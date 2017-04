Amberg. Im Toto-Pokalfinale auf Kreisebene treffen Gastgeber SV Inter Bergsteig Amberg und der SV Raigering aufeinander. Das Spiel wird am Montag, 1. Mai, um 17 Uhr auf der Pater-Karl-Küting-Sportanlage angepfifffen. Die Bergsteiger können in dieser Begegnung gleich ein bisschen Bezirksliga-Luft schnuppern, denn das Thema Aufstieg ist für die Kipry-Truppe noch nicht abgehakt.

Bekanntlich gelten in diesem Wettbewerb andere Gesetze, trotzdem wird es für die Kreisliga-Spieler aus Amberg nicht einfach, gegen den Bezirksligisten zu bestehen. Die Panduren, die in der letzten Saison ihre Meisterschaft am Bergsteig besiegelten, stehen in der Tabelle auf Platz drei und haben noch Ambitionen auf den Aufstiegs- oder Relegationsplatz. Beide Mannschaften haben sich neben der Saison durch die Spiele des Toto-Pokals gekämpft und wollen im Prestigeduell nun auch das Finale für sich entscheiden. Spannung ist also vorprogrammiert.Das Vorspiel bestreiten die F-Junioren des SV Inter Bergsteig Amberg gegen die F2-Junioren des SV Raigering um 16 Uhr. Ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Luftballonzauberer soll das Spiel am Feiertag zu einem Event für die ganze Familie machen. Los geht es ab 15.30 Uhr. Der Bayrische Fußballverband wird außerdem mit Informationsmaterial auf das wichtige Thema "Organspende" aufmerksam machen.