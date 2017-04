Tore über Tore bekommen die Zuschauer in der Kreisklasse zu sehen: Fünfmal zappelt der Ball in Schlicht im Netz, jeweils sechs Tore fallen in Rosenberg und Kauerhof. In Schwend klingelt es gleich siebenmal.

Amberg. Rosenberg startete gut, musste sich in einem packenden Spiel aber doch noch geschlagen geben. Tabellenführer Schmidmühlen bleibt trotz Niederlage auf Rang eins.TuS Rosenberg 2:4 (1:0) SV KöferingTore: 1:0 (32.) Kevin Röhrer, 1:1 (48.) Dominik Hüttner, 2:1 (58.) Pascal Behringer, 2:2 (66.) Michael Belmer, 2:3 (86.) Dominik Hüttner, 2:4 (92.) Dominik Hüttner - SR: Kai Thiele - Zuschauer: 55.(kok) Kevin Roehrer erzielte nach einem Absprachefehler der Köferinger Defensive nach 32 Minuten die Führung für die Hausherren. Die Gäste aus Köfering kamen jedoch wie verwandelt aus der Kabine und es schlug die Stunde des Dominik Hüttner, der einen Hattrick erzielte. Doch nach dem Seitenwechsel wog das Match zunächst hin und her. Pascal Behringer sorgte in der 58. Minute für die erneute Führung der Gastgeber, ehe Michael Bellmer acht Minuten später den Ausgleich markierte.SV Schmidmühlen 1:2 (0:1) TuS SchnaittenbachTore: 0:1 (5.) Turan Bafra, 1:1 (54., Elfmeter) Alexander Graf, 1:2 (57.) Jonas Habrich - SR: Erdogan Sahinbay - Zuschauer: 100.Illschwang/Schwend 2:5 (1:3) DJK UrsensollenTore: 0:1 (2.) Tobias Eichermüller, 0:2 (27.) Markus Edenharder, 1:2 (28.) Markus Baldauf, 1:3 (35., Foulelfmeter) Thomas Kotzbauer, 1:4 (58.) Tobias Eichermüller, 2:4 (65.) Alexander Heldrich, 2:5 (86.) Karel Palka - Besondere Vorkommnisse: Bastian Englhard (SV Illschwang) verschießt Foulelfmeter - SR: Ralf Pöllmann (Greuther Fürth) - Zuschauer: 90.(rof) Die Heimelf war scheinbar noch nicht auf dem Platz und Tobias Eichermüller nutzte nach zwei Minuten die erste Gelegenheit zum Führungstreffer. Davon wachgerüttelt versuchte der SV, sein Spiel zu ordnen. Ursensollen war jedoch entschlossener. Das 0:2 fiel in der 27. Minute durch Markus Edenharder. Bereits eine Minute später stellte Markus Baldauf den alten Abstand wieder her. Noch vor der Halbzeitpause erhöhte DJK-Spieler Thomas Kotzbauer durch einen Strafstoß auf 3:1. Bastian Englhard schoss einen an Andreas Melzer verschuldeten Foulelfmeter am Tor vorbei. Diese Nachlässigkeit blieb nicht unbestraft und die DJK gewann 5:2.DJK Ammerthal II 1:1 (1:1) SV Raigering IITore: 0:1 (34./Foulelfmeter) Maximilian Kleinod, 1:1 (40.) Andreas Koller SR: Bernhard Hofmann (Schnaittenbach) - Zuschauer: 90.(rbaa) Das Spiel begann mit einer Großchance von Markus Pöllinger, der allein auf den SV-Torhüter zulief und vergab. Die Gäste hatten Ihre erste Chance in der 19. Minute, die direkte Ecke konnte der DJK-Schlussmann aber parieren. Michael Fischer schoss den Ball in der 30. Minute über das Tor der Panduren. Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter zum Unverständnis der DJK-Fans auf den Punkt, worauf Michael Kleinod souverän verwandelte. Die Ammerthaler steckten nicht auf und konnten durch Andreas Koller ausgleichen.Loderhof/Sulzbach 2:2 (2:0) EbermannsdorfTore: 1:0/2:0 (18./45.) Kevin Bauer, 2:1 (63.) Thomas Hirsch, 2:2 (75.) Andreas Hirsch - SR: Karl Rösch (Pommelsbrunn) - Zuschauer: 50.(bt) Eine gute Stunde sah es so aus, als wenn der SV Loderhof/Sulzbach erstmals in dieser Saison zu Hause drei Punkte holen könnte. Die Mannschaft führte nach zwei Toren von Kevin Bauer mit 2:0. In der zweiten Halbzeit verstärkten die Gäste die Angriffsbemühungen und machten den Anschlusstreffer. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgten die Gäste, die nach einem weiteren Pfostenschuss sogar noch hätten gewinnen können, für den 2:2-Endstand.1. FC Schlicht 4:1(1:0) SV Hahnbach IITore: 1:0 (21.) Matthias Luber; 1:1 (46.) Marcel Bauer, 2:1 (73.) Dominik Kuscuoglu, 3:1 (76.) Benjamin Hendel, 4:1 (77.) Johannes op de Laak - SR: Wilhelm Hirsch (Floß) - Zuschauer: 110.(ct) Im Derby gegen Hahnbach kam Schlicht gut ins Spiel und Matthias Luber erzielte die verdiente Führung. Unmittelbar nach Wiederanpfiff lief Gästestürmer Marcel Bauer in eine missglückte Rückgabe und machte den Ausgleich. Damit erlitt das Schlichter Spiel einen Knacks. Ein glücklicher Elfmeter nach einem Handspiel eines am Boden liegenden SV-Akteurs, den Spielführer Dominik Kuscuoglu verwandelte, brachte wieder Sicherheit in die Schlichter Aktionen. Innerhalb von fünf Minuten war dann das Spiel entschieden. Zunächst schob der eingewechselte Benjamin Hendel den Ball ins lange Eck. Dann schnappte sich Johannes op de Laak einen zu kurz abgewehrten Ball, ließ einen Gästespieler aussteigen und erhöhte auf 4:1.SV Kauerhof 4:2 (3:1) FC GroßalbershofTore: 1:0 (12.) Paul Schmidt, 2:0/3:0 (16./32.) Andi Szell, 3:1 (40.) Julian Wedel, 4:1 (68.) Philipp Witzel, 4:2 (88.) Aldar Shuble - SR: Klaus Ebner - Zuschauer: 110.(bgü) Die erste halbe Stunde setzte der SV Kauerhof die Abwehr der Gäste immer wieder unter Druck. Nach einer halben Stunde hatten sich die Gastgeber durch die Treffer von Paul Schmidt und Andi Szell einen deutlichen 3:0-Vorsprung verschafft und der war auch nötig. Kurz vor dem Wechsel kamen die Großalbershofer durch Julian Wedel zum Anschlusstreffer. Einen Konter konnte Philipp Witzel dann zum 4:1 nutzen. Auch danach gaben die torgefährlichen Gäste nicht auf und kamen zwei Minuten vor dem Ende durch Aldar Shuble zum zweiten Erfolgserlebnis.