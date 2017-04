Amberg. Die Förderstiftung der Sparkasse Amberg-Sulzbach trägt auch in diesem Jahr wieder zum Gelingen des Landkreislaufes bei. "Mit einer Finanzspritze in Höhe von 4500 Euro ist die elektronische Zeiterfassung für den beliebten Breitensportlauf gesichert", erklärt Dieter Meier, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Amberg-Sulzbach. "Die elektronische Zeitmessung stellte eine deutliche Entlastung dar", dankte Landrat Richard Reisinger der Sparkasse Amberg-Sulzbach für die Spende. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Methode bestens bewährt.

Die Förderstiftung der Sparkasse Amberg-Sulzbach unterstützt das regionale und gesellschaftliche Engagement vor Ort und hat sich zum Ziel gesetzt, Projekte unter anderem auch aus dem Bereich Sport zu begünstigen.