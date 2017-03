B-Junioren

FC Amberg 5:0 (2:0) 1. FC Bad KötztingTore: 1:0 (16.) Chris Sperlich, 2:0 (38.) Tim Troidl, 3:0 (55.) Samuel Hofmann, 4:0 (60.) Markus Werner, 5:0 (63.) Samuel Hofmann - SR: Gerd Söllner - Zuschauer: 27.(lst) Nachdem es zwei Spieler in den Kader der A-Junioren geschafft haben, mussten die Trainer Sebastian Binner und Maximilian Reichenauer zwei Akteure des jüngeren Jahrgangs in den U17-Kader einbauen. Somit werden die Gelb-Schwarzen die Rückrunde mit einem Team bestreiten, das über die Hälfte aus unter 16-Jährigen besteht. Gegen Bad Kötzting lieferte der FC dennoch souverän ab. Chris Sperlich erzielte nach 16 Minuten das verdiente 1:0. Tim Troidl erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Samuel Hofmann (55./63.) und Markus Werner (60.) schraubten das Ergebnis zum 5:0-Endstand in die Höhe. "Wir haben in der Vorbereitung sehr gut und hart trainiert, somit war der Sieg nur Ergebnis harter Arbeit", sagte Coach Binner. Das nächste Spiel bestreiten die Amberger am Samstag, 1. April, um 11 Uhr beim SSV Jahn Regensburg.C-JuniorenJFG Obere Vils 4:1 (1:1) FC AmbergTore: 0:1 (18.) Kilian Heldmann, 1:1/2:1 (31./38.) Michael Weiß, 3:1/4:1 (65./68.) Max Schönberger - SR: Sven Ertel - Zuschauer: 35.(mc) So deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der Sieg der JFG nicht: Über weite Strecken war die Begegnung ausgeglichen. Der FC-Nachwuchs ging durch den ehemaligen Vilsecker Kilian Heldmann zunächst mit 1:0 in Führung. Nach einem Eckball egalisierte Michael Weiß per Kopf. Der gleiche Spieler erzielte kurz nach der Halbzeit das 2:1. Amberg hatte danach zwei Riesenmöglichkeiten, um zum Ausgleich zu kommen, setzten das Leder aber beide Male neben das Tor. Die FC-ler drängten auf den Ausgleich, dadurch boten sich der Heimmannschaft Räume, die zu den Toren führten. Max Schönberger war es dann, der den Sack zumachte, nachdem er zweimal schön freigespielt wurde, seinen Gegner umkurvte und dem Gästekeeper keine Abwehrmöglichkeit ließ. Es war auf beiden Seiten eine zerfahrene Partie, spielerische Elemente blieben auf der Strecke.SpVgg SV Weiden II 2:0 (0:0) SV RaigeringTore: 1:0 (50.) Johannes Reil, 2:0 (68.) Tim Thumser - SR: Tobias Nickl - Zuschauer: 50.(gtha) Die C1-Junioren des SV Raigering fanden in der ersten Hälfte nicht zu ihrem Spiel. Sie ließen den Weidenern viele Freiräume, weshalb diese immer wieder gefährlich vor das Raigeringer Tor kamen. Trotz sehr guter Einschussmöglichkeiten gelang der SpVgg Weiden aber nicht der Führungstreffer. Das gleiche Bild im zweiten Durchgang. Die Panduren konnten sich bei ihrem Torhüter Dennis Rupp bedanken, dass die Weidener nicht schon früher in Führung gingen. Schließlich war es dann Johannes Reil, der nach einem sehenswerten Alleingang den 1:0-Führungstreffer für die SpVgg erzielte. Erst nach diesem Treffer bäumte sich Raigering gegen die drohende Niederlage auf. Die Weidener zogen sich zurück und verlegten sich aufs Kontern. In der Folgezeit waren die Panduren optisch überlegen und hatten gute Möglichkeiten. Zweimal verhinderte der Pfosten den Ausgleichstreffer. Die Weidener blieben bei ihren Kontern aber stets gefährlich, einen vollendeten sie in der 68. Spielminute zum vorentscheidenden 2:0.D-JuniorenSV Raigering 0:2 (0:2) SpVgg WeidenTore: 0:1 (3.) Pascal Höcht, 0:2 (30.) Tom Herrmann - SR: Lukas Balk - Zuschauer: 20.(gtha) Denkbar ungünstig startete die Partie der Raigeringer D1-Junioren gegen den Tabellenführer. Bereits nach drei Minuten markierten die Gäste vom Wasserwerk den sehenswerten Führungstreffer. Zwei Minuten später steuerte jedoch schon der Raigeringer Michel Silva Pereira alleine auf Gästekeeper Max Kellner zu. Dieser konnte ihm das Leder allerdings vom Fuß pflücken. Marcel Paulus setzte einen Lupfer knapp über den Kasten, Daniel Erras scheiterte am Gästekeeper. Auf der anderen Seite konnte sich Maximilian Pernicky mehrmals gegen die Weidener Offensive auszeichnen. Fast mit dem Halbzeitpfiff erzielte Tom Hermann mit einem trockenen Schuss in den Winkel den Endstand. In Hälfte zwei versuchte die Heimmannschaft, doch noch einen Punkt zu retten. Paulus scheiterte mit einem weiteren Lupfer knapp. Die größte Möglichkeit hatte Tim Baierlein als er nach einer Hereingabe im letzten Moment geblockt wurde.