergebnisse eine andere Sprache sprechen. Erfreulicherweise steht bis auf den beruflich verhinderten Hubert Heckmann nahezu der komplette Kader zur Verfügung, ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Michael Pienz.FC Edelsfeld ASV Haselmühl(bkn) Eine Partie auf Augenhöhe darf zum ersten Spiel nach der Winterpause erwartet werden. Der ASV Haselmühl weist zwar drei Punkte Rückstand auf, liegt aber in Sachen Tordifferenz und erzielten Unentschieden gleichauf mit den Hausherren. Von großer Bedeutung wird seitens des FCE sein, den Wirkungskreis des Haselmühler Top-Angreifers Matthias Schmidt entscheidend einzuengen. Nur wenn dies gelingt und die eigenen Stärken abgerufen werden, kann dem jungen Team von Martin Dehling ein wichtiger Schritt in Richtung gesichertes Mittelfeld gelingen. Außerdem sollten sich die Spieler nochmals das Hinspiel ins Gedächtnis rufen, als man mit einem 5:2-Erfolg eine überragende Leistung ablieferte.SVL Traßlberg Inter Amberg(degr) Mit dem ehemaligen SVL-Kapitän Dominik Mikalauskas und Ex-Spieler Andrej Dauer wird die Kipry-Elf von Anfang an Vollgas geben. Der Relegationsplatz ist das Ziel der Amberger und hier liegt man nur einen Sieg entfernt. Keine guten Erinnerungen gibt es an das Hinspiel, der SVL hielt lange mit, konnte aber in der Schlussphase die Niederlage nicht mehr verhindern. Die Anhänger der Heimmannschaft sind schon sehr gespannt auf die Aufstellung und die taktische Ausrichtung. Es soll versucht werden, ein diszipliniertes Spiel abzuliefern, um dann vielleicht doch einen Punkt gegen den großen Favoriten Bergsteig zu ergattern. Alle Spieler sind bereit, lediglich hinter dem Einsatz von Torwart Sebastian Moser und Sebastian Scharl steht ein dickes Fragezeichen.TSV Königstein SC Luhe-Wildenau(jsb) Das Duell der direkten Tabellennachbarn ist für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel. Für Luhe-Wildenau heißt es im ersten Spiel 2017 verlieren verboten, da man sonst wieder tiefer in die Abstiegszone rutscht. Ein Sieg dagegen bietet die Chance, sich etwas von den Abstiegsrängen abzusetzen. Die Heimelf kam denkbar ungünstig aus der Winterpause und musste sich vergangenes Wochenende im Nachholspiel gegen die DJK Utzenhofen mit 1:2 geschlagen geben. Umso wichtiger ist nun das morgige Spiel gegen Luhe-Wildenau, die nur drei Zähler mehr auf dem Punktekonto haben. Mit einem Sieg hat der TSV Königstein die Möglichkeit sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen (Vorspiel 13.15 Uhr: Königstein II - SpVgg Ebermannsdorf II).

Kreisliga Süd

18. SpieltagRieden - FC Neukirchen So. 15 UhrAuerbach - Freudenberg So. 15 UhrGermania - Utzenhofen So. 15 UhrEdelsfeld - Haselmühl So. 15 UhrKönigstein - Luhe-Wildenau So. 15 UhrHirschau - Paulsdorf So. 15.15 UhrTraßlberg - Inter So. 16 Uhr1. TuS/WE Hirschau 16 26:11 392. SV 08 Auerbach 17 36:23 323. SV Inter Amberg 17 33:18 294. DJK Utzenhofen 17 31:21 285. Germania Amberg 16 24:17 276. 1.FC Rieden 16 36:27 237. FC Edelsfeld 16 26:24 218. ASV Haselmühl 16 24:24 189. SSV Paulsdorf 16 22:35 1810. SC Luhe-Wildenau 15 21:19 1711. TSV Königstein 16 19:31 1412. SV Freudenberg 15 20:28 1313. 1. FC Neukirchen 16 17:33 1114. SVL Traßlberg 15 16:40 8