Insgesamt weist der Landkreislauf 2017 eine Gesamtlänge von 56,2 km auf - im Vorjahr waren es noch 67,4 km. Damit liegt der aktuelle Steffelwettbewerb mit seiner Streckenlänge deutlich unter dem Durchschnitt aller vorhergehenden Läufe, die im Mittel 65,3 km an Distanzen aufweisen.

Landkreislauf 2017 Schmidmühlen - Vilshofen ca. 5,7 km



Vilshofen - Rieden ca. 4,0 km



Rieden - Ensdorf ca. 4,8 km



Ensdorf - Diebis ca. 6,1 km



Diebis - Ebermannsdorf ca. 5,3 km



Ebermannsdorf - Theuern ca. 3,0 km



Theuern - Kümmersbruck ca. 3,9 km



Kümmersbruck - Amberg ca. 4,6 km



Amberg - Ammerthal ca. 6,8 km



Ammerthal - Hohenkemnath ca. 7,3 km



Hohenkemnath - Ursenollen ca. 4,7 km

Amberg-Sulzbach. In Absprache mit den ausrichtenden Vereinen und nach erfolgter Streckenbesichtigung mit der Polizei hat das Organisationsteam des Landkeislaufes, Pia Rösl, Erich Dömel und Robert Graf, die Etappen des diesjährgen Landkreislaufes, der am Samstag, 6. Mai 2017 stattfindet, überarbeitet und im Detail festgelegt.Zwischenzeitlich sind die Ausschreibungen für den 33. Landkreislauf an alle Sportvereine, Jugendgruppen, Behörden und Schulen verschickt worden. Darüberhinaus sind die Veranstaltungshefte in allen Gemeinden und Filialen der Sparkasse Amberg-Sulzbach, im Landratsamt und bei Intersport Lange erhältlich.Nach Anmeldung einer Mannschaft erhalten die jeweiligen Mannschaftsführer die genaue Streckenbeschreibung zugesandt, die das Organisationsteam mittlerweile fertiggestellt hat.Die ausrichtenden Vereine wird das Landkreislauf-Organisationsteam in der letzten Märzwoche bitten, die Strecken zu markieren, damit die Landkreisläufer auf den Etappen bereits trainieren können.Seit Montag, 13. März, sind Anmeldungen für den Landkreislauf online unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf möglich. Dabei müssen noch nicht die einzelnen Staffelmitglieder benannt, sondern nur der Mannschaftsname und die gewünschten T-Shirt-Größen angegeben werden.