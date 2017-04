Amberg. Die Fußball-Laufbahn des SV Loderhof/Sulzbach hat einen Tiefpunkt erreicht: Nach dem Abstieg 2015/16 aus der Kreisliga Süd als Tabellenletzter nun das Aus in der Kreisklasse und der bittere Gang in die A-Klasse. Eine 3:4-Niederlage am Freitag Abend gegen die Reserve des SV Hahnbach besiegelte den Abstieg. Mit 0:4 war der SV Loderhof bereits zurückgelegen, dann kam ein Hattrick von Artur Becker - doch zu spät.

Vier Runden vor dem Ende der Kreisklassensaison steht nun das Verfolgerduell an der Spitze zwischen der DJK Ursensollen und dem SV Köfering im Fokus: Beide Teams haben 40 Gutpunkte und der Sieger hat gute Chancen im Aufstiegsgeschäft, für den Verlierer wird es ziemlich schwierig, da noch einmal nachzuhaken.Noch 360 Minuten bis Saisonende: Der Meister wird noch gesucht, auch wenn der SV Schmidmühlen hier die trotz der Niederlage am Forsthof die besten Karten hat. Besondere Spannung verspricht aber auch das Rennen um Rang zwei, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Um diesen Platz balgen sich Köfering und Ursensollen sowie auch der TuS Rosenberg.Am Tabellenende Tristesse für den SV Loderhof/Sulzbach, wohl auch für die DJK Ammerthal II und der Überraschungssieger FC Großalbershof hat zumindest die Abstiegsrelegation so gut wie in der Tasche.Einen offenen Schlagabtausch dürfen vermutlich zahlreiche Fans beim Spitzenspiel der Kreisklasse Süd zwischen der DJK Ursensollen und dem SV Köfering erwarten. Ursensollen hat mit 61 Treffern vor dem SV Köfering (50 Tore) den besten Angriff, der Gast aus Köfering nach dem TuS Rosenberg (17 Gegentreffer) die zweitbeste Abwehr (19).Die Tagesform und das notwendige Quäntchen Glück werden wohl den Ausschlag geben, wer nach dem Match die besten Chancen auf die Aufstiegsrelegation hat.Ein Unentschieden wäre dem TuS Rosenberg wohl am liebsten, denn dann könnte er seinen vierten Rang um zwei Plätze verbessern, vorausgesetzt, die Hüttenstädter halten sich am SV Raigering II schadlos. Aber bei den kleinen Panduren (6.) muss auch erst einmal gewonnen werden, und das dürfte für die Gäste eine durchaus knackige Aufgabe werden. Ein Scheitern wäre für die eigenen sportlichen Hoffnungen möglicherweise schon das vorzeitige Ende.Auch der Tabellenführer aus Schmidmühlen versucht sein sportliches Glück auf fremdem Terrain und wenn er die Aufgabe beim SV Hahnbach II lösen könnte, wäre den Vilstalern wieder ein wichtiger Schritt Richtung Meisterschaft und Wiederaufstieg in die Kreisliga gelungen.Die SpVgg Ebermannsdorf rangiert auf dem fünften Platz, wird aber die Führungsriege nicht mehr einholen können. Dennoch soll eine sehr solide Saison auch mit einem schönen Abschluss beendet werden und da käme ein Heimsieg gegen den FC Schlicht natürlich gerade recht.In Sachen Klassenerhalt steht das Stadtderby FC Großalbershof gegen den SV Loderhof im Mittelpunkt. Die Hausherren hoffen, sich die Liga zumindest über die Relegation erhalten zu können, der SV Kauerhof auf dem gesicherten elften Platz ist nur fünf Zähler weg und bei einem Sieg könnten die Forsthofer den Schwarz-Gelben noch einmal auf die Pelle rücken.Die wiederum wollen das verhindern und das würden mit einem Erfolg über die DJK Ammerthal II auch gelingen, wobei die Bayernligareserve bei einer Niederlage gegen Kauerhof einen Neustart in der A-Klasse einplanen müsste.Neuling TuS Schnaittenbach hat eine gute Saison gespielt und sich einen Mittelfeldplatz gesichert, ebenso wie der SV Illschwang/Schwend. Ohne Sorgen können beiden Vereine ganz entspannt und locker aufspielen.