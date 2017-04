Wo möchten Sie gerne leben?

In Italien. Ich mag das Klima dort und die gemütliche Lebenseinstellung vieler Italiener.Was sind Ihre persönlichen Stärken?Ehrgeiz und Zielstrebigkeit.Was war Ihr größter Fehler?Das Urteil überlasse ich lieber anderen, da gibt es bestimmt einige.Wer wollten Sie als Kind sein?Jennifer Lopez. Tolle Ausstrahlung, tolles Aussehen.Was war Ihr schlimmster/bester Schulstreich?Da gab es keinen, ich war eine ruhige und anständige Schülerin ... glaube ich.Mit welchem Promi würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?Mats Hummels, weil der in die Kategorie Traummann fällt. Natürlich erst hinter meinem Mann.Welchen Satz hassen Sie am meisten?"Mache ich dann gleich." - Aufgeschoben ist dann doch meist aufgehoben.Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt/Siegprämie gekauft?Ein paar Kleidungsstücke, für die das Taschengeld nicht gereicht hat.Bei welcher Nachspeise können Sie einfach nicht widerstehen?Schokomuffins, Tiramisu, ...Welche Fernsehsendung ist für Sie Pflicht, bei welcher schalten Sie sofort weg?"Criminal Minds" geht immer. "Schwiegertochter gesucht" geht absolut gar nicht.Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?Sport. Am liebsten Kegeln, Laufen, Radfahren. Und Shopping.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich ...... eigentlich nichts ändern wollen. Ich denke, dass ich vieles richtig gemacht habe. Und auf das Meiste kann man doch sowieso keinen Einfluss nehmen.