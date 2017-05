Amberg. Das Führungstrio der A-Klasse Süd mit dem TuS Hohenburg, dem starken Aufsteiger SG Rieden und der SG Ehenfeld ist drei Runden vor dem Saisonfinale nur einen Punkt voneinander getrennt-Spannung ist also angesagt. Vielleicht kann sich sogar der SSV Paulsdorf II noch in dieses Rennen einmischen, für den SC Germania Amberg II dürfte dagegen der Aufstiegszug abgefahren sein.

Im Keller der Liga sind der ASV Haselmühl II und der FC Edelsfeld II noch nicht ganz über dem Berg. Allem Anschein nach dürften aber Direktabsteiger, Relegationsteilnehmer und der Gerettete aus dem Trio DJK Utzenhofen II, SVL Traßlberg II oder SV Inter Bergsteig Amberg II kommen.Im Lauterachtalderby empfängt der TuS Hohenburg den SV Schmidmühlen II, der seine Schäfchen im Trockenen hat. Auf einen Ausrutscher der Schinhammer-Jungs lauern die Verfolger. Die SG Rieden II/Vilshofen hat einen guten Lauf und möchte den starken zweiten Platz durch einen Heimdreier im Vilstalduell gegen den ASV Haselmühl II untermauern. Der SSV Paulsdorf II kommt in den elitären Kreis nur noch hinein, wenn dort gepatzt wird und er selbst seine Hausaufgaben macht. Die sind nicht immer einfach und der Gast, der SV Inter Bergsteig Amberg II, steht mit dem Rücken zur Wand.Die Mikalauskas-Schützlinge wollen diese missliche Lage verbessern, das geht aber nur über Punktgewinne. "Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos", sondiert der Trainer die derzeitige Situation der Kreisligareserve. "Unser Kader hat sich auf 17 Akteure verkleinert, da sind auch schon die Helfer aus der AH mit eingerechnet. Schichtarbeit und Verletzungen sorgen für Ausfälle, so dass wir gegen die SG Rieden nur elf Spieler ohne Auswechselmöglichkeit stellen konnten", konstatiert der Übungsleiter.Die rote Laterne hängt noch in Utzenhofen. Das Heimspiel gegen die SG Etzenricht II sollte unbedingt den einen oder anderen Punkt bringen, um da unten noch rauszuklettern.Gerade noch so gerettet wäre derzeit der SVL Traßlberg II, der aber seine Ausbeute bei den Amberger Germanen nur schwerlich aufbessern kann. Nur beim Spiel SV Freudenberg II gegen die DJK Ensdorf II geht es eigentlich um nichts mehr.