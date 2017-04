Amberg-Sulzbach. Alles deutet darauf hin, dass sich am Samstag, 6. Mai, bei der 33. Auflage des Landkreislaufes wieder ein riesiges Läuferfeld in Bewegung setzen wird, um in elf Etappen von Schmidmühlen nach Ursensollen zu gelangen. Fünf Wochen vor der Veranstaltung haben bereits 117 Mannschaften, davon 22 Teams in der Damenklasse und 95 Staffeln in der Allgemeinen Klasse, also 1287 Läuferinnen und Läufer, ihre Startzusage gemeldet und den 6. Mai fest vorgemerkt, um beim 33. Landkreislauf dabei zu sein.

Da bis zum Anmeldeschluss (28. April) noch knapp vier Wochen Zeit sind, rechnet das Organisationsteam des Landkreislaufes, Pia Rösl, Erich Dömel, und Robert Graf, wieder mit einem starken Teilnehmerfeld. Erfreulich ist dabei auch die Tatsache, dass sich neben einer Vielzahl von "Dauergästen" auch wieder neue Mannschaften für das Laufereignis des Jahres in der Region angemeldet haben. Dankenswerter Weise haben die ausrichtenden Vereine ihre Strecken schon hervorragend markiert, so dass die jeweiligen Streckenabschnitte bereits vorab problemlos von den Teilnehmern abgelaufen werden können. Zwischenzeitlich ist auch das Höhenprofil der Strecke online und auch ein Download der digitalisierten Daten mit allen Streckeninformationen ist beispielsweise mittels vorhandener App auf ein Smartphone möglich. Für Interessenten, die am Landkreislauf teilnehmen möchten aber in keiner Mannschaft mehr Aufnahme finden, hat Sport Lange wieder eine so genannte "Läufer-Börse" eingerichtet. Singles können sich dort persönlich oder telefonisch (09621-21988) anmelden und werden dort in eine Läuferliste aufgenommen. Sämtliche Informationen über den diesjährigen Landkreislauf und auch Anmeldungen sind jederzeit online unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf/ abrufbar und möglich. Bild: ref