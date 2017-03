Sorghof. Mit dem Gastspiel beim Mitaufsteiger TSV Seebach am Sonntag (Anstoß 11.30 Uhr in Deggendorf auf Kunstrasen) startet der SV Sorghof nach dem Spielausfall am Vorsonntag in die verbleibenden 13 Saisonspiele der Landesliga Mitte. Der Baierlein-Elf darf man dabei allenfalls Außenseiterchancen einräumen, denn schon im Hinspiel behielt Seebach mit 3:1 die Oberhand.

Mit dieser Niederlage begann die lange Durststrecke des SV Sorghof, der fortan in den nächsten 14 Partien keinen Dreier mehr einfahren konnte und auf den letzten Tabellenplatz abrutschte. Satte neun Punkte beträgt der Abstand auf Relegationsplatz 16. An sich ein fast aussichtsloser Rückstand, aber der SV Sorghof hat noch acht Mal Heimrecht im Restprogramm.Der TSV Seebach liegt als ambitionierter Aufsteiger derzeit mit 29 Punkte im Mittelfeld auf Rang 9 der Tabelle. Die Elf von Coach Thomas Prebeck ist am Vorsonntag mit einem 2:2 in Waldkirchen gut aus der Winterpause gekommen. Seebach verfügt über einen guten und ausgeglichenen Kader, aus dem Mittelfeldakteur Mattias Lallinger heraus ragt. Der Freistoßspezialist konnte bereits elf Saisontore erzielen. Der SV Sorghof nutzte die unfreiwillige Pause am Wochenende, um nochmals intensiv zu trainieren. Baierlein bedauert, dass auch das für Dienstag anberaumte Testspiel gegen Grafenwöhr nicht stattfinden konnte: "So müssen wir ohne die nötige Spielpraxis nach Seebach reisen", so Baierlein, der die Hausherren in der klaren Favoritenrolle sieht.Baierlein schätzt die Ausgangslage so ein: "Die wollen zu Hause sicherlich den Dreier gegen uns holen. Für uns gilt es, einen beherzten Kampf zeigen und wenn möglich zumindest einen Teilerfolg mitnehmen."Personell tut sich beim SV Sorghof ein kleiner Lichtblick auf. Zwar fehlen neben den Langzeitverletzen und Torhüter Damiano aufgrund der Rotsperre, aber Udo Hagerer steht wieder mit im Kader, da er zuletzt schmerzfrei trainieren konnte. Zu diesem Auswärtsspiel setzt der SV Sorghof einen Bus ein. Abfahrt ist um 8 Uhr am Sportheim.