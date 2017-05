Ámberg. Spitzenreiter TSV Theuern hat in der A-Klasse Nord regulär gewonnen und sich drei Punkte geholt, Verfolger SV Etzeleang bekommt den Dreier aller Voraussicht nach vom Sportgericht zugesprochen. Denn der TSV Neudorf konnte wegen Spielermangel nicht antreten und musste absagen. "Es gibt kaum mehr eine Möglichkeit, nachzuholen", erklärt Spielleiter Karl Vollmer. Denn am Freitag, 12. Mai, steht bereits der vorletzte Spieltag der Saison 2016/17 an. Einen Punkt Vorsprung hat Theuern vor Etzelwang, und die besseren Karten: In der letzten Runde heißt der Gegner TSV Neudorf.

TuS Rosenberg II 2:4(2:1) MichaelpoppenrichtTore: 0:1 (1.) Mario Rudert, 1:1 (35.) Marco Utz, 2:1 (45.) Andreas Winter, 2:2 (46.) Nico Krieger, 2:3 (74.) Mario Rudert, 2:4 (85.) Björn Letz - SR: Mario Baumgartner (DJK Dürnsricht-Wolfring) - Zuschauer: 28(kok) Der TuS Rosenberg II ging bereits früh in Rückstand. Nach einem schönen Spielzug und einem super Pass in die Tiefe, war es der ehemalige Rosenberger Mario Rudert der frei vom Rosenberger Torwart auftauchte und zum 0:1 (1.) traf. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 (35.) und die Führung durch Andreas Winter (45.) half nichts, denn nach der Pause agierten die Rosenberger zu passiv und die Gäste erhöhten den Druck. Die Heimelf verpasste es, an die Leistung der ersten Halbzeit anzuknüpfen und gab das Spiel aus der Hand.TSV Theuern 4:0 (4:0) DJK Gebenbach IITore: 1:0 (11.) Thomas Segerer, 2:0 (17.) Christian Kramer, 3:0 (32.) Tobias Götz, 4:0 (33.) Eigentor - SR: Erdogan Sahinbay (Amberg) - Zuschauer: 46Nach gut einer halben Stunde war die Messe zwischen Theuern und der Reserve der DJK Gebenbach gelesen. Da lag die Heimmannschaft schon mit 4:0 quasi uneinholbar vorne. Die Gästen reisten nur mit elf Mann an, bewahrten sich aber mit großer Kampfkraft in der zweiten Halbzeit gegen eine noch höhere Niederlage.SV Etzelwang n.a. TSV NeudorfDer Tabellenvorletzte TSV Neudorf hatte zu wenig Spieler und trat deswegen nicht an. Das Sportgericht muss nun entscheiden.DJK Ursensollen II 1:6 (1:4) FV Vilseck IITore: 1:0 (4.) Pascal Dzalakowski, 1:1/1:2 (8./16.) Dominik Rohm, 1:3 (26.) Christophe Reiser, 1:4 (39.) Cameron Steffey, 1:5/1:6 (86./89.) Dominik Rohm - SR: Andreas Sacharjuk (SGS Amberg) - Zuschauer: 25SV Sorghof II 3:0 (2:0) FSV GärbershofTore: 1:0 /2:0 (1./13.) Kubilay Kuscuoglu, 3:0 (59.) Patrick Ertl - SR: Ludwig Schreml (SC Eschenbach) - Zuschauer: 30(flz) Gleich zu Beginn der Partie war der SVS erfolgreich, als Kubilay Kuscuoglu eine Freistoßflanke per Kopf zur Führung verwertete. Sorghof legte nach, als erneut Kuscuoglu mit einem Lupfer den FSV-Keeper überwand. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle, außer einigen Fernschüssen blieben sie aber recht ungefährlich. Die zweite Hälfte plätscherte dahin, bis bei einer Ecke die Gärbershofer Hintermannschaft schlief und Patrick Ertl am langen Pfosten zum 3:0 einschob. Bei Sorghof brillierte der umsichtige Weidner.Ursulapoppenricht 1:2 (1:1) ESV AmbergTore: 1:0 (5.) Patrick Höllerer, 1:1/1:2 (8./88.) Andreas Steinl - SR: Hans Manthey (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 50FC Kaltenbrunn 2:1 (1:0) DJK AmbergTore: 1:0 (10.) Jonas Trisl, 1:1 (52.) Daniel Malewicz, 2:1 (61.) Christian Bauer - SR: Uludag Cafer (SV Waldau) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (89.) Christian Bauer (Kaltenbrunn)