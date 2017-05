Entscheidung an der Spitze der Kreisklasse Süd vertagt: Der SV Schmidmühlen muss noch eine Woche warten, ehe die Meisterschaft feststeht. Im Keller hingegen ist alles klar.

Amberg. Drei Punkte Vorsprung hat Schmidmühlen vor Rosenberg, einer reicht am kommenden Sonntag beim SV Illschwang/Schwend zum Titel. Um Platz zwei streiten sich dann Rosenberg und die DJK Ursensollen im Fernduell. In der Abstiegszone ist keine Frage mehr offen, der FC Großalbershof muss in die Relegation. Der SV Loderhof und die DJK Ammerthal II standen als Absteiger bereits fest.DJK Ammerthal II SV Hahnbach IITore: 0:1/0:2 (12./45.) Matthias Graf, 0:3 (56.) Simon Dehling, 0:4 (68.) Matthias Graf - Zuschauer: 55 - SR: Kurt Meier (Altdorf)(rbaa) So klar wie es das Ergebnis aussagt, war die Angelegenheit nicht, dennoch war der Sieg für den SV Hahnbach II in dieser überwiegend ausgeglichenen und fairen Partie verdient. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken, im Ausnützen der Torchancen zeigte sich der SVH aber deutlich effektiver. Durch einen herrlichen Distanzschuss von Matthias Graf gingen die Gäste in Führung. Der gleiche Spieler sorgte nach einer Standardsituation für die 2:0-Halbzeitführung. Nach dem Wechsel waren die Einheimischen zunächst drauf und dran zu verkürzen. Am Ende fehlte mehrmals auch das Quäntchen Glück. Besser machten es die Gäste aus Hahnbach, die ihre Chancen durch Dehling und abermals Graf, der sich mit seinen drei Toren als Mann des Tages erwies, konsequent nutzten.Ebermannsdorf 1:2 (1:2) DJK UrsensollenTore: 0:1 (2.) Thomas Kotzbauer, 1:1 (12.) Andreas Hirsch, 1:2 (20.) Thomas KotzbauerIn der 2. Minute fiel schon das 1:0 für die Gäste durch Thomas Kotzbauer, der in diesem Spiel auch acht Tore hätte machen können, doch der beste Ebermannsdorfer - Maximilian Heller im Tor - hielt die Niederlage in Grenzen. Das zwischenzeitliche 1:1 durch Kapitän Andreas Hirsch war nur ein kurzes Aufbäumen der in der Defensive völlig überforderten Gastgeber. Auch das 2:1 per Kopf durch Thomas Kotzbauer ging auf das Konto der Verteidigung der SpVgg, die sich nach einem Abschlag übertölpeln ließen. So hat Ursensollen am letzten Spieltag noch die Chance auf Platz zwei.SV Raigering II 1:3 (0:0) SV KöferingTore: 1:0 (61.) Türksever, 1:1 (68.) Hüttner, 1:2 (85.) Boes, 1:3 (89.) Allstadt - SR: Matthias Kraus - Zuschauer: 50(gtha) Ein Spitzenspiel auf dem Papier, dessen Ausgang aber keinen Einfluss auf das Aufstiegsrennen mehr hatte, war die Begegnung des SV Raigering II gegen den SV Köfering. Nicht verwunderlich, dass die Partie lange Zeit ein offener Schlagabtausch war. Raigering hätte durchaus früher in Führung gehen können. Doch es dauerte bis zur 61. Minute, ehe Oktay Türksever mit einem Freistoß einlochte. Dieses 1:0 hatte aber nur sieben Minuten Bestand. Aber erst in den letzten fünf Minuten drehte sich das Blatt richtig. Bei den Panduren ließ die Konzentration nach, die Luft ging aus und Köfering konnte noch zwei Buden machen und sich somit einen Sieg, der etwas zu hoch ausfiel, sichern.TuS Schnaittenbach 2:3 (1:2) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (6.) Alexander Held, 0:2 (14., Foulelfmeter) Dominic Kuscuoglu, 1:2 (19.) Thomas Bösl, 2:2 (53.) Daniel Rieck, 2:3 (72.) Alexander Held - Gelb/Rot: (38.) Matthias Reiss, (72.) Alexander Ram (beide Schnaittenbach) - SR: Rene Östereich (Amberg) - Zuschauer: 80Die Gäste waren in der Anfangsphase sofort auf Betriebstemperatur und brachte die Schnaittenbacher Abwehr in große Bedrängnis. Die beiden Tore zur 0:2-Führung nach bereits 15 Minuten kamen durch fragwürdige Entscheidungen des Unparteiischen zustande. In der Folge gab es eine Flut an Gelben Karten, was dazu führte, dass Schnaittenbach ab der 38. Minute nur mit zehn Mann und in der Schlussphase gar nur noch neun Mann am Feld hatte. Trotz Unterzahl kämpfte sich die Heimmannschaft noch nach einer Stunde zum 2:2-Ausgleich heran. In der 80. Minute wieder ein umstrittenes Tor für Schlicht, was für heftigen Unmut bei den Zuschauern und Spielern führte. Am Ende geht Sieg für den 1.FC Schlicht in Ordnung, da sie über die gesamte Spielzeit ein Chancenplus verbuchten. Beim TuS Schnaittenbach war in der Anfangsphase die Luft raus, das zwischenzeitliche Aufbäumen kam zu spät und den Rest erledigte der schwache Schiedsrichter.FC Großalbershof 0:5 (0:2) TuS RosenbergTore: 0:1 Pascal Behringer (33.), 0:2 Andreas Bondar (43.), 0:3 Pascal Behringer (59.), 0:4 Maximilian Glöckner (60.), 0:5 Pascal Behringer (67.) - SR: Klaus Ebner (Kirchensittenbach) - Zuschauer: 80 - Besonderes Vorkommnis: (84.) Daniel Bär (Großalbershof) verschießt Elfmeter(fnk) Es war keine hochklassige Partie, dennoch zeigten die Rosenberger von Beginn an mehr Siegeswillen. Ein Freistoß aus 20 Metern durch Pascal Behringer, bei dem FC Torhüter Kevin Geier noch die Fingerspitzen dran hatte, brachte das 0:1 (33.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es Eckball für die Gäste. Andreas Pirner führte perfekt aus und der frei stehende Andreas Bondar erhöhte auf 0:2. Die Hausherren kämpften, konnten aber gegen die überlegenen Rosenbergern nicht viel erreichen. Ein zielgenauer Freistoß von Behringer (59.) ließ erneut Torwart Geier keine Chance. Danach erhöhten Maximilian Glöckner und erneut Behringer in kurzen Abständen auf 0:5. In der 84. Minute gab es Elfmeter für den TuS, Marcel Ruhnau trat an, scheiterte aber an Torwart Geier. Kurz vor Schluss hatte es Daniel Bär auf dem Fuß, wenigstens einen Treffer zu landen, der Ball ging aber nur an die Torlatte.SV Kauerhof 5:3 (3:2) Illschwang/SchwendTore: 1:0 (5.) Marco Ertel, 2:0 (20.) Uli Schmalzl, 2:1 (31.) Matthias Falk (Foulelfmeter), 3:1 (32.) Philipp Witzel, 3:2/3:3 (44./55.) Markus Baldauf, 4:3 (68.) Paul Schmidt, 5:3 (81.) Uli Schmalzl - Zuschauer: 90 - SR: Adrian Kohn (Amberg)(bgü) Der SV Kauerhof spielte in einem zumindest im ersten Durchgang schnellen Spiel zielstrebiger nach vorne und ging nach feinem Heber durch Marco Ertel und Uli Schmalzl aus kurzer Distanz mit 2:0 in Front. Matthias Falk verwandelte für die Gäste einen Foulelfmeter sicher, jedoch fast vom Anstoß weg stellte Philipp Witzel den alten Abstand wieder her. Fast mit dem Pausenpfiff gelang dem SVI durch Markus Baldauf der erneute Anschlusstreffer. Der gleiche Spieler stellte erneut per Kopfball auf 3:3 und die Begegnung nahm trotz der vermeintlichen Bedeutungslosigkeit nun an Härte, die allerdings unstrittig durch vehemente Fouls der Gäste im Mittelfeld eingeleitet wurde, nicht ganz nachvollziehbar zu. Paul Schmidt per Foulelfmeter und Uli Schmalzl nach genialer Vorarbeit durch Philipp Witzel brachten den insgesamt korrekten Dreier dann unter Dach und Fach.SV Schmidmühlen 9:0 (4:0) Loderhof/SulzbachTore: 1:0 (5.) Christopher Roidl, 2:0 (9.) Johannes Lautenschlager, 3:0 (20.) Christopher Roidl, 4:0 (42.) Maximilian Spies, 5:0 (50.) Alexander Göth, 6:0 (56.) Christopher Roidl, 7:0/8:0 (60./70.) Maximilian Spies, 9:0 (74.) Alexander Göth - SR: Marius Heerwagen - Zuschauer: 175(fop) Tore am Fließband in Schmidmühlen beim Duell Tabellenerster gegen den Tabellenletzten. Loderhof/Sulzbach hatte zu keiner Zeit Zugriff auf das Spiel und konnte froh sein, dass der Gastgeber es in den letzten 15 Minuten etwas ruhiger angehen ließ. Eine einzige Chance musste Heimtorwart Puchta zunichte machen. Schmidmühlen führt zwar mit drei Punkten Vorsprung und auch beim direkten Vergleich mit Rosenberg, doch in dieser Liga gelten andere Regeln als ab der Kreisliga aufwärts: Bei Punktgleichheit gibt es ein Entscheidungsspiel. Darum muss der SV Schmidmühlen auch am kommenden Wochenende konzentriert zur Sache gehen, um in Illschwang noch den nötigen Punkt zu holen. Denn im Fernduell mit Rosenberg werden sich diese zu Hause keine Blöße geben. In die Schmidmühlener Torschützenliste trugen sich Christopher Roidl (5., 20., und 56.) und Maximilian Spies (42., 60. und 70.) je dreimal ein, die anderen Treffer erzielten Alexander Göth (50., 74.) Johannes Lautenschlager (9.).