Amberg. (gel/lz) 55 Jahre ist die SGS Amberg nun geworden: Seit 30 Jahren muss die Fußballmannschaft auswärts spielen, oft auf dem Gemeindeplatz in Kümmersbruck. Durch den Zahn der Zeit und die ungünstigen Rahmenbedingungen blieben die Erfolgserlebnisse in der jüngeren Vergangenheit aus, aber jetzt schlug die erste Herrenmannschaft wieder zu: Obwohl das letzte Spiel gegen den SV Kauerhof II nur zehn Minuten dauerte - zwei von acht angetretenen Spielern verletzten sich, so dass das Match abgebrochen werden musste - war die Freude über die errungene Meisterschaft in der B-Klasse Gruppe 2 riesig. Die Sektkorken knallten und eine Bierdusche für Trainer Boris Finkel durfte auch nicht fehlen. Nach vier Jahren B-Klassenzugehörigkeit kehrt das Team, bestehend aus deutsch-russischen Aussiedlern, wieder zurück in die A-Klasse. Trainer Boris Finkel gelang es aus vielen Einzelspielern eine gute, harmonische Truppe zu formen. SGS-Fußballabteilungsleiter Thomas Gebele freute sich über die Ausdauer und den Willen der Jungs, unbedingt Meister werdenzu wollen.

In der neuen Saison warten auf die Mannschaft in der A-Klasse auch neue sportliche Herausforderungen und die Mannschaft geht auch unter dem Namen SGS Amberg an den Start. Momentan ist der Stand der Dinge, dass die SGS noch zum 31. Dezember so existiert. "Solange darf sie noch unter diesem Namen spielen", erklärt Bezirksspieleiter Thomas Graml. "Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, dass die Mannschaft sportlich weiter machen kann", sagt Thomas Gebele.