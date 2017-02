Amberg-Sulzbach. In der Vilsecker Dreifachsporthalle holte sich die Mannschaft der Walter-Höllerer-Realschule (WH-RS) Sulzbach-Rosenberg den Titel bei der Hallenfußball-Landkreismeisterschaft der Schulen für die Jungen der fünften und sechsten Klassen. Die Mannschaft ist auf dem Bild nach der Siegerehrung, danach folgen daneben die Nächstplatzierten: 2. HCA-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg, 3. Mittelschule (MS) Kümmersbruck I, 4. Krötensee-MS Sulzbach-Rosenberg. Hinten von links sind zu sehen die Studienrätet Markus Binder (WH-RS) und Alex Hadasch (HCA), Organisator Karl Heinz Grollmisch, Rektorin Petra Ligensa (Grund- und Mittelschule Vilseck), Bürgermeister Hans-Martin Schertl, Christian Kiebel (MS Kümmersbruck), Fachlehrer Dominic Lohr (Krötensee-MS), Lehrer Michael Kirsch (Kümmersbruck), Schiedsrichter Helmut Lippert und Konrad Köppl (Turnierleitung). Die weiteren Platzierungen: 5. MS Hahnbach, 6. RS Auerbach, 7. MS Vilseck, 8. MS Kümmersbruck II. Als Schiedsrichter agierten Klaus-Dieter Seibold (FV Vilseck), Helmut Lippert und Werner Kohl (1. FC Schlicht). Die Turnierleitung lag in Händen von Konrad Köppl, Hans Grimm, Klaus-Dieter Seibold und Werner Koh. Die roten T-Shirts mit der Aufschrift "So sehen Sieger aus!" kamen abermals von der Sparkasse Amberg-Sulzbach, Ballspenden von Bürgermeister Hans-Martin Schertl, Günter Simmerl (Geschäftsführer der Conrad-Sportförderung) und vom Bayerischen Fußballverband (BFV). Gold-, Silber und Bronze-Medaillen für die vier Erstplatzierten hatte Walter Ehrhardt (Sportreferent der Berzirksregierung) mitgebracht. Beste Schützen mit je drei Toren waren Noah Strachotta (HCA), Julian Kaiser (WH-RS) sowie Phillipp Heimerl, Tim Pöllath und Marcel Paulus (alle MS Kümmersbruck I). Als beste Spieler wurden gekürt: von Kümmersbruck II Max Scherer, Michelle Pereira; von Vilseck Xavier Fox, Elias Thiem, Johannes Haselberger; von der RS Auerbach Louis Schnoy, Julian Schecklmann; von Hahnbach Michael Rumpler, Roland Pogorelov. Bild: exb