Amberg. (wfo/er) Harald Luft heißt der neue Chefansager der Reserve des SV Sorghof, nachdem der bisherige Coach Joachim Graf überraschend sein Traineramt nach der Winterpause quittierte. Harald Luft (55) hat seine fußballerischen Wurzeln in Sorghof. Danach setzte er seine Karriere bei der SpVgg Weiden bis in die Bayernliga und beim ASV Auerbach bis in die Landesliga als Spieler fort. Erste Trainerstation war die DJK Amberg, danach beim Heimatverein SV Sorghof mit Aufstieg in Kreisklasse und Kreisliga. Es folgten weitere Trainerstationen beim FV Vilseck, TSV Königstein, 1. FC Schlicht, TuS/WE Hirschau und zuletzt beim SV Kauerhof. Luft beobachtete die SV-Reserve am Vorsonntag beim 2:0-Sieg gegen Ursulapoppenricht. "Hier hat mich die geschlossene, kämpferische und uneigennützige Spielweise , gepaart mit clever herausgearbeiteten Toren überzeugt und mir die Entscheidung leicht gemacht für die zwei Monate auszuhelfen". Danach übernimmt Florian Zippe den Posten. Luft freut sich auf die kommende Zusammenarbeit: "Wer mich kennt, weiß, dass wir bestimmt viel Spaß miteinander haben werden." Zum Einstand geht es gleich voll zur Sache: Seine Elf tritt beim Tabellenführer der A-Klasse Nord, dem TSV Theuern an.

Gut sieht die Ausgangsposition für den Ex-Kreisklassisten aus Etzelwang aus, denn er empfängt das Schlusslicht DJK Ursensollen II und da sollten die drei Punkte auch in Etzelwang bleiben. Auf Rang drei hat sich der FSV Gärbershof nach einigen kleinen Rückschlägen wieder nach vorne gearbeitet. Bei noch einem Match auf Halde ist der Vorsprung auf das Führungsduo nicht uneinholbar. Im Stadtderby beim ESV Amberg wäre somit ein Sieg angesagt, aber die Eisenbahner müssen noch den Relegationsplatz fürchten.In einem reinen Verfolgerduell erwarten die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht den FC Kaltenbrunn, der sich nach einem mäßigen Start gemausert hat. Ganz stark war die DJK Gebenbach II gestartet, aber personelle Probleme sorgten auch für den einen oder anderen Durchhänger. Platz fünf ist nun die bisherige Bilanz, die mit einem Heimdreier gegen den frei aufspielenden SV Michaelpoppenricht aufgehübscht werden könnte. "Wir hatten eine ganz schlechte Vorbereitung", erinnert sich Coach Rudi Pongratz, der Trainer der DJK Amberg, an die letzten Wochen. "Neben den schwierigen Platzverhältnissen haben wir auch Dauerverletzte wie Torwart Chris Kleiber, Heinrich Schill, Stanislaus Punda oder Artem Meissner. Marcel Forster ist noch gesperrt, Nico Becker Rekonvaleszent. Da stellt sich die Mannschaft von alleine auf und um unsere Reserve, die wir unbedingt durchziehen wollen, ist es ganz schlecht bestellt. Dennoch wollen wir in Neudorf nicht leer ausgehen."Dabei helfen werden die Asylbewerber Alzemal Fayes, Hamad Tareg und Maliz Faiz, die größtenteils ihr Debüt in der ersten Mannschaft geben. Schließlich hat der Ex-Kreisklassist TuS Rosenberg II den Ligaerhalt gepackt, um den sich sein Gegner, der FV Vilseck II noch Sorgen machen muss.

A-Klasse Nord

18. SpieltagRosenberg II - Vilseck II Sa. 13.15 UhrTheuern - Sorghof II Sa. 16.00 UhrEtzelwang - Ursensollen II So. 15.00 UhrU.Poppenricht - Kaltenbrunn So. 15.00 UhrGebenbach II - M.Poppenricht So. 15.00 UhrESV Amberg - Gärbershof So. 15.00 UhrNeudorf - DJK Amberg So. 15.00 Uhr1. TSV Theuern 16 38:9 362. SV Etzelwang 16 51:31 343. FSV Gärbershof 15 43:22 294. SF Ursulapoppenricht 17 27:28 285. DJK Gebenbach II 15 37:24 276. FC Kaltenbrunn 16 28:24 277. SV Sorghof II 17 24:26 278. TuS Rosenberg II 16 34:32 229. SV Michaelpoppenricht 15 25:21 2110. DJK Amberg 14 27:22 2011. ESV Amberg 16 26:40 1512. TSV Neudorf 16 24:39 1313. FV Vilseck II 15 17:29 1014. DJK Ursensollen II 16 9:63 3