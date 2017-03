Pfreimd. Die besten acht Oberpfälzer Mannschaften der Landesliga kämpften mit der Luftpistole um den Ligacup. Jedes Team stellte einen Einzelschützen. Es qualifizierten sich Großalbershof (Anja Roth), Thumsenreuth (Lisa Weiß), Rappenbügl (Florian Lang), Neumühle (Johannes Hierl), Königstein (Christian Stadter), Saltendorf (Christine Gold), Bruck (Jan Vogl) und Roding-Bahnhof (Andreas Noe). Johannes Hierl von der SG Neumühle gewann im Finale mit 45,8 zu 43,1 Ringen gegen die Thumsenreutherin Lisa Weiß.

Vorher ging es in Pfreimd um den Aufstieg in die Bayernliga. Hierzu qualifizierten sich knapp Großalbershof und Bruck: Am Ende hatten vier Mannschaften der Landesliga 10:4 Punkte und der direkte Vergleich entschied über die Platzierung.Luftpistole LandesligaGroßalbershof I - Saltendorf II 2:3Roding II - Königstein I 4:1Neumühle II - Rappenbügl II 1:4Thumsenreuth I - Bruck II 2:31. Großalbershof I 25:10 10:42. Bruck II 22:13 10:43. SG Thumsenreuth I 20:15 10:44. Königstein I 20:15 10:45. Roding-Bahnhof II 18:17 8:66. Saltendorf II 12:23 4:107. Rappenbügl II 13:22 2:128. Neumühle 1925 II 10:25 2:12