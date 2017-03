Der Schützengau Amberg ehrt die Sieger der Gauligen und die besten Einzelschützen. Neumühle, Kastl und Hirschau gehören zu den Gewinnern der knappen Rundenwettkämpfe.

Meister mit "weißer Weste"

Schützengau Amberg Abschlusstabellen



Gauliga A



1. Neumühle 5 16:2



2. Karmensölden 3 14:4



3. Diana Hirschau 3 14:4



4. Paulsdorf 1 10:8



5. Oberleinsiedl 1 10:8



6. Kleinraigering 2 8:10



7. Neumühle 4 6:12



8. Lauterhofen 2 6:12



9. Rieden 2 6:12



10. Pursruck 2 0:18



Gauliga B



1. Kastl 1504 14:0



2. I und Tell Amberg 12:0



3. Schmidmühlen 3 12:0



4. Hubertus Raigering 8:6



5. Ebermannsdorf 2 6:8



6. Kleinraigering 3 6:8



7. Hohenkemnath 2 2:12



8. Pursruck 3 0:14



Gauliga C



1. Edelweiß Hirschau 12:2



2. Luitpoldhöhe 1 10:4



3. Oberleinsiedl 10:4



4. Diana Hirschau 8:6



5. Kastl 2 8:6



6. Theuern 6:8



7. Kleinraigering 2:12



8. Theuern 3 0:14



Gauliga D



1. Theuern 4296



2. Amberg e.V. 4201



3. Paulsdorf 2 4180



4. Hohenkemnath 3 4107



Gauliga E



1. Mendorferbuch-Egelsheim 4648



2. Winbuch 1 4138



3. Luitpoldhöhe 4090



4. Winbuch 2 3949



Gauliga F



1. Amberg e.V. 2 4438



2. Lauterhofen 4310



3. Hohenkemnath 4 4209



4. Haselmühl 1 4148



Gauliga G



1. Neumühle 5350



2. Diana Hirschau 1 5340



3. Karmensölden 4 5335



4. Neumühle 2 5288



5. FSG Amberg 5266



6. Oberleinsiedl 5265



7. Karmensölden 5 5207



8. Hubertus Raigering 5175



9. Lauterhofen 1 5136



10. Kastl 5103



11. Neumühle 5101



12. Hubertus Raigering 3 4943







Einzelwertung



Gauliga A



Michael Reif, Diana Hirschau 3291



Gauliga B



Alexander Weigert, Kastl 2585



Gauliga C



Franz Dorfner, Edelweiß Hirschau 2453



Gauliga D



Tanja Singer, Paulsdorf 1590



Gauliga E



Franz Braun, Mendorferbuch 1573



Gauliga F



Stefan Allstadt, Amberg e.V. 1501



Gauliga G



Senioren A:



Herbert Peteratzinger, Hirschau 1790



Senioren B:



Josef Michl, Oberleinsiedl 1762



Senioren C:



Waldemar Pirner, Neumühle 1786

Amberg. 50 Mannschaften mit insgesamt rund 300 Schützinnen und Schützen haben in den letzten Monaten in den verschiedenen Gau- und Breitensport-Ligen des Schützengaus Amberg um die Meistertitel, gute Platzierungen und gegen den Abstieg gekämpft. Mit der Siegerehrung wurden diese Liga-Kämpfe nun abgeschlossen.Beendet sind auch die Wettkämpfe in den Ligen des Oberpfälzer Schützenbundes. Hier sind zahlreiche Vereine aus dem Schützengau Amberg vertreten. Zur Siegerehrung für die Gauligen konnte der stellvertretende Gauschützenmeister Stephan Brem von Freischütz Karmensölden zahlreiche Vereins- und Mannschaftsvertreter begrüßen. Er dankte allen Schützen für die reibungslose Abwicklung des Rundenwettkampfs. "Sportschießen ist ein Sport, den man von der Jugend bis in die Seniorenklasse ausüben kann", so Brem. Das zeigt auch die gute Beteiligung der Seniorenmannschaften an diesem Rundenwettkampf.SG Neumühle, SG Kastl und Edelweiß Hirschau sind die Meister und Aufsteiger in den Gauligen A, B und C. Mit einer neu formierten Mannschaft wurde Kastl sogar mit einer "weißen Weste" - also unbesiegt - Erster. In allen Gauligen blieb der Rundenwettkampf bis zum Schluss spannend: Den drei Tabellenführern folgten jeweils zwei Mannschaften mit nur zwei Punkten Abstand. Neumühle steigt in die Kreisliga West, Kastl in die Gauliga A und Edelweiß Hirschau in die Gauliga B auf.Im Seniorenbereich wurde hart um den ersten Platz gekämpft. Hier konnte sich wie schon im letzten Jahr die Seniorenmannschaft der SG Neumühle den Titel holen. Geehrt wurden auch die besten Einzelschützen der jeweiligen Gauligen.