Begeisternde Matches bei strahlendem Sonnenschein im Wald auf dem Ochsenschlag, zahlreiche Zuschauer und reges Leben auf der Anlage des TC Hahnbach kennzeichnen das erste Turnierwochenende der 31. Landkreismeisterschaften im Tennis. Dann kommt der Regen.

Sulzbach-Rosenberg. Wie wichtig die Tennishalle im Sportpark Sulzbach-Rosenberg für die Vereine der Umgebung ist, machte aber das zweite Turnierwochenende deutlich, als die Plätze in Hahnbach wegen des starken Dauerregens unbespielbar waren. Nur weil die Endspiele spontan und unbürokratisch in die Halle verlegt wurden, konnte das Turnier plangemäß abgewickelt werden.Bei der Siegerehrung bedankten sich Landrat Richard Reisinger, Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Lindner mit finanziellen Zuwendungen und Günter Simmerl von der Conrad Sportförderung, die die Bälle stellte, beim Veranstalter TC Hahnbach für die reibungslose Organisation des Landkreisturniers. Das soll natürlich im nächsten Jahr in Vilseck seine Fortsetzung finden.In die Freude über die verletzungsfreien und spannenden Spiele mischte sich jedoch Bedauern und Enttäuschung über die geringe Zahl vom Meldungen. Von 16 angebotenen Wettbewerben konnten mangels Beteiligung nur Herren, Herren 60 und Midcourt ausgespielt werden. Besonders überraschend war das Desinteresse im Damenbereich.Halbfinale HerrenChristian Eckl (TC Kümmersbruck) - Michael Wagner (TC Vilseck) 6:2/5:7/7:10; Daniel Hänsch (TC Kümmersbruck) - Christian Aures (TC BW Sulzbach-Rosenberg) 6:4/ 6:0. Finale Herren: Hänsch - Wagner 6:4/7:6.Halbfinale Herren 60Helmut Grassler (TC Hahnbach) - Erich Heigl (TC Hahnbach) 5:7/0:6 Otto Schließmeier (TC Kümmersbruck) - Herbert Rom (TC Hahnbach) 3:6/ 2:6. Finale Herren 60: Rom - Heigl 2:6/6:1/10:8.Finale Herren-DoppelHannes Huber (TC Hahnbach)/Udo Stegmann (TC Hahnbach) - Eckhard Paris (TC Vilseck)/Harald Kergl (TC Vilseck) 6:4/6:4.Finale MixedUdo Stegmann/Mira Stegmann - Sabine Henn/Norbert Henn 6:3/6:4.Finale Nebenrunde HerrenMatthias Klein (TC Kümmersbruck) - Oliver Reiff (TSC Kümmersbruck) 7:6/7:6.MidcourtLandkreismeister 2016 Nico Aures (TC Kümmersbruck) vor Maximilian Luttenberger (TC BW Sulzbach-Rosenberg), Lukas Rösner (TC BW Sulzbach-Rosenberg) und Nina Aures (TC Kümmersbruck).___Alle Ergebnisse: