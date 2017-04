Amberg-Sulzbach. Knapp drei Wochen vor der Veranstaltung haben sich in der Damenklasse 31 Teams und in der allgemeinen Klasse 152 Staffeln für den Landkreislauf am 6. Mai angemeldet.

Somit laufen 2013 Läuferinnen und Läufer mit 183 Mannschaften von Schmidmühlen nach Ursensollen. Da bis zum Anmeldeschluss noch knapp zwei Wochen Zeit sind, rechnen die Organisatoren wieder mit einer Teilnehmerzahl nahe der 3000er-Marke. Das Team appelliert an alle Teilnehmer, sich gut vorzubereiten und die Streckenabschnitte, die bereits von den ausrichtenden Vereinen markiert wurden, bis zur Veranstaltung mindestens einmal abzulaufen. Die Anmeldung ist noch bis 28. April online möglich. Alle Infos rund um den