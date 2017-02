Die U15-Talente des TSV 1860 München sind Bayerischer Hallenmeister im Futsal. In Kronach gewinnen sie das Finale vor 531 Zuschauern gegen Greuther Fürth 3:0. Das Überraschungsteam aber kommt aus der Oberpfalz.

Kronach. Als Nobody waren die Spieler der JFG Obere Vils angereist, erhobenen Hauptes und mit einem vierten Platz kehrten sie nach einem langen Fußballtag nach Vilseck zurück. Dass sie darauf stolz sein konnten, das bestätigten die Gegner, sondern auch die zahlreichen mitgereisten Fans, denn das eine oder andere Bundesliga-Leistungszentrum hatte das Nachsehen. Bereits im ersten Spiel gegen den Nachwuchs des SSV Jahn Regensburg zeigten die Spieler von Trainer Wolfgang Ringer ihre Klasse und fertigen den Regionalligisten mit 4:2 ab. Viele glaubten, dieser Sieg wäre eine Eintagsfliege gewesen, nachdem die JFG im zweiten Spiel gegen den FC Coburg mit 0:2 verlor. Doch spätestens nach den Siegen gegen die Bayernligisten vom Würzburger FV (3:1) und TSV Milbertshofen (1:0), galten die Vilsecker nicht nur als Überraschungsmannschaft, sondern waren sogar der Geheimfavorit. Denn drei Mannschaften waren in der Gruppe A punktgleich: Ingolstadt die JFG Obere Vils und Milbertshofen. Der direkte Vergleich lag aber auf Seiten der Oberpfälzer, da sie Milbertshofen bezwungen hatten.Im Halbfinale gerieten sie nach einem fulminanten Start durch ein unglückliches Eigentor in Rückstand. Die Kleeblätter erhöhten dann mit einem Sechsmeter, worauf bei der JFG die Luft raus war.Die JFG und der FC Ingolstadt trafen im Spiel um Platz drei erneut aufeinander, das der Schanzer Nachwuchs mit 3:1 für sich entschied. Obwohl die Mannschaft der JFG nur als Underdog gehandelt wurde, verschaffte sich das Team von Spiel zu Spiel immer mehr Respekt und die Hoffnung nach Höherem war bei den Spielern und Zuschauern immer mehr gewachsen. Doch letztendlich musste man doch die Klasse des Nachwuchses aus der Bundesliga anerkennen, die einfach den längeren Atem hatten. Den Jungs der JFG Obere Vils wird diese bayerische Meisterschaft stets in Erinnerung bleiben, weil sie dort die Oberpfalz würdig vertreten haben.

Bayerische Meisterschaft

C-JuniorenVorrundeGruppe AJahn Regensburg - JFG Obere Vils 2:4Milbertshofen - Würzburger FV 2:0FC Ingolstadt 04 - FC Coburg 1:0TSV Milbertshofen - Regensburg 3:1FC Coburg - JFG Obere Vils 2:0Würzburger FV - FC Ingolstadt 04 1:0Jahn Regensburg - FC Coburg 2:0FC Ingolstadt 04 - Milbertshofen 1:0JFG Obere Vils - Würzburger FV 3:1Ingolstadt 04 - Jahn Regensburg 0:2Würzburger FV - FC Coburg 1:2Milbertshofen - JFG Obere Vils 0:1Würzburger FV - Regensburg 0:0JFG Obere Vils - FC Ingolstadt 04 2:3FC Coburg - TSV Milbertshofen 1:21. FC Ingolstadt 04 5:5 92. JFG Obere Vils 10:8 93. TSV Milbertshofen 7:4 94. SSV Jahn Regensburg 7:7 75. FC Coburg 5:6 66. Würzburger FV 3:7 4Gruppe B1. SpVgg Greuther Fürth 8:1 112. TSV 1860 München 7:3 113. 1. FC Nürnberg 10:5 104. FC Augsburg 6:6 65. (SG) TSV Ottobeuren 4:12 36. FC Dingolfing 0:8 1Halbfinale FC Ingolstadt 04 -1860 München 0:5Greuther Fürth -JFG Obere Vils 5:0Platz 3: Ingolstadt - JFG Obere Vils 3:1Finale: 1860 - Greuther Fürth 3: