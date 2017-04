Die Germanen müssen gegen einen Gegner ran, der seit zehn Spielen ungeschlagen ist: Luhe-Wildenau ist am Sonntag in Amberg zu Gast.

Amberg. Paulsdorf braucht gegen den Vorletzten Neukirchen dringend Punkte im Abstiegskampf. Auerbach könnte mit einem Sieg gegen Inter Amberg mit den zweitplatzierten Bergsteigern gleichziehen - das Pokalspiel am Donnerstag konnten jedoch die Amberger knapp für sich entscheiden.SSV Paulsdorf 1. FC Neukirchen(ac) Die Auswärtsaufgaben beim Spitzenreiter Hirschau und in Rieden erledigte der SSV Paulsdorf zur vollsten Zufriedenheit seines Trainers. Doch Wolfgang Grünwald ist auch bewusst, dass die Partie gegen den Tabellenvorletzten FC Neukirchen seine Spieler vor eine etwas anders gelagerte Herausforderung stellt. Beim imposanten 6:2-Erfolg gegen Edelsfeld zeigte Neukirchen Durchsetzungsvermögen und einen langen Atem. Nach einem Rückstand zur Halbzeit erzielte man in einer Hälfte sechs Treffer. Dies lässt aufhorchen und sollte Warnung genug sein, die Begegnung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Der SSV konnte in den beiden Auswärtsspielen Selbstvertrauen sammeln, auf das man nun aufbauen sollte. Wichtig wird vor allem sein, den nach langer Verletzungspause genesenen Spielertrainer David Hendrych nicht ins Spiel kommen zu lassen. (13.15 Uhr: SSV II - DJK Ensdorf II)TuS/WE Hirschau SV Freudenberg(cgh) Alles andere als ertragreich verlief der Start ins neue Fußballjahr für den TuS/WE, nur ein Punkt aus den beiden ersten Spielen ist etwas mager. Als ernsthafter Verfolger kristallisiert sich Inter Bergsteig heraus und will man die Kipry-Truppe nicht auf Schlagdistanz heranlassen, so sollte man schleunigst mit dem Punkten anfangen. Erste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag auf der Ehenfelder Löschenhöhe beim Derby gegen den SV Freudenberg geht. Die Mannschaft von Spielertrainer Florian Neiß hat ihre beiden Partien gegen Auerbach und Germania gewonnen und will nun auch den Kaolinern die Zähler abknöpfen.1. FC Rieden DJK Utzenhofen(riw) Der kommende Spieltag wird für die Männer um Trainer Oliver Ruschitzka-Stigler richtungsweisend sein. Sind sie gegen die DJK Utzenhofen erfolgreich, bleiben sie im vorderen Mittelfeld der Tabelle, sollte dagegen nichts zählbares herausspringen, droht die Bedeutungslosigkeit in der Kreisliga. Einerseits könnten die Riedener als Aufsteiger mit dem bisher Erreichten zufrieden sein, andererseits steckt in der Mannschaft durchaus mehr Potenzial. Dazu heißt es die Niederlage gegen Paulsdorf abzuhaken und im dritten Heimspiel in Folge Revanche zu nehmen für die unglückliche 3:2-Hinspielniederlage. Können Utzenhofens Protagonisten Daniel Geitner und Jiri Abel an die Kette gelegt werden und finden die Riedener wieder zurück zu ihrer Ballsicherheit und Durchschlagskraft sollte ein Erfolg möglich sein.SVL Traßlberg FC Edelsfeld(degr) An das Hinspiel gegen Edelsfeld haben die Traßlberger keine guten Erinnerungen. Eine ordentliche Klatsche gab es am Hahnenkamm (0:5). Dies soll nun besser werden und das Trainerduo Behrend wird die Mannschaft entsprechend einstellen. Ein Erfolgserlebnis ist der Mannschaft zu wünschen, denn sie zeigt sich vor allem in der Einstellung und vom Trainingsfleiß deutlich verbessert. Ob es für Alexander Egerer, Thomas Behrend und Joachim Schneider für die Startelf reicht, wird sich zeigen. Sie sind allesamt angeschlagen. Sebastian Scharl fällt wegen einer Verletzung, die nächsten Wochen definitiv aus. Im Tor wird weiterhin Volker Weiß zum Zug kommen, da Sebastian Moser noch nicht ganz fit ist. Der FCE bekam zuletzt eine Packung im Derby gegen Neukirchen (2:6), was nicht unbedingt zu erwarten war. Zuvor verlor das Dehling Team mit dem gleichen Ergebnis wie Traßlberg gegen Haselmühl, was darauf hindeuten lässt, das beide Mannschaften derzeit auf dem gleichen Leistungsstand sind. Bei den Gästen macht sich das Fehlen von Top-Torjäger Kölbel bemerkbar, seitdem trifft auch sein junger Sturmpartner Ströhl nur noch selten.TSV Königstein ASV Haselmühl(jsb) Die Gäste befinden sich im Niemandsland der Tabelle, zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den die Königsteiner belegen. Nach oben hin beträgt der Rückstand zu den Aufstiegsrängen auch elf Punkte. Der Start in die Rückrunde lief für den ASV mit zwei Siegen in Edelsfeld und gegen Traßlberg bisher perfekt. Das Hinspiel konnten die Haselmühler mit 4:0 für sich entscheiden. Auf Seiten der Königsteiner spitzt sich die Lage im Abstiegskampf zu, der Rückstand zum rettenden Ufer ist weiter angewachsen und auch Tabellennachbar Neukirchen ist nach Punkten gleichgezogen. Mut sollte dem Team aber die teilweise gute Leistung vom vergangenen Wochenende gegen den SV Inter Bergsteig machen. Wenn die Mannschaft über 90 Minuten daran anknüpfen kann, sollte ein Sieg möglich sein. Weiterhin nicht zur Verfügung stehen werden die verletzten Schmidt, Fenk, Fried und Gebhard.SV 08 Auerbach Inter Amberg(sht) Nach der knappen 0:1-Niederlage am Donnerstag erwarten die Auerbacher erneut Inter Bergsteig Amberg "am Sand", doch diesmal zum regulären Rückspiel in der Kreisliga. Wegen des Pokalspiels kennen sich somit beide Teams bestens, auch wenn bei beiden Mannschaften am Donnerstag der ein oder andere Spieler nicht zur Verfügung stand. Beide Mannschaften zeigten im Pokal nur in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung, die im Ligaalltag wohl nicht reichen wird. Bei den Auerbachern hat sich gegenüber dem Vorsonntag die personelle Situation nicht verbessert und sie müssen weiterhin auf wichtige Stammspieler verzichten. Hinter dem Einsatz von Englhardt steht nach dem Pokalspiel ein Fragezeichen. Bei derzeit drei Punkten Rückstand auf die Amberger müssten die Auerbacher diesmal gewinnen, sonst dürfte der Kampf um Platz zwei wohl erledigt sein.Germania Amberg SC Luhe-Wildenau(tne) Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz mussten die Hausherren am vergangenen Wochenende einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Beim Angstgegner in Freudenberg setzte es eine unglückliche 0:1-Niederlage, wobei die Germanen insbesondere im ersten Durchgang durchaus überzeugten. Um den Abstand zum Aufstiegs-Relegationsplatz nicht größer werden zu lassen, muss das Ziel für die Elf von Thomas Ficarra ein Heimsieg sein. Dazu bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Woche, denn die Gäste sind seit nunmehr zehn Spielen ungeschlagen. Die letzte Pleite für die Mannschaft von Trainer Roland Rittner datiert aus dem September vergangenen Jahres, als man mit 2:3 Spitzenreiter Hirschau unterlag. In der Vorwoche konnte der SC Luhe-Wildenau auf heimischem Platz den SV Auerbach mit 2:1 bezwingen. Den Germanen steht also einen hohe Hürde bevor. Um die drei Punkte am Wagrain zu behalten, müssen die Platzherren an ihre Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Damals behielt der SCG mit 3:1 die Oberhand.