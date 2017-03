Sorghof. Zum ersten Heimspiel im Jahr 2017 empfängt der SV Sorghof am Sonntag, 19. März (15 Uhr), die SpVgg Osterhofen. Die Gäste aus dem Bayerwald liegen derzeit auf Rang 15, beziehungsweise drei Punkte hinter dem rettenden 13. Platz, der den Klassenerhalt in der Landesliga ohne die zermürbende Relegationsrunde bedeuten würde. Um dieses erklärte Ziel zu erreichen, wurde zur Winterpause ein Trainerwechsel durchgeführt. Für Andreas Kölbl tragen jetzt Josef Holler und der ehemalige Burghausener Zweitligaprofi Martin Oslislo die Verantwortung. Beide stehen mit ihrer Erfahrung auch als Spieler zur Verfügung. Zudem konnte mit Mirza Hasanovic ein Neuzugang für den Defensivbereich verpflichtet werden.

Der Start ins neue Jahr ging für Osterhofen mit der 0:7-Niederlage in Burglengenfeld gründlich daneben, das folgende Heimspiel gegen Waldkirchen vergangene Woche wurde abgesagt. Das Hinspiel endete mit 0:0, der SV Sorghof konnte letztlich zufrieden sein mit dem Auswärtspunkt, nachdem Osterhofen kurz vor dem Ende einen Pfostenschuss zu verzeichnen hatte.Beim SVS war die Freude nach dem überraschenden Sieg in Seebach sehr groß. Das Gefühl, endlich mal wieder zu gewinnen, sollte der Mannschaft von Thorsten Baierlein den notwendigen Auftrieb für die nächsten Wochen geben. Der Sieg war aufgrund einer tollen kämpferischen Leistung verdient, auch wenn Sorghof vor allem in der Anfangsphase einige brenzlige Situationen überstehen musste. Die gewonnenen drei Punkte geben Rückenwind für das anstehende Heimspiel, die Mannschaft will auch zu Hause an die gezeigte Leistung anknüpfen.Trainer Baierlein erwartet einen hochmotivierten Gegner, der die Punkte unbedingt braucht: "Wie in jedem Spiel in der Landesliga sind wir Außenseiter. Der Druck liegt bei den Gästen." Personell dürfte sich im Vergleich zum Seebach-Spiel wenig ändern. Torwart Davide Damiano ist nach seiner Sperre wieder spielberechtigt. Stephan Siegert und Benedikt Ertl, die in Seebach verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten, sind beide einsatzbereit.