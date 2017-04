Julia Simon (25) ist in Süß bei Hahnbach aufgewachsen. Heute lebt sie mit ihrem Freund in Maxhütte-Haidhof und studiert in Regensburg Pharmazie. Mit der Luftgewehr-Mannschaft der SG Eichenlaub Saltendorf schießt sie in der ersten Bundesliga und erreichte bei den diesjährigen Deutschen Mannschaftsmeisterschaften den zweiten Platz.

Auf keinen Fall in der Großstadt. Wichtig ist mir, dass ich meine Freizeit in der Natur verbringen kann. Und meine Familie und Freunde müssen in der Nähe sein.Durch das jahrelange Schießtraining kann ich meinen Körper - auch wenn er unter Adrenalin steht und mein Puls rast - durch mentale Stärke zur völligen Entspannung und Konzentration bringen. Und vielleicht Teamgeist, ich tue alles für meine Mannschaft und versuche immer, sie zu motivieren.Ein bestimmter Fehler fällt mir nicht ein, aber manchmal vergesse ich durch meinen Ehrgeiz den Spaß am Sport.Shakira oder Lady Diana. Das kann ich mir heute aber wirklich nicht mehr erklären ...Schlimme Streiche gab es an der Schwesternschule wahrscheinlich noch nie ... Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal ein misslungenes Bild aus dem Kunstunterricht im Klo runtergespült habe, um einer schlechten Note zu entgehen. Der Lehrerin wollte ich dann vorgaukeln, dass es sich in Luft aufgelöst hat.Mit keinem. Lieber mit meinen Freundinnen. Da sind die Gespräche bestimmt interessanter als mit jemandem, dem ich wahrscheinlich nur oberflächliche Fragen stellen könnte.Da gibt es keinen Satz, aber ein Wort: "Nein"! Erstens werden oft gute Ideen mit diesem plumpen Wort abgewürgt. Zweitens habe ich das so oft zu meinem Hund sagen müssen, dass er wohl lange Zeit dachte, er heiße "Nein" ...Im Schießsport gibt es leider kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber von meinem ersten richtigen Gehalt als Apothekerin, wenn ich im August mit dem Studium fertig bin, will ich mir mit meinem Freund einen schönen Urlaub leisten.Vor allem bei Panna cotta und Tiramisu. Aber ehrlich gesagt: Bei keiner.Ich schau gern ganz klassisch den "Tatort". Bei Comedy-Serien schalte ich weg.Zeit mit meiner Familie, Freunden und meinem Hund verbringen. Am liebsten draußen. Nach getaner Arbeit sitze ich auch gerne einfach mal in der Sonne.... rein gar nichts verändern. Außer vielleicht nicht mehr so viel Zeit und Nerven für jede einzelne Prüfung im Studium verschwenden.