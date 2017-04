Kümmersbruck. Am Samstag, 15. April, um 20 Uhr trifft der TTSC Kümmersbruck im letzten Bayernliga-Heimspiel im Tischtennis auf den TTC Rugendorf. Das Spiel findet allerdings nicht wie gewohnt in Kümmersbruck, sondern in der Josef-Graf-Halle in Hahnbach statt. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass die zwei besten Spieler der Bayernliga, Alfonso Olave und Jan Holan, aufeinander treffen werden. Beide Akteure weisen in der Rückrunde eine Bilanz von 15:1 auf.

Die in der Rückrunde extrem gestärkten Rugendorfer sind bereits vor dem letzten Spieltag gesichert und können nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen. Zum Abschluss der Vorrunde belegten sie jenen noch. Aufgrund der Unbedeutsamkeit des Spiels ist es fraglich, in welcher Aufstellung die Rugendorfer anreisen werden. Sie werden wohl nicht mit drei, sondern "nur" mit zwei Ausländern anreisen. Unabhängig davon können sich die Zuschauer auf hochklassige Matches freuen. Es werden die letzten in der Bayernliga im Kreis Amberg sein. Der TTSC wird hierbei noch einmal mit der bestmöglichen Aufstellung an den Start gehen. Um den vorletzten Platz noch zu erreichen, sollte dem TTSC ein Unentschieden reichen, da der TSV Stein wohl keinen Punkt mehr holen wird.