Der Kampf an der Spitze der Kreisliga Süd bleibt spannend. Tabellenführer TuS/WE Hirschau siegt, und mit ihm seine drei Verfolger.

Amberg. Am Mittwoch, 3. Mai, steht für Hirschau das Nachholspiel beim SC Luhe-Wildenau an, und hier könnte die Elf von Trainer Jörg Gottfried den Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Vor dem SV Inter Bergsteig Amberg, der nach dem klaren 5:2-Erfolg gegen Rieden die besten Karten auf den Relegationsplatz hat. Auerbach gewann, Utzenhofen auch - und beide warten auf einen Ausrutscher der Inter-Truppe, um noch den zweiten Platz erobern zu können. Im Kellerduell setzte sich Königstein beim 1. FC Neukirchen durch und schöpft neue Hoffnung nach dem Platztausch: Neukirchen liegt jetzt auf einem Abstiegsrang, Königstein auf dem Relegationsplatz.Inter Amberg 5:2 (2:2) 1. FC RiedenTore: 0:1 (2.) Daniel Humml, 1:1/2:1 (10./38.) David Kubik, 2:2 (45., Elfmeter) Daniel Humml, 3:2 (47.) Andrej Dauer, 4:2 (74.) Dominik Mikalauskas, 5:2 (79.) David Kubik - SR: Christian Struppek - Zuschauer: 100Fulminant ging es los, als kurz nach dem Anpfiff Daniel Humml den 1. FC Rieden mit 1:0 in Führung schoss (2.). Inter war ein überrascht, arbeitete aber konsequent daran den Ausgleich zu erzielen. Der starke David Kubik erzielte mit einem strammen Schuss nach Vorarbeit von Granit Sejdiu und Nicolei Dürbeck den 1:1-Ausgleich (10.). Es war ein schnelles Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Erneut war es David Kubik, der wieder sehr bestimmt auftrat und die 2:1-Führung erzielte (38.). Kurz vor dem Schlusspfiff sah der Schiedsrichter ein Foul im Inter-Strafraum und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Daniel Humml verwandelte zum 2:2. Nach der Pause marschierte der eingewechselte Andrej Dauer los und erzielte nach Ecke die vielumjubelte Führung zum 3:2 (47.) Der FC Rieden gab sich nicht auf und kämpfte weiter. Dann sorgte Dominik Mikalauskas im Alleingang und mit kraftvollem Schuss für das 4:2 (74.) Rieden gab immer noch nicht auf, Tobias Eichenseer hätte den den FC rankommen lassen können, jedoch hatte er im Abschluss kein Glück. David Kubik machte mit dem 5:2 den Sack zu.SVL Traßlberg 0:2 (0:1) SV 08 AuerbachTore: 0:1 (1.) Tobias Erl, 0:2 (56.) Manuel Trenz - SR: Enes Özbay (Weiden) - Besondere Vorkommnisse: (64.) Torwart Philipp Hutzler (Auerbach) hält Elfmeter von Thomas Behrend - Zuschauer: 212(degr) Bereits nach 30 Sekunden gingen die Gäste aus Auerbach durch einen Kopfball von Tobias Erl in Führung. Die Auerbacher waren in den Anfangsminuten die spielbestimmende Mannschaft. Glück hatte der SVL in der 19. Minute, als ein Freistoß von Manuel Trenz von Keeper Moser gerade noch an die Latte gelenkt werden konnte. In der 50. Minute hatte Patrick Donhauser den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Schuss aus kurzer Distanz krachte jedoch nur an die Latte. Nur kurze Zeit später die nächste Großchance durch Michael Behrend, er verzog jedoch aus aussichtsreicher Position. Besser machten es die Gäste in der 56. Minute. Manuel Trenz erhöhte nach einem kapitalen Abwehrfehler auf 0:2. Die Heimelf steckte jedoch nicht auf und bekam in der 64. Minute einen an Thomas Behrend verursachten Elfer zugesprochen. Der Gefoulte schoss selbst, scheiterte aber an Gästekeeper Hutzler.1. FC Neukirchen 2:3 (0:2) TSV KönigsteinTore: 0:1 (16.) Michael Pirner, 0:2 (25.) Bernd Holzwarth, 1:2 (47.) Stefan Pilhofer, 2:2 (75.) Christoph Wuttig, 2:3 (91.) Tobias Weber - SR: Tim Brauner (Lauf) - Zuschauer: 316(röt) Das fair geführte Spiel bot von Beginn an Spannung, was aufgrund der Tabellensituation zu erwarten war. Die Partie verlief eine Viertelstunde lang ausgeglichen, bis in der 16. Minute ein Freistoß von links Michael Pirner frei stehend vorfand und er zur Führung einschoss. Neukirchen konnte das Spiel weiter offen gestalten, wurde aber durch einen Treffer nach einem Konter überrascht, der zum 0:2 führte. Hoffnung kam auf, als zwei Minuten nach der Pause durch Stefan Pilhofer der Anschlusstreffer fiel. Sein Freistoß vom Sechzehnereck landete links unten im Tor. Danach dominierte der FCN überwiegend das Geschehen, doch hochkarätige Chancen ergaben sich beiderseits. Ähnlich dem Mittwochspiel gegen Traßlberg musste der FCN den Siegtreffer für Königstein in letzter Sekunde einstecken. Ein schneller Gegenstoß bei eigener Offensive führte zum 2:3.SV Freudenberg 1:3 (1:2) DJK UtzenhofenTore: 0:1 Fabian Hiereth (21.), 1:1 Johannes Dotzler (25, Foulelfmeter), 1:2 Michael Geitner (34., Foulelfmeter), 1:3 Jiri Abel (52.) - SR: Jonas Kohn (Germania Amberg) - Zuschauer: 120(koa) Wie erwartet präsentierte sich mit der DJK Utzenhofen eine bärenstarke Mannschaft in Freudenberg. Bereits nach fünf Minuten musste SV-Keeper Meiler die erste brenzlige Situation entschärfen, als er im Eins-gegen-Eins retten musste. In der 21.Minute war er aber machtlos, als es Fabian Hiereth diesmal besser machte und das 0:1 erzielte. Als Johannes Dotzler für die Hausherren per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (25.), keimte Hoffnung auf. Michael Geitner stellte aber kurz darauf (34.) ebenfalls durch einen Foulelfmeter die Gästeführung wieder her. Nach dem Wechsel fiel dann die Entscheidung in der 52. Minute, als Gästestürmer Jiri Abel auf 1:3 stellte. Die Heimelf war an diesem Tag nicht in der Lage, entscheidend zuzulegen, um das Match doch noch drehen zu können. Dies lag zum einen an den abgeklärten Gästen, zum anderen an sich selber, vor allem in der Defensive spielte man extrem unsicher und hatte Glück, nicht noch höher zu verlieren.SC Luhe-Wildenau SSV PaulsdorfTore: 1:0 Martin Scheinherr (11.), 2:0 Johannes Schreier (24.), 2:1 Manuel Lehnert (50., Eigentor) - SR: Andreas Kink (Neustadt a.d. Waldnaab) - Zuschauer: 90Ein sehr dickes Brett musste der SC Luhe Wildenau bohren, ehe der 2:1-Arbeitssieg gegen den SSV Paulsdorf unter Dach und Fach war. Der SC machte lange Zeit zu wenig aus seiner optischen Überlegenheit, Paulsdorf kämpfte sich ins Spiel zurück. Nach der 2:0-Führung kam der SSV Paulsdorf entschlossener aus der Kabine. Der SC fand kein Mittel, die logische Konsequenz der 2:1-Anschlusstreffer. Eine sicher geglaubte Flanke von Schedlbauer unterschätzte SC-Torwart Mulac, Lehnert wollte noch retten bugsierte dabei den Ball in die eigenen Maschen (50). Der frühe Anschlusstreffer weckte bei den Paulsdorfer noch Hoffnung, vergeblich.ASV Haselmühl 1:2 (0:1) TuS/WE HirschauTore: 0:1 (32.) Benedikt Sehr, 0:2 (57.) Raphael Hirmer, 1:2 (88.) Philipp Paintner - SR: Michael Hartlehnert - Zuschauer: 148Mitte der ersten Hälfte musste der ASV verletzungsbedingt Joel Lichtenfeld auswechseln. Der TuS/WE Hirschau zeigte den Rest der ersten Halbzeit mehr Einsatz und ging nach 32 Minuten durch Benedikt Sehr verdient in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Hirschau durch Raphael Hirmer auf 0:2. Danach verflachte das Spiel zunehmend. Die Gäste behielten weiterhin die Oberhand. In den letzten Minuten verkürzte der ASV noch auf 1:2 und versuchte bis zum Spielende noch das 2:2 zu erzielen, was nicht gelang.FC Edelsfeld 0:2 (0:1) Germania AmbergTore: 0:1/0:2 (35.)/70.) Florian Danzer - Zuschauer: 160 - SR: Oliver Barnert (Bayreuth)(bkn) Von Beginn an nahmen die Germanen das Heft in die Hand und drängten die Gastgeber in ihre Hälfte zurück. Die Führung der Gäste lag regelrecht in der Luft und nach einer halben Stunde war es dann soweit. Ein Amberger Angreifer konnte nahezu ungehindert durch den Edelsfelder Strafraum spazieren und der mitgelaufene Danzer hatte keine Mühe, das Zuspiel zu verwerten. Auch nach der Pause blieb beim FCE die erwartete Reaktion weitestgehend aus. Die Angst vor einer erneuten Niederlage schien das Team regelrecht zu lähmen. Die Gäste hatten keine Mühe, die Angriffe der Hausherren im Keim zu ersticken und sich aufs Kontern zu verlegen. Einer dieser Gegenstöße brachte (70.) die Entscheidung, als wiederum Danzer den Vorsprung ausbaute und den FCE weiter einen Schritt näher an den Abgrund drängte.