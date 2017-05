Etzenricht. Bei idealen Bedingungen und vor mehr als 400 Zuschauern besiegte der FC Großalbershof am Vatertag den ASV Neustadt auch in dieser Höhe hoch verdient mit 5:0. Der FC bleibt somit Kreisklassist, der ASV muss in die nächste Runde der Relegation.

Die Gelb-Schwarzen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach beherrschten den Gegner über die volle Distanz nach Belieben, spielten den temporeicheren Fußball und kombinierten als homogene Einheit. Schon vor der Pause hätte die Elf von Sven Kronhöfer weit höher vorne liegen können.Julian Wendel (21./23.) ließ zwei Megachancen liegen, Mathias Wendl (9./30.) scheitere ebenfalls beim Abschluss. Dazu kamen über die volle Distanz zwei Alu-Treffer (2./65) für den FC und Viktor Wirz war trotz Schutzhelm im ASV-Tor war nicht der schlechteste Individualist im ASV-Trikot.Die Führung ging auf die Kappe von David Bär, der eine Steilvorlage mittig aufnahm und Wirz mit einem Lupfer überlistete. Wie erwähnt lag das 2:0 öfter in der Luft, Julian Wendel räumte das Spielgerät mit dem Körper nach einer scharfen Hereingabe ins Netz.Angesichts der Führung ließen es die Großalbershofer im zweiten Abschnitt etwas gemächlicher angehen, allerdings ohne den Faden zu verlieren und die Dominanz an Ballbesitz aufzugeben. Während in ihren Reihen der Ball zirkulierte lebten die Kreisstädter von Einzelaktionen, die aber weit vor dem Strafraum verpufften. Der erste Torschuss für den ASV war in der 25. Minute zu notieren, eine echte Torgelegenheit vergab ASVler Norbert Kraft vor der Pause (32.).Am Ende spielte der aktuelle und künftige Kreisligist sein physisches Übergewicht aus. Johannes Eichermüller nach einem verlängerten Freistoß von der linken Außenbahn und einer weiteren Vorbereitung per Standardsituation beseitigte alle Unklarheiten. Kurz vor Schluss erhöhte Mathias Wendl nach einem Spurt per Einzelaktion auf den Endstand.

Weiden. Der TSV Theuern steigt nach dem 4:2-Sieg gegen den SV Kulmain II in die Kreisklasse auf. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits nach drei Minuten holte Theuerns Keeper Sebastian Schieder Christian Griener von den Beinen. Schiedsrichter Timmy Schlesinger deutete sofort auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Lukas Schmid sicher. Kulmain zeigte die reifere Spielanlage. Vor allem mit den schnellen Angriffen hatte der Vizemeister der A-Klasse Nord Probleme. Es war nicht verwunderlich, dass Tony Ruckriegel per Kopf auf 2:0 erhöhte. Dann schlug aber der Torjäger des TSV zu: Nach herrlicher Vorarbeit erzielte Jermaine Collier aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer. Unmittelbar nach Wiederbeginn verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Kulmainer. Der verdiente Ausgleich durch Dardan Mujku fiel zwangsläufig. Die Schönl-Truppe baute ab. Der TSV übernahm die Initiative und entschied die Partie in den letzten Minuten der regulären Spielzeit zu seinen Gunsten. Das 3:2 durch Simon Heller fiel nach einem Eckball, und als Kulmain seine Abwehr lockerte, lief Dennis Jäger nach einem langen Ball alleine auf den Keeper zu und vollendete zum 2:4.