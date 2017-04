Amberg. "Auf ein Neues" heißt es am Samstag, 29. April, beim 24. Mini-Maus-Lauf in Mendorferbuch. Der Lauf ist zugleich der erste Wertungslauf für die Landkreiscupwertung in diesem Jahr. Start und Zieleinlauf sind beim Gasthaus Reis. Die Startnummernausgabe ist ab 12.30 Uhr. Um 13.30 Uhr machen sich die Bambini zu einer kleinen Dorfrunde auf den Weg. Um 13.45 Uhr startet die Schüler C und D. Um 14 Uhr sind die Schüler A und B am Start. Um 14.15 Uhr ist der Jugend- und Damenlauf, um 14.30 Uhr startet der Hobbylauf und um 15 Uhr die Herren. Streckenlängen: Bambini 600 Meter, Schüler C und D 1200 Meter, Schüler A und B 2300 Meter, Jugend und Damen 5000 Meter. Die Herrenstrecke ist auf etwa 9000 Meter ausgelegt. Es wird auf Teerstraßen, Wald- und Schotterwegen gelaufen. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr beim Gasthaus Reis in Mendorferbuch.

Anmeldungen bei Angie Wood unter Tel. 09626/566, per Fax unter 09626/ 9299766 oder per E-Mail an wolfgang.delling@t-online.de Eine weitere Anmeldung ist über die Homepage www.landkreiscup.de möglich. Am Abend ist dann ab 21.30 Uhr zu "Rock im Stodl" mit der Gruppe Midnight Circus im Gasthaus Reis eingeladen.