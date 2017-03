Die große Überraschung in der Kreisliga Süd ist es nicht, dass Inter Bergsteig Amberg beim SVL Traßlberg gewinnt - für die sorgt der SV 08 Auerbach. Und Inter profitiert davon.

Amberg. Denn Auerbach kassiert gegen den SV Freudenberg am ersten offiziellen Spieltag des Jahres 2017 eine nicht erwartete 0:2-Schlappe, die den SV 08 auf Rang drei abrutschen lässt und Inter hoch auf den zweiten - ein flotter Platzwechsel.1. FC Rieden 4:0 (1:0) 1. FC NeukirchenTore: 1:0/2:0/3:0 (38./48. Handelfmeter/51.) Tobias Eichenseer, 4:0 (73.) Pascal Hirteis - SR: Jan Dirrigl (JFG Tangrintl) - Zuschauer: 285.(riw) Garant des Riedner Sieges war Tobias Eichenseer mit seinen drei Treffern. Zu verhalten agierte anfangs das Riedener Team, der Gegner ließ spüren, dass dieses Spiel eine seiner letzten Chancen sein würde um den Abstiegsrang verlassen zu können. Bereits in der ersten Minute setzte Neukirchens Maximilian Witzel den Ball auf die Querlatte und zwei Minuten später konnte Riedens Torwart Mattias Weigert einen Schuss von Timo Bielesch gerade noch übers Gehäuse lenken. Rieden wirkte weiter nervös. Die Wende brachte eine Freistoßflanke von der linken Seite aufs Tor, die zu kurze Faustabwehr von Keeper Petr Fillinger verwertete Tobias Eichenseer. Die Pausenführung brachte auf Riedener Seite Sicherheit und das notwendige Selbstvertrauen.Eine Vorentscheidung war ein Elfmeter kurz nach der Halbzeit. Nach einem Spielzug über die rechte Seite rechneten die Neukirchner mit einem Abseitspfiff, Tobias Eichenseer reagierte am schnellsten und flankte in den Strafraum. Jeremias George bekam den Ball an den Arm, und Schiedsrichter Jan Dirrigl entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Tobias Eichenseer sicher. Neukirchener bemühte sich weiter, jedoch ging im Anschluss darauf nicht mehr viel zusammen. Tobias Eichenseer über rechts und Pascal Hirteis über links stellten - wie im Hinspiel - das 4:0-Endergebnis her.SV 08 Auerbach 0:2 (0:0) SV FreudenbergTore: 0:1 (73.) Gerhard Greß, 0:2 (90.+4.) Maximilian Reindl - SR: Bernd Schmidt - Zuschauer: 110.(sht) Torchancen waren zunächst Mangelware und entstanden, wenn überhaupt, zumeist im Anschluss an Standardsituationen. Nach der Pause hatten zunächst die Gäste durch einen 18-m-Freistoß die erste gute Gelegenheit, doch Torhüter Hutzler klärte. Optisch hatten die Gastgeber jetzt einen leichtes Übergewicht, doch zwingenden Torchancen waren nicht zu verzeichnen. So entstand auch die Situation zum überraschenden 0:1 aus einem Fehler in der Auerbacher Hintermannschaft. Den Querpass drückte der kurz vorher eingewechselte Greß aus kurzer Distanz über die Linie (73.). Die Gastgeber stemmten sich zwar gegen die drohende Niederlage, aber das ersatzgeschwächte Team und die neuen verletzungsbedingten Ausfälle während der Partie (Hudert und Looshorn) sorgten dafür, dass es kaum mehr zwingende Möglichkeiten zum Ausgleich gab. In der Nachspielzeit war der Auerbacher Torhüter als Feldspieler mit unterwegs, und nach einem Ballverlust erzielte Reindl von der Mittellinie das 0:2 ins leere Tor.Germania Amberg 5:0 (3:0) DJK UtzenhofenTore: 1:0 Florian Danzer (23.) (Foulelfmeter), 2:0 Christopher Reichenberger (29.), 3:0/4:0 Florian Danzer (45./60.), 5:0 Philipp Hummel (77.) - Zuschauer: 100 - SR: Michael Hartlehnert (SC Dietersheim).(tne) Mit einem auch in der Höhe verdienten Heimsieg erteilte Germania im Verfolgerduell den Gästen eine Lehrstunde und eroberte den dritten Platz zurück. In der 23. Minute kam Hermann Kohl im Gästestrafraum an den Ball und wurde von DJK-Torhüter Markus Ludwig von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte Torjäger Florian Danzer sicher. Nur fünf Minuten später tankte sich Danzer in den Sechzehnmeterraum, sein abgeblockter Schussversuch kam zu Christopher Reichenberger, der von der Strafraumkante zum 2:0 einnetzte. Mit dem Pausenpfiff erhöhte der stark aufspielende Danzer auf 3:0, als er im Strafraum vollstreckte. Auch im zweiten Durchgang hatten die Germanen das Geschehen im Griff. Die Gäste versuchten zwar, sich gegen die Niederlage aufzubäumen, konnten sich aber keine Tormöglichkeit erspielen. Nach exakt einer Stunde schnürte Danzer den Dreierpack, als er wieder vor dem Gästetor freigespielt wurde und eiskalt vollstreckte. In der letzten halben Stunde kontrollierten die Germanen das Geschehen. Knapp 15 Minuten vor dem Ende setzte Philipp Hummel mit einem sehenswerten Lupfer über Gästetorwart Ludwig den Schlusspunkt.TuS/WE Hirschau 0:0 SSV PaulsdorfSR: Adrian Kohn (FC Amberg) - Zuschauer: 131.(cgh) Einen holprigen Start ins neue Fußballjahr legten die Kaoliner gegen den SSV Paulsdorf hin. Beide Teams ginge abwartend in die Partie, die Hausherren hatten durch Yunus Sari und Lukas Schärtl zwei gute Kopfballchancen, aber auch die Gäste blieben insbesondere durch den quirligen Christian Schreier gefährlich, dessen beste Chance TuS/WE-Keeper Alexander Köck vereiteln konnte. Den besseren Start in die zweite Halbzeit hatten die Gottfried-Schützlinge zu verzeichnen, als Sebastian Weih auf dem Weg zur Führung war, sein Schlenzer landete (48.) allerdings an der Unterkante der Latte. Die Partie verflachte dann immer mehr.FC Edelsfeld 1:2 (1:1) ASV HaselmühlTore: 1:0 (3.) Patrick Dehling, 1:1 (10.) Christian Preischl, 1:2 (65.) Contrill Smith - Zuschauer: 210 - SR: Michael Ott (Altenstadt/Vohenstrauß).(bkn) Ein Auftakt nach Maß gelang dem FC Edelsfeld, als Patrick Dehling bereits die erste Möglichkeit mit einem Treffer krönte. Doch die Freude währte nur kurz, da Christian Preischl nach einem Eckball (10.) ausgleichen konnte. In der Folge egalisierten sich beide Teams und spielerische Höhepunkte waren bis zum Pausenpfiff kaum mehr zu verzeichnen. Auch im zweiten Abschnitt boten beide Teams überwiegend Magerkost, doch gelang es den Gästen, sich nach und nach ein Übergewicht zu verschaffen. Die Hausherren fanden kaum zu ihrer spielerischen Linie und blieben im Angriffsspiel vieles schuldig. Auch als in der 65. Minute Contrill Smith einen Abwehrfehler zur Gästeführung verwertete, blieb die erhoffte Reaktion der Dehling-Truppe aus. Bis zum Schlusspfiff agierte die Hahnenkamm-Elf zwar mit Einsatzwillen, aber zu ideenlos, um die sicher stehende ASV Abwehr entscheidend in Bedrängnis zu bringen.SVL Traßlberg 0:1 (0:1) Inter AmbergTor: 0:1 (1.) Benjamin Kruppa - SR: Tobias Bauer - Zuschauer: 110.(degr) Das Spiel war noch keine 60 Sekunden alt, da lag der SVL bereits zurück. Benjamin Kruppa zog aus 16 Metern unbedrängt ab, sein Schuss landete unhaltbar für SVL-Keeper Volker Weiss im linken unteren Eck. Danach kam von beiden Mannschaften nicht viel und das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. In der 23. Minute kam der SVL zu einer Torchance. Der Freistoß, getreten von Thomas Behrend, war jedoch sichere Beute für Gästekeeper Hahn. In der zweiten Halbzeit war der SVL besser im Spiel und forcierte seine Angriffsbemühungen. Die Gäste vom Bergsteig zogen sich zurück und kontrollierten das Spiel aus der Defensive. Die Riesenchance zum Ausgleich hatte (74.) nach einem feinen Steilpass von Becirovic Spielertrainer Thomas Behrend. Sein Abschluss verfehlte jedoch kanpp das Ziel. Granit Sejdiu hätte auf 0:2 erhöhen können, sein Schuss klatschte jedoch an den Pfosten. In der 84. Minute hätte dann Lucas Bellmann fast zum Ausgleich für die Heimmannschaft eingenetzt. Torwart Hahn konnte gerade noch zur Ecke klären.TSV Königstein 1:2 (0:1) SC Luhe-WildenauTore: 0:1 (11.) Martin Scheinherr, 0:2 (56.) Johannes Schreier, 1:2 (87.) Christoph Müller - SR: Gustav Schwarzmann - Zuschauer: 150.(jsb) In der Anfangsphase bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen. Nach elf Minuten folgte aber die kalte Dusche: Ein langer Freistoß fast auf Höhe der Mittellinie segelte in den Strafraum, und Scheinherr nickte zur Führung für die Gäste ein. Auch in der zweiten Hälfte gelang dem SC Luhe-Wildenau wieder aus dem Nichts ein frühes Tor: Ein Abstoß wurde per Kopf verlängert und fand Johannes Schreier, der den Ball per Lupfer im Tor versenkte.Wieder musste sich der TSV von diesem frühen Schock erholen. Die Zuschauer sahen wie im ersten Durchgang ein äußerst zerfahrenes Spiel, beiden Teams war eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Königstein wollte den Anschlusstreffer, ohne jedoch wirklich gefährlich vor das Gästetor zu kommen. Das späte 1:2 erzielte Christoph Müller auf Vorlage von Scheidler. Luhe-Wildenau verschaffte sich damit deutlich Luft im Abstiegskampf.