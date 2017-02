Vilseck. Der Arbeitskreis "Sport in Schule und Verein" veranstaltet in der Dreifachsporthalle Am Schnellweiher in Vilseck Fußball-Hallen-Landkreismeisterschaften (Zuschauer willkommen). Das Motto lautet "Kinder stark machen!", eine Initiative zur Suchtvorbeugung (Rauchen, Alkohol) der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Mittwoch, 15. Februar, 9 bis 12 Uhr: Mädchen (5. bis 10. Klasse) mit vier Mannschaften: Realschule Auerbach, Mittelschule (MS) Hahnbach, Krötensee-MS Sulzbach-Rosenberg und MS Vilseck.Donnerstag, 16. Februar, 9 bis 13.30 Uhr: Jungen (5. und 6. Klasse)/acht Mannschaften: Gruppe A: Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg, Realschule Auerbach, MS Kümmersbruck I, MS Vilseck; Gruppe B: HCA-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, Krötensee-MS Sulzbach-Rosenberg, MS Hahnbach und MS Kümmersbruck II.Dienstag, 21. Februar, 9 bis 15 Uhr: Grundschul-Jungen/zwölf Mannschaften: Gruppe A: Kastl, Schnaittenbach und Vilseck I; Gruppe B: Königstein, Freudenberg und Vilseck II; Gruppe C: Edelsfeld, Illschwang und Hahnbach; Gruppe D: Pestalozzi-Grundschule Sulzbach-Rosenberg, Auerbach und Vilseck III.Mittwoch, 22. Februar, 9 bis 15: Jungen (7. bis 9. Klasse)/zehn Mannschaften: Gruppe A: Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg, MS Schnaittenbach, MS Hahnbach I, MS Vilseck und MS Ursensollen; Gruppe B: Realschule Auerbach, Krötensee-MS, MS Hahnbach II, Willmannschule Amberg und MS Kümmersbruck.