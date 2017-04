Amberg. Der TuS Hohenburg hat in der A-Klasse Süd die besten Möglichkeiten, höhere sportliche Weihen zu empfangen. Hinter dem Tabellenführer lauern aber noch der SSV Paulsdorf II, die SG Rieden II und die SG Ehenfeld auf ihre Chancen. Sorgen um den Verbleib machen sich vor allem die DJK Utzenhofen II, der SVL Traßlberg II und der SV Inter Bergsteig Amberg II. Der FC Edelsfeld II und der ASV Haselmühl II haben das Ticket für die neue Saison zwar gebucht, aber die Bestätigung steht noch aus.

Den 23. Spieltag eröffnen die Reserve des SV Inter Bergsteig Amberg und der starke Neuling aus dem Vilstal, die SG Rieden II/Vilshofen. Für beide Teams geht es in diesem Spiel um viel, wenn auch in verschiedene Richtungen: Für die eigenen Ambitionen gilt jeweils nur ein Sieg, eine Punkteteilung hilft herzlich wenig. Ähnlich sind die Vorgaben für das Spiel des stärker gewordenen SVL Traßlberg II (13.) gegen den TuS Hohenburg (1.). Ein Unentschieden macht die Ausgangslage nicht besser. Spannend: Die Gastgeber haben die löchrigste Abwehr, die Lauterachtaler den besten Sturm. Im Aufstiegskampf möchte auch Paulsdorf II ein Wort mitreden. Die Swiderski-Mannen gastieren bei der SG Etzenricht II, die nach einem tollen Start im Mittelfeld aufgeschlagen ist.Der ASV Haselmühl II könnte wohl den Deckel auf den Klassenerhalt machen. Zu Gast ist allerdings die DJK Ehenfeld/Hirschau II, die im Rennen um Platz zwei gute Karten hat, aber nur dann im Spiel bleibt, wenn sie in diesem Auswärtsmatch nicht leer ausgeht. Utzenhofen II hat die rote Laterne vom SVL Traßlberg II übernommen und möchte sie ganz schnell wieder loswerden. Punkte müssen her, aber das dürfte beim SV Freudenberg II (8.), der sich durch gute Resultate in Sicherheit bringen konnte, schwer werden.Noch ein Heimsieg, dann sollte auch für Edelsfeld II (11.) die Messe zum Klassenerhalt gelesen sein. Der Gast Germania Amberg II hat nur noch kleine Chancen, ins Rennen um Rang zwei eingreifen zu können, aber die will er durch einen Auswärtssieg nutzen. Spannung verspricht auch das Lokalderby Ensdorf II gegen Schmidmühlen II.